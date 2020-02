La charge utile de navigation des satellites GPS de nouvelle génération passe un examen critique de la conception

La nouvelle charge utile numérique de L3Harris sera introduite dans le 11e satellite de la constellation GPS 3.

WASHINGTON – Lockheed Martin a donné le feu vert à L3Harris pour poursuivre le développement d’une charge utile de navigation entièrement numérique pour la prochaine génération de satellites GPS connue sous le nom de GPS 3 Follow-on, ou GPS 3F.

La charge utile numérique a autorisé ce que les militaires appellent un «examen critique de la conception» qui exigeait de démontrer que la nouvelle conception de la charge utile est suffisamment mûre pour procéder au test de développement final et à la livraison. Le composant central de la charge utile de navigation est l’unité de données de mission, qui devrait fournir des signaux plus puissants et assurer des opérations précises d’horloge atomique.

Lockheed Martin fabrique les satellites pour l’armée américaine. La société fabrique 10 satellites GPS 3 utilisant l’unité de données de mission numérique à 70% de L3Harris. La charge utile 100% numérique sera introduite dans le 11e satellite de la constellation GPS 3 qui sera la variante Follow-on.

Dave Hatch, directeur de programme de Lockheed Martin pour le GPS 3F, a déclaré dans un communiqué à SpaceNews le 11 février que l’examen critique de la conception de l’ensemble du véhicule spatial GPS 3F devrait être achevé dans les prochaines semaines.

En plus de la charge utile de navigation entièrement numérique, le GPS 3F aura une capacité de protection militaire régionale, un réseau de rétroréflecteurs laser améliorant la précision et une charge utile de recherche et sauvetage, a déclaré Hatch.

En septembre 2018, l’US Air Force a attribué à Lockheed Martin un contrat de 7,2 milliards de dollars pour construire jusqu’à 22 satellites GPS 3F,

En avril, L3Harris a reçu un contrat de 243 millions de dollars de Lockheed Martin pour deux signaux de navigation entièrement numériques pour les 11e et 12e véhicules de la constellation GPS 3. La société a fourni la technologie de navigation pour chaque satellite GPS américain,

L’US Space Force a déclaré que le premier GPS 3F pourrait être disponible au lancement dès 2026.