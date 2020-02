Kratos et Bechtel se joignent à l’offre de Northrop Grumman pour développer le futur ICBM pour l’US Air Force

Northrop Grumman est le seul soumissionnaire pour GBSD après que Boeing ait abandonné la compétition.

WASHINGTON – L’entrepreneur de défense et d’espace Kratos et la société d’ingénierie Bechtel ont rejoint l’équipe de dissuasion stratégique au sol de Northrop Grumman pour développer un nouveau missile balistique intercontinental pour l’US Air Force.

Bechtel fournira des services de conception, de construction et d’intégration de systèmes de lancement; Kratos Defence and Security Solutions fournira des transporteurs de missiles et de charges utiles, a annoncé Northrop Grumman le 25 février.

Le programme de dissuasion stratégique au sol (GBSD) sera un effort de plusieurs décennies pour concevoir, développer, produire et déployer un remplaçant du missile balistique intercontinental Minuteman 3 actuel. Les ICBM sont la branche terrestre de la triade nucléaire stratégique américaine.

Greg Manuel, vice-président de l’entreprise GBSD chez Northrop Grumman, a déclaré que la société investit dans «des personnes et des installations afin de respecter le calendrier de déploiement de l’ABGD par l’Air Force en 2029».

L’Air Force a confirmé en décembre que Northrop Grumman était le seul soumissionnaire pour GBSD après que Boeing ait décidé de se retirer de la compétition. Boeing a déclaré que la domination de Northrop Grumman sur le marché des moteurs à propergol solide lui donnait un avantage de prix écrasant contre lequel elle ne pouvait pas rivaliser.

Le seul autre fabricant de moteurs-fusées à propergol solide du pays, Aerojet Rocketdyne, a rejoint l’équipe de Northrop en septembre. Les autres partenaires incluent BRPH, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, Honeywell, L3Harris, Lockheed Martin, Parsons et Textron Systems. Les opérations GBSD de Northrop seront basées en Utah, près de Hill Air Force Base.

En l’absence d’autres concurrents, l’Air Force devrait attribuer un contrat de développement à fournisseur unique à Northrop Grumman en août.

La demande de budget du Pentagone pour 2021 comprend 1,5 milliard de dollars pour l’ingénierie et le développement GBSD. L’Air Force prévoit de demander 12 milliards de dollars supplémentaires pour le programme entre 2022 et 2025, selon les documents budgétaires.