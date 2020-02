La Chine achève sa réponse au GPS avec le lancement du satellite de navigation Beidou en mars et mai

HELSINKI – La Chine lancera des satellites de navigation Beidou en mars et mai de cette année, complétant ainsi une constellation conçue pour un éventail d’applications civiles et militaires.

Une fusée Longue Marche 3B est arrivée au centre de lancement de satellites de Xichang le 14 février, selon le China News Service. Le satellite Beidou pour le lancement est également arrivé à Xichang, indique le rapport.

Les deux missions lanceront des satellites uniques sur des orbites de transfert géosynchrones à l’aide de fusées hypergoliques améliorées Long March 3B.

Le port spatial de Xichang a mis en œuvre des mesures pour contrer la propagation du coronavirus Covid-19, mais a repris ses lancements après les vacances du Nouvel An chinois. La Chine a annoncé des plans pour plus de 40 lancements cette année avant l’épidémie.

Le système de navigation par satellite Beidou achevé comprend 27 satellites sur orbites terrestres moyennes, cinq sur orbites géostationnaires et trois sur orbites GEO inclinées. Les orbites de ce dernier sont conçues pour former deux boucles en huit pour fournir une couverture optimisée à la Chine et aux pays voisins de la région Asie-Pacifique.

Le système de navigation et de positionnement Beidou (BDS) est utilisé dans des secteurs tels que la sécurité publique, les transports, la pêche, l’électricité, la foresterie, la prévention des catastrophes, la construction de villes intelligentes, la gouvernance sociale et les applications grand public. Ce système peut également être utilisé pour la recherche et le sauvetage d’urgence.

Le BDS renforce également les capacités de l’Armée de libération du peuple dans des domaines tels que le ciblage des armes, l’orientation et d’autres services. Notamment Beidou supprime la dépendance militaire chinoise précédente vis-à-vis du GPS américain, qui serait rendu indisponible dans un conflit.

Constellation de navigation Beidou

Le système Beidou a été construit en trois phases. La construction de BDS-1 pour fournir des services à la Chine a été achevée en 200. BDS-2, fournissant des services à la région Asie-Pacifique, a été achevée en 2012, tandis que BDS-3 sera achevée pour fournir des services mondiaux au premier semestre 2020.

Comme pour le GPS et les autres systèmes de navigation, Beidou dispose également des segments sol et utilisateur requis ainsi que du segment espace. Le segment sol se compose de différentes stations au sol, y compris des stations de contrôle maître, des stations de synchronisation et de liaison montante et des stations de surveillance. fait référence aux récepteurs et processeurs qui permettent à un système ou à un appareil d’utiliser les signaux transmis par les satellites. Le BDS est compatible et interopérable avec d’autres systèmes de navigation par satellite.

Le Beidou figure également dans le méga-projet de la Belt and Road Initiative (BRI). Le système est devenu opérationnel au Pakistan à la suite du déploiement de stations au sol, les militaires choisissant de passer du GPS aux services de Beidou.

Le China Satellite Navigation Office indique que Beidou a une précision de positionnement meilleure que 5 mètres, la vitesse pour la région Asie-Pacifique.

L’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST) et l’Académie chinoise des sciences (CAS) sont responsables du développement et de la fabrication du satellite de navigation Beidou. Les satellites utilisent des horloges maser à hydrogène pour un chronométrage précis et des antennes à réseaux phasés pour les signaux de navigation.

La Chine a annoncé le 15 février que les 41e et 49e (géosynchrones), 50e et 51e (orbite terrestre moyenne) des satellites Beidou avaient terminé les tests en orbite et avaient officiellement rejoint le réseau.

Le système de navigation par satellite de Beidou a été construit principalement à l’aide de la fusée Long March 3B. Lancées depuis les profondeurs intérieures de Xichang, les étapes passées ont souvent menacé les zones habitées en aval.

Des documents officiels du bureau du système de Beidou indiquent (pdf) que la Chine prévoit d’établir un «système national omniprésent, intégré et intelligent de positionnement, de navigation et de chronométrage (PNT)» basé sur Beidou d’ici 2035.