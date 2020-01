La 45e Escadre spatiale se prépare au premier lancement de l’US Space Force

Brick. Le général Doug Schiess a déclaré que la 45e Escadre spatiale continuera de faire ce qu’elle a fait.

WASHINGTON – Le lancement SpaceX des satellites Starlink prévu pour le 6 janvier à partir de la station de Cap Canaveral Air Force sur la côte de la Floride sera le premier lancement de 2020 et également le lancement inaugural de la 45e Escadre spatiale dans le cadre de la Force spatiale américaine.

La 45e Escadre spatiale, dont le siège est à Patrick Air Force Base, en Floride, supervise la préparation et le lancement des satellites gouvernementaux et commerciaux des États-Unis à partir de Cap Canaveral et exploite la chaîne de l’Est. C’est l’une des cinq ailes spatiales de l’Air Force qui ont été affectées à l’US Space Force à compter du 20 décembre, lorsque le président Trump a signé le National Defence Authorization Act qui a créé l’US Space Force en tant que sixième branche des forces armées.

«Je suis ravi que la 45e Escadre spatiale fasse partie de l’US Space Force», a déclaré le commandant de l’escadre Brig. Le général Doug Schiess a déclaré dans un communiqué le 3 janvier.

La 45e Escadre spatiale continuera de faire ce qu’elle a fait et la transition vers la Force spatiale ne changera rien à cela, a déclaré Schiess.

Les détails de la structure et de la dotation en personnel de l’US Space Force prendront au moins 18 mois pour être triés. Pour l’instant, la Force spatiale sera composée de personnel en uniforme et civil qui a travaillé sous le commandement de l’Air Force Space. Le personnel de l’AFSPC a été affecté à la Space Force mais reste toujours des aviateurs au sein de l’US Air Force. Au cours de la prochaine année, l’Air Force définira un processus pour permettre aux membres du service de quitter l’Air Force et d’être officiellement transférés dans la Space Force.

Il y a environ 16 000 membres du personnel de l’Air Force qui soutiennent les cinq ailes spatiales et font maintenant partie de la nouvelle branche. Outre la 45e Escadre spatiale en Floride, il y a la 30e Escadre spatiale à la Vandenberg Air Force Base, en Californie; la 21e Escadre spatiale de Peterson Air Force, Colorado; la 50e Escadre spatiale de la base aérienne de Schriever, Colorado; et la 460th Space Wing à Buckley Air Force Base, Colorado.

L’organisation qui supervise les cinq ailes – la 14th Air Force, dont le siège est à Vandenberg – le 27 décembre a été renommée Space Operations Command. Le major-général John Shaw, ancien commandant de la 14th Air Force, est maintenant le commandant du Space Operations Command, ou SpOC.

“Les effets que la nouvelle Space Force aura sur la station de Cap Canaveral Air Force et la Patrick Air Force Base n’ont pas encore été annoncés, mais continuer à accomplir la mission avec succès sans interruption est notre priorité absolue”, a déclaré Schiess.

Rapport de la Force spatiale dû au Congrès

La NDAA ordonne au secrétaire de l’Air Force de soumettre d’ici le 1er février un rapport sur l’organisation de la Space Force et ses besoins de financement prévus.

Les détails sont hachés par une équipe connue sous le nom de Task Force Tang-O (un jeu sur la boisson préférée des astronautes américains dans l’espace). Des sources du DoD ont déclaré à SpaceNews que le rapport en cours de préparation pour le Congrès exposera une structure proposée, mais que certaines pièces du puzzle seront manquantes avant un an ou 18 mois.

Le chef par intérim de la Force spatiale, le général de l’Air Force, John Raymond, a déclaré aux journalistes le 20 décembre qu’il restait “des milliers d’actions à mener” au cours des mois et des années à venir. “Les uniformes, le patch, la chanson, la culture d’un service, ce travail va continuer”, a déclaré Raymond. «Nous n’allons pas être pressés. Ce n’est pas quelque chose que nous allons déployer le premier jour. “

Raymond, qui est le commandant de l’US Space Command à Peterson Air Force Base, supervise la Task Force Tang-O de Colorado Springs. Il travaille en coordination avec une équipe du Pentagone, dirigée par le major-général Clinton Crosier de l’Air Force.

Une source du DoD a déclaré que l’une des questions centrales débattues par Tang-O est de savoir si la Force spatiale devrait suivre la structure traditionnelle de l’Air Force ou devrait être quelque chose de complètement différent. La façon dont l’Armée de l’Air organise son état-major et ses unités de campagne a été conçue pour l’aviation, et certains affirment qu’elle ne convient pas aux opérations spatiales qui sont principalement menées en garnison.

Des diapositives préparées par le groupe Tang-O en juin ont proposé d’organiser la Force spatiale en un Commandement des opérations spatiales et un Commandement du matériel de la Force spatiale. Ce dernier placerait sous un commandement unifié le Centre des systèmes spatiaux et des missiles, l’Agence de développement spatial et d’autres laboratoires spécialisés dans l’espace tels que le Space Rapid Capabilities Office.

L’équipe a également suggéré de constituer un commandement de formation et de préparation à l’espace. Mais la concrétisation de ces idées dépend du nombre de «billets» (parler militaire pour des postes ou des affectations spécifiques) que l’armée de l’air transfère à la force spatiale. Au Congrès NDAA n’a pas autorisé l’embauche de nouvelles personnes pour la branche spatiale.