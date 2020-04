La chasse d’eau pourrait vous donner un coronavirus – .

Un examen des recherches existantes suggère qu’il est possible que le nouveau coronavirus se propage via l’utilisation des toilettes

La revue, qui comprenait des études aussi anciennes que les années 1950, révèle qu’un «panache de toilettes» peut contenir du matériel biologique capable de provoquer des infections.

L’un des aspects de la nouvelle pandémie de coronavirus qui a semblé surprendre les experts de la santé et les médecins était la facilité avec laquelle elle semblait se propager d’une personne à l’autre. Au début, on pensait que seules les personnes symptomatiques étaient contagieuses, mais cela s’est avéré plus tard faux, et nous savons maintenant que même les personnes qui ne présentent aucun symptôme peuvent transmettre le virus à d’autres.

Maintenant, un nouvel examen de la recherche associée à la transmission de la maladie via les matières fécales suggère qu’il est au moins possible que les personnes testées positives pour le coronavirus puissent transmettre la maladie à d’autres après avoir utilisé les toilettes.

Le travail, qui a été publié dans l’American Journal of Infection Control, n’était pas une étude directe de la possibilité de transmission de la maladie par le caca, mais plutôt un examen des études existantes liées à cette recherche. Le soi-disant «panache des toilettes» était au centre de l’examen, et les chercheurs espéraient confirmer d’une manière ou d’une autre si une visite aux toilettes pouvait améliorer la transmission des maladies.

«Les risques potentiels associés aux aérosols de« panache de toilettes »produits par les toilettes à chasse d’eau font l’objet d’études continues», expliquent les chercheurs. “Cette revue examine les preuves concernant la génération de bioaérosols du panache des toilettes et la transmission des maladies infectieuses.”

En examinant une multitude de recherches existantes remontant aux années 1950, les auteurs de l’article expliquent que tirer la chasse d’eau d’une toilette contenant des matières fécales peut produire des bioaérosols qui restent dans l’air pendant une période prolongée. Une grande partie de la recherche suggère que le matériau reste dans l’air pendant 8 minutes après la chasse d’eau des toilettes.

De plus, les auteurs ont examiné des recherches qui ont étudié la propagation de micro-organismes autour d’une salle de bain à la suite du rinçage des toilettes avec des déchets à l’intérieur. Ces études ont souligné l’importance de tirer la chasse d’eau avec le siège des toilettes abaissé, car cela empêche une grande partie de la propagation du matériel biologique dans la pièce. Nous savons déjà que le nouveau coronavirus peut rester longtemps sur les surfaces, ce qui peut donc s’avérer particulièrement important.

Cependant, il est important de noter qu’aucune de ces recherches n’a été réalisée spécifiquement avec COVID-19 en tête. Les articles examinés par des pairs examinés ici ont été rédigés bien avant la pandémie, et bien qu’ils puissent nous fournir des indices sur la façon de procéder, les auteurs de ce nouveau document soulignent le fait que des recherches supplémentaires doivent être effectuées.

“La recherche suggère que le panache des toilettes pourrait jouer un rôle contributif dans la transmission des maladies infectieuses”, concluent les auteurs. «Des recherches supplémentaires dans plusieurs domaines sont justifiées pour évaluer les risques posés par le panache des toilettes, en particulier dans les établissements de santé.»

