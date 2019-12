La Chine crée une alliance spatiale commerciale et agrandit son complexe de lancement

HELSINKI – Un groupe d'entités de l'industrie spatiale a formé une alliance spatiale commerciale en Chine pour aider à promouvoir et à réguler le secteur spatial en plein essor du pays.

La China Commercial Space Alliance a été lancée lors d'une cérémonie le 11 décembre à Pékin. L'alliance a été créée par six groupes comprenant des unités sous la responsabilité des entrepreneurs de défense et d'espace appartenant à l'État, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) et la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). La China Space Foundation et l'Académie chinoise des sciences sont également impliquées.

Le nouvel organisme collaboratif est une réponse à la croissance rapide des entreprises aérospatiales privées suite à la décision du gouvernement de 2014 d'ouvrir des secteurs du secteur spatial au capital privé.

Médias d'État chinois rapport que l'alliance a quatre rôles principaux. Il s'agit de renforcer le plaidoyer politique et de mener des recherches dans l'industrie, de promouvoir l'innovation et l'intégration en amont et en aval de la chaîne industrielle, d'aider à la réglementation et de promouvoir la coopération internationale. Ce dernier aspect est de se concentrer sur les pays liés à l'initiative «Belt and Road».

La China Commercial Space Alliance fonctionnera sous la direction de la China National Space Administration (CNSA).

Cette décision est un signe supplémentaire de soutien aux sociétés spatiales commerciales soutenues par des capitaux privés. En juin, la Chine a publié un un ensemble de règles pour guider le développement de lanceurs commerciaux.

Selon la publication chinoise Future Aerospace, la Chine comptait 141 sociétés commerciales aérospatiales enregistrées fin 2018.

Une vingtaine d'entreprises se consacrent désormais au développement de lanceurs ou de leurs composants, dont Landspace, OneSpace et iSpace.

Il existe également de nombreux fabricants, opérateurs et fournisseurs de services de satellites, d'autres domaines étant concernés, notamment l'utilisation du segment sol et de l'utilisation des ressources spatiales.

Xichang lance une extension complexe

Le centre de lancement de satellites de Xichang, dans le sud-ouest de la Chine, a accueilli 13 lancements, ce qui en fait à la fois le port spatial le plus fréquenté du pays et du monde en 2019.

Wang Zemin, directeur adjoint du centre de lancement, a déclaré Xinhua Lundi suivant le lancement d'une paire de satellites de navigation Beidou que le complexe visera pour 20 lancements en 2020. Xichang est capable de gérer un lancement tous les 16 jours.

De plus, une nouvelle rampe de lancement pour les fusées de nouvelle génération est actuellement en construction au centre.

La Chine s'apprête à lancer le nouveau Long 8 mars en 2020. Il s'agit d'une fusée à oxygène liquide kérosène conçue pour lancer une charge utile de 5 tonnes métriques sur une orbite synchrone solaire. Il est dérivé de la première étape du Long March 7 et des technologies de l'étage supérieur Long March 3B.

Le nouveau lanceur sera également le premier test chinois de décollage vertical et de capacités d'atterrissage vertical pour un lanceur orbital. Un animation de la séquence d'atterrissage suggère que les deux boosters latéraux seront attachés au premier étage.

Cette évolution pourrait contribuer à atténuer le risque de chute de débris. Un récent lancement long mars 3B de Xichang a entraîné une maison détruite par un rappel épuisé. Xichang aurait besoin de nouvelles installations pour lancer des fusées Kerolox. Ses coussinets existants sont utilisés pour lancer des fusées anciennes et hypergoliques Longue Marche.

La Chine est en tête du classement mondial des lancements pour une deuxième année consécutive. Après le lancement réussi, le long mars 4B, du satellite de télédétection CBERS-4A Chine-Brésil et huit passagers jeudi soir, la Chine a lancé 33 fois en 2019.

le lancement chinois le plus important cette année sera du long 5 mars, prévu le 27 décembre. Le deuxième américain a 27 lancements, y compris des missions Rocket Lab en provenance de Nouvelle-Zélande.

La Chine visera à nouveau à lancer plus de 30 fois en 2020.