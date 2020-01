La caméra infrarouge de TriEye aide les voitures autonomes à voir à travers Haze

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La startup israélienne TriEye pense qu’elle peut rapprocher les voitures de l’auto-conduite avec une caméra infrarouge à ondes courtes, ou SWIR, dans le cadre de l’arsenal de capteurs de la voiture. Une caméra SWIR peut mieux voir que les caméras optiques traditionnelles en cas de pluie, de brouillard, de poussière ou de fumée.

La percée de TriEye n’est pas l’invention des caméras à technologie SWIR – elles existent aujourd’hui – mais en réduisant le coût potentiel de «1 000x», selon la société. TriEye dit que les caméras SWIR à faible résolution peuvent coûter 20 000 $, ce qui signifie que TriEye pense qu’une caméra, ou du moins son capteur, peut être vendue pour 20 $. (Notre estimation.) Cela correspond au coût inférieur à 100 $ du radar et des modules lidar fixes (non rotatifs). TriEye dit qu’il aura des caméras de travail, appelées Raven, prêtes à être échantillonnées cette année.

La société a été créée en 2017 par des chercheurs de l’Université hébraïque. Les technologies infrarouges à ondes courtes ont déjà une certaine force dans les applications de grande valeur, souvent liées à la défense, utilisant InGaAs ou l’arséniure d’indium gallium. C’est un alliage fait d’arséniure d’indium (InAs), d’arséniure de gallium (GaAs), de phosphure d’indium (InP) et de phosphure de gallium (GaP). Mais c’est cher. Il est difficile de fabriquer une voiture autonome ou assistée grand public si la minuscule caméra de votre pare-brise coûte autant qu’une Corolla.

Les caméras SWIR fonctionnent dans le spectre de longueurs d’onde de 1,0 à 1,9 µm (micromètres) où les caméras optiques traditionnelles fonctionnent à 0,4-0,75 µm. TriEye affirme que sa grande avancée, celle qui rend l’infrarouge à ondes courtes commercialement viable, est l’adaptation de la technologie SWIR pour utiliser la technologie CMOS – semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire – qui est beaucoup moins chère.

La caméra TriEye Raven serait initialement proposée avec une résolution de 1280 x 960, un champ de vision de 17 x 12 degrés ou 46 x 34 degrés dans un rapport d’aspect de 4: 3 et une fréquence d’images de 30 ips. Y compris l’objectif, l’appareil photo mesure 3 x 3 x 2,5 cm, ou 1,2 x 1,2 x 1,0 pouces.

TriEye ciblera à la fois les voitures autonomes et les voitures d’aujourd’hui avec des systèmes avancés d’assistance au conducteur, ou ADAS, technologie: régulateur de vitesse adaptatif, aide au centrage de voie et détection d’angle mort. Sur les voitures qui sortiront dans les prochaines années, une caméra TriEye serait mieux en mesure de distinguer les marqueurs de la chaussée pour garder la voiture centrée dans sa voie – une exigence de niveau 2 et une autonomie supérieure – ainsi que de distinguer les personnes et les animaux dans ou près de la chaussée. TriEye affirme que son capteur améliore également la détection d’images en basse lumière.

TriEye dit que le radar et le lidar, même en travaillant ensemble, ont des problèmes pour détecter et identifier des objets sur la route dans des conditions de visibilité trouble, tandis que le TriEye SWIR CMOS peut voir des objets dans des situations de mauvaise visibilité. Combien et dans quelle mesure attendront des tests dans le monde réel.

TriEye n’est pas le seul à rechercher de nouveaux outils pour la conduite autonome. Pour déterminer l’emplacement exact d’une voiture sur la route, le WaveSense dérivé du MIT propose d’utiliser un radar pénétrant le sol pour créer une carte précise. Les types de sol et de roche, les cavités et les tuyaux utilitaires créent une image unique qui peut localiser la voiture à quelques centimètres près. WaveSense nécessiterait un mappage initial (et une mise à jour du mappage); les voitures transportaient les données cartographiques et avaient leurs propres radars orientés vers le bas. La technologie WaveSense devrait travailler avec d’autres technologies pour identifier les autres voitures, les voies bloquées, les piétons et les animaux.

TriEye a levé plus de 22 millions de dollars de financement, pas beaucoup selon les normes Amazon-Apple-Microsoft, mais suffisamment pour développer des prototypes pour montrer aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs cette année. La grande victoire a été un investissement important réalisé en août 2019 par Porsche Investment, à la fois pour l’argent et pour le nom de la société de voitures de sport la plus connue au monde. Intel Capital a fourni le financement initial; Grove Ventures et l’homme d’affaires israélien Marius Nacht ont également été les premiers investisseurs. L’investissement de Porsche ne signifie pas que l’appareil photo serait limité aux Porsche.

