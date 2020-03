L3Harris redessine l’antenne réflecteur pour le marché des petits satellites

WASHINGTON – L3Harris Technologies a repensé son antenne à réflecteur à maillage déployable brevetée pour répondre à la demande croissante des entreprises qui construisent des satellites pesant entre 180 et 1 000 kilogrammes.

La dernière version, appelée Smallsat Perimeter Truss, est un tiers plus petite et la moitié du poids de Advanced Perimeter Truss, que L3Harris produit pour les grands satellites géostationnaires gouvernementaux et commerciaux.

Depuis que L3Harris a commencé à produire des antennes maillées dans les années 1970, la société en a construit une centaine pour de grands satellites de communication, y compris la constellation de satellites de poursuite et de relais de données de la NASA.

«Ils ont été conçus sur mesure programme par programme», a déclaré à SpaceNews Tom Campbell, directeur général de L3Harris pour les antennes et structures spatiales. “Chacun était un peu différent.”

Comme les petits satellites sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, L3Harris a repensé l’antenne pour réduire sa taille et son poids. La société a également adapté la conception de la production à haut débit, a déclaré Campbell lors de la conférence Satellite 2020.

Le SmallSat Perimeter Truss est un produit unique conçu pour s’adapter à diverses applications.

«Dans une large mesure, les nouvelles antennes seront construites avec les mêmes composants et processus», a déclaré Campbell. «Lorsque vous faites cela, vous pouvez mieux tirer parti de votre chaîne d’approvisionnement. Vous libérez également le potentiel d’automatisation. »

L3Harris fabrique la première ferme de périmètre Smallsat pour un client. Campbell a refusé de nommer le client, mais a déclaré que l’antenne sera lancée dans un an ou deux.

Les grandes et petites entreprises ont eu du mal à déployer des antennes maillées ces dernières années.

Les antennes sont difficiles car lorsqu’elles sont déployées en orbite, elles doivent rester dans la bonne position.

“Nous essayons souvent de régler cette surface de maille parabolique très précisément, à l’intérieur de l’épaisseur d’un cheveu humain sur une portée de 25 mètres d’une antenne”, a déclaré Campbell. Pour positionner les antennes avec précision, les ingénieurs doivent comprendre comment le matériau du maillage réagira à la gravité zéro, au soleil, à l’ombre et au rayonnement, a-t-il ajouté.