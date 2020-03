L3Harris et Raytheon remportent chacun des contrats de 500 millions de dollars pour des modems militaires satcom

Les contrats visent à développer et produire des modems compatibles avec les formes d’onde tactiques protégées

WASHINGTON – Le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force a attribué chacun des contrats d’une valeur maximale de 500 millions de dollars à Raytheon et L3Harris pour développer et produire des modems de communication par satellite sécurisés pour le Department of the Air Force et l’armée.

Les contrats attribués le 27 mars concernent la recherche, le développement et la production de modems compatibles avec la forme d’onde tactique pour les opérations de communication tactique par satellite. Raytheon a reçu une commande initiale de 37,6 millions de dollars et celle de L3Harris est de 30,6 millions de dollars. Dans le cadre des contrats multi-attributions à livraison indéfinie / quantité indéfinie, chaque entreprise peut recevoir jusqu’à 500 millions de dollars de commandes.

SMC a annoncé le 30 mars que les récompenses avaient été accordées quatre mois plus tôt que prévu car il y avait un besoin urgent de cette technologie.

Le Protected Tactical Waveform est un logiciel anti-bourrage développé par SMC pour fonctionner sur des terminaux militaires satcom qui communiquent avec la constellation Wideband Global Satcom. La forme d’onde anti-blocage fournit des communications sécurisées dans un format indépendant de la fréquence.

L3Harris et Raytheon étaient en concurrence à trois avec Viasat pour le contrat de modem. En 2016, SMC a attribué trois contrats – 39 millions de dollars à Raytheon, 38 millions de dollars à L3Harris et 33 millions de dollars à Viasat – pour développer des prototypes de modems. L’Air Force, la Space Force, l’Army et la National Security Agency ont participé à la sélection des sources.

Les modems Protected Tactical Waveform sont “une capacité critique pour augmenter la capacité anti-brouillage et de communication pour les combattants tactiques interarmées dans des environnements contestés”, a déclaré Shannon Pallone, chef de file du matériel à la division tactique de satcom de SMC, dans un communiqué.