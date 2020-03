Kymeta dévoile un package satellite de nouvelle génération pour les services de télécommunications hybrides – .

L’antenne à écran plat u8 de Kymetra est conçue sur mesure pour être utilisée avec les services de connectivité par satellite et cellulaire. (Photo Kymeta)

Kymeta Corp., l’une des entreprises de haute technologie soutenue par le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a associé son antenne satellite de nouvelle génération à un nouveau type de service de connectivité hybride – atteignant le niveau supérieur dans sa quête pour faire l’achat par satellite télécommunications aussi simple que l’achat d’un service cellulaire.

Bill Marks, directeur de la stratégie de Kymeta, a déclaré que la nouvelle combinaison de matériel et de logiciels s’appuie sur les offres de services actuelles de Kymeta, qui ont frappé le marché il y a deux ans.

«Lorsque vous commencez à essayer de pénétrer des marchés qui ne sont pas habitués à acheter des services par satellite, en particulier la mobilité dans les plates-formes sur lesquelles nous sommes, les clients veulent que vous fournissiez quelque chose d’aussi simple que ce à quoi ils sont habitués lorsqu’ils achètent des combinés. et les plans cellulaires », a-t-il déclaré à ..

Le modèle typique consiste à acheter le matériel, puis à naviguer à travers un patchwork de plans de service.

“Il est très difficile de dire:” Hé, achetez cette antenne satellite … Maintenant, bonne chance, allez chercher votre propre capacité “”, a déclaré Marks. “Les gens ne sont pas habitués à cela, et ils ne savent pas comment le faire.”

Pour rationaliser le processus, Kymeta, basé à Redmond, dans le Washington, se prépare à offrir des forfaits tout compris qui combinent son antenne u8 de nouvelle génération avec un large éventail de connectivité par satellite et de services cellulaires en bande Ku. Les forfaits Kymeta Connect seront facturés au gigaoctet, tout comme le service cellulaire. Les taux d’abonnement commencent à 999 $ par mois pour 1 gigaoctet de données.

“Pour l’industrie du satellite, c’est assez bouleversant”, a déclaré Marks.

Kymeta prévoit d’étoffer ses offres alors que de nouvelles constellations de satellites commencent à diffuser des services à large bande à partir de l’orbite terrestre basse. Ces services devraient étendre la connectivité à pratiquement tous les endroits de la planète.

“Si vous achetez notre produit u8, vous pouvez l’utiliser partout dans le monde à n’importe quelle fréquence que la bande Ku fonctionne, de manière transparente”, a déclaré Marks. “Cela signifie que vous pouvez également parcourir le monde de manière transparente, alors que le u7 ne permettait pas vraiment l’itinérance mondiale.”

Kymeta profite de la technologie des métamatériaux pour «diriger» ses antennes électroniquement, sans aucune pièce mobile. Les versions précédentes des antennes à écran plat de Kymeta ressemblaient à des panneaux d’arrêt. L’antenne u8 a été repensée pour offrir des coins plus doux et une électronique plus nette.

“Nous innovons continuellement la science autour des métamatériaux”, a déclaré Marks. «Ce que cela signifie pour le u8, c’est que nous pouvons balayer et voir les satellites plus bas à l’horizon qu’auparavant, avec des performances plus élevées. C’est beaucoup plus pratique pour les applications mobiles, car vous ne pouvez pas prédire où sera l’antenne. “

Le u8 est également conçu pour fonctionner mieux que le u7 dans des environnements extrêmes, allant d’un désert brûlant à l’extérieur froid d’un avion volant à haute altitude. Il est disponible sous forme d’antenne, de terminal ou dans une configuration escamotable, et il est conçu sur mesure pour Kymeta Connect.

La plate-forme u8 de Kymeta est disponible sous forme d’antenne, de terminal ou en configuration escamotable. (Photo Kymeta)

Kymeta s’associe à une variété de fournisseurs de connectivité – y compris Intelsat du côté satellite et Cubic Telecom du côté cellulaire – pour offrir une variété de forfaits satellites et hybrides satellite-cellulaire. Les offres Kymeta Connect s’appuient sur le partenariat existant de la société avec Intelsat sur son service de connectivité Kalo.

Les utilisateurs potentiels comprennent les premiers intervenants, les équipes de construction et l’armée ainsi que les navires et ferries maritimes, les camions, les trains, les bus et les flottes de véhicules.

Kymeta braque les projecteurs sur l’antenne u8 et le service Kymeta Connect cette semaine lors de la conférence Satellite 2020 à Washington, DC.Elle vise à déployer ses offres d’ici la fin de l’année, en se concentrant initialement sur les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient, la région Asie-Pacifique, l’Afrique subsaharienne et l’Océanie.

«Nous avons des unités bêta qui commenceront à voir le marché au début de l’été. … Avant de parler de disponibilité générale et de monter les lignes de production, nous voulons mettre un certain nombre d’unités sur le terrain avec des clients de valeur », a déclaré Marks.

Fondée en 2012, Kymeta est l’une des nombreuses entreprises basées sur les métamatériaux issues de Bellevue, dans le Washington, Intellectual Ventures avec le soutien financier de Gates et d’autres investisseurs. Son dernier cycle de financement a rapporté 73,5 millions de dollars en 2017, avec Intelsat en tant qu’investisseur.