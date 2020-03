La Chine dit avoir trouvé un médicament contre la grippe qui peut traiter le coronavirus – .

Le favipiravir, un médicament contre la grippe japonais, est prometteur dans le traitement des symptômes de l’infection à coronavirus et la réduction du temps pendant lequel le virus reste actif chez une personne infectée.

Des rapports en provenance de Chine suggèrent que le médicament est sûr et efficace, améliorant l’état pulmonaire des patients et les aidant à débarrasser leur corps du virus.

Les autorités sanitaires japonaises adoptent une approche plus mesurée, notant que le médicament n’est pas aussi efficace dans les cas graves.

La course est lancée pour trouver un traitement sûr et efficace pour aider à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. De nouveaux cas de COVID-19 font leur apparition partout dans le monde, et bien que les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents soient les plus vulnérables, aucun de nous ne peut se permettre de prendre cette situation à la légère.

Maintenant, un médicament contre la grippe en provenance du Japon peut être une bonne option pour freiner la propagation du virus en raccourcissant le temps que les gens restent infectés. Les médecins en Chine affirment que le médicament, appelé favipiravir (de marque Avigan), est efficace dans le traitement des infections à coronavirus et raccourcit considérablement la durée de la maladie.

Comme le rapporte The Guardian, les nouvelles en provenance du Japon suggérant l’efficacité du médicament sont basées sur les déclarations de Zhang Zhang du ministère chinois des sciences et de la technologie. Xinmin a déclaré aux journalistes que les essais cliniques dans certaines des régions les plus durement touchées de Chine, dont Wuhan, ont inclus 340 patients et ont produit des résultats prometteurs.

Zhang a déclaré aux journalistes que le médicament «a un degré élevé de sécurité et est clairement efficace dans le traitement». Les résultats des tests ont montré que le médicament peut aider une personne à se remettre d’une infection au COVID-19 en quatre jours en moyenne, par rapport à d’autres qui ont mis 11 jours à produire des résultats de test négatifs après avoir été laissés sans traitement.

Le responsable chinois a également noté que le médicament semble améliorer la fonction pulmonaire chez les personnes atteintes du virus. Les radiographies ont montré des améliorations pulmonaires d’environ 30% chez les personnes traitées avec le médicament, par rapport à celles qui n’ont pas été traitées.

Tout cela semble assez incroyable, mais les autorités japonaises n’ont pas tardé à contrer les affirmations de la Chine et à offrir une vision légèrement moins optimiste de l’utilité du médicament. Les autorités sanitaires japonaises ont déclaré que le médicament était effectivement efficace dans certains cas, mais qu’il était moins utile chez les patients dont les infections étaient déjà devenues graves.

Le favipiravir est un traitement approuvé pour la grippe, mais il n’est pas approuvé pour traiter COVID-19. À ce stade précoce, rien n’est officiellement approuvé pour traiter le virus, mais si le médicament est utile, même pour une fraction des personnes atteintes du virus, il pourrait aider à aplatir la courbe et à réduire l’impact global de la pandémie.

Il convient de noter ici que la société qui a développé le médicament, Fujifilm Toyama Chemical, n’a pas encore pesé sur tout cela. La firme ne saute certainement pas aux conclusions sur la base de ces rapports, il sera donc intéressant de voir si le favipiravir devient une arme pour les médecins pour lutter contre la propagation du virus.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

