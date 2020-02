L3Harris remporte un contrat de 1,2 milliard de dollars pour la maintenance et la mise à niveau des systèmes de surveillance spatiale

Le prix est décerné à un nouveau programme nommé MOSSAIC, abréviation de maintenance des capacités intégrées de connaissance de la situation spatiale.

WASHINGTON – L3Harris a remporté un contrat de 1,2 milliard de dollars sur 10 ans avec le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force pour entretenir et moderniser le réseau militaire de capteurs de surveillance spatiale.

Le prix est décerné à un nouveau programme nommé MOSSAIC, abréviation de maintenance des capacités intégrées de connaissance de la situation spatiale. La sélection de L3Harris a été annoncée le 25 février sur le site Web fédéral des possibilités de passation de marchés de beta.SAM.gov.

MOSSAIC remplace un contrat précédent que Harris (avant de fusionner avec L3) détenait depuis 2002 pour maintenir le réseau de télescopes de l’Air Force – connu sous le nom de système de surveillance électro-optique en espace profond au sol – qui suit les objets sur les orbites géostationnaires. Maintenant sous le contrôle de l’US Space Force se trouvent trois sites GEODSS – sur l’île de Diego Garcia dans l’océan Indien; au White Sands Missile Range, Nouveau-Mexique; et à Maui, Hawaï.

Il y a un an, le Space and Missile Systems Center a sollicité des offres concurrentielles pour MOSSAIC et L3Harris ‘était l’une des deux offres reçues, a annoncé l’Air Force dans une annonce de contrat le 25 février.

Le précédent contrat détenu par Harris était plus étroitement axé sur l’exploitation et la maintenance des sites GEODSS. MOSSAIC élargit la portée des travaux pour inclure la connaissance de la situation spatiale – qui doit être dérivée de capteurs gouvernementaux et commerciaux – à l’appui des centres de commandement et de surveillance spatiale de l’armée américaine au Colorado, en Californie et en Virginie.

La transition vers le nouveau contrat commence le 2 mars.

Selon une source de l’industrie, L3Harris a déjà des experts techniques et du personnel déployés au National Space Defence Center de la Schriever Air Force Base à Colorado Springs; et au Combined Space Operations Center de la Vandenberg Air Force Base, en Californie, et ce personnel sera affecté au MOSSAIC. Dans le cadre de ce nouveau contrat, la société soutiendra les mises à niveau prévues des télescopes sur les trois sites GEODDS existants et l’ouverture de deux autres sites que SMC envisage en Espagne et en Australie.