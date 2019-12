La capsule astronaute de Boeing, prête pour ses débuts, rejoint SpaceX dans la course aux missions en équipage

Le vaisseau spatial Starliner de Boeing et la fusée Atlas V de United Launch Alliance devraient décoller pour leur lancement orbital au plus tôt (NET) à 6 h 36 HE (11 h 36 UTC), le 20 décembre, un peu plus de neuf mois après l'équipage de SpaceX Dragon a terminé une tentative similaire.

Officiellement connus sous le nom de test de vol orbital (OFT), Starliner et Atlas V ont roulé à environ 800 mètres de l'installation d'intégration verticale (VIF) de l'ULA jusqu'à sa rampe de lancement LC-41, qui font tous partie des installations de la société Can Canaveral Air Force Station (CCAFS). .

Le déploiement final à bord de la plate-forme de lancement mobile Atlas V d’ULA est la dernière opération d’intégration majeure avant les débuts non lancés de Starliner – une visite d’une semaine à la Station spatiale internationale (ISS). Selon le président et chef de la direction de l'ULA, Tory Bruno, les choses semblent bonnes pour que le duo décolle demain matin.

Le vaisseau spatial Starliner de Boeing se trouve au sommet de la fusée Atlas V de l'ULA sur sa rampe de lancement LC-41. (Richard Angle)

Les 24 heures après le déploiement seront remplies de vérifications finales de la fusée, du vaisseau spatial et de tous les autres systèmes et équipes associés. Le bras d'accès de l'équipage du SLC-41 a été déployé et connecté à la capsule Starliner pour permettre à l'astronaute de fermer la «Blue Team» de procéder aux derniers préparatifs de la capsule comme ils se produiraient avant un lancement en équipage. 3 heures avant le lancement, l'équipe bleue reviendra à la capsule pour terminer la pressurisation finale et les vérifications de fuite et fermer la capsule pour le vol.

De grands progrès aujourd'hui. Journée de synchronisation de l'équipage demain pour entrer dans le décompte. #MAINTES FOIS est presque sur nous… – Tory Bruno (@torybruno) 18 décembre 2019

L'OFT reflétera de près le vol d'essai récent du SpaceX Crew Dragon – Demonstration-1 Mission, ou Demo-1 – vers la Station spatiale internationale (ISS) en mars 2019. L'OFT servira de preuve de vol de la capsule pour le programme d'équipage commercial de la NASA ( CCP). Starliner décollera à bord de l'ULA Atlas V et devrait effectuer un vol aller-retour vers l'ISS et revenir pour l'atterrissage à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique environ 8 jours après le lancement.

Le vol d'essai livrera également du fret à l'équipage actuellement à bord de l'ISS, y compris des cadeaux de Noël et des objets commémoratifs tels que des graines d'arbres en hommage à l'ère Apollo et des épingles Snoopy en argent décrites par Boeing comme un «honneur de toute une vie dans le vol spatial humain».

Les deux capsules CCP sont destinées à servir de service de taxi astronaute à l'ISS prenant le relais des services de navette spatiale de la NASA qui se sont terminés en 2011. Après l'achèvement réussi du vol d'essai de vendredi – et du prochain test en vol abandonné de Crew Dragon par SpaceX – les deux CCP les partenaires prévoient de soutenir les vols spatiaux en équipage d'ici la fin de 2020.

L’Atlas V et le Boeing Starliner sont prêts à effectuer le deuxième vol, le premier pour Starliner, vers l’ISS dans le cadre du programme commercial de l’équipage de la NASA. La tentative de lancement vise actuellement le vendredi 20 décembre à 6 h 36 HNE / 11 h 36 GMT depuis la Floride. La NASA commencera un livestream du lancement environ une heure avant le lancement vendredi matin à 5h30 HNE.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=PIDytLL734A (/ intégré)

Consultez les newsletters de Teslarati pour des mises à jour rapides, des perspectives sur le terrain et des aperçus uniques des processus de lancement et de récupération de fusées SpaceX.