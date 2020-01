La Chine lance le satellite commercial 5G en orbite basse terrestre Yinhe-1

HELSINKI – La Chine a effectué son deuxième lancement orbital en un peu plus de 24 heures mercredi soir, envoyant le satellite commercial 5G Yinhe-1 en orbite terrestre basse.

Un véhicule de lancement solide Kuaizhou-1A a décollé d’une plate-forme mobile au centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine à 22 h 02. Est.

À bord se trouvait le satellite de vérification de la technologie Yinhe – 1 (Galaxy-1) de 227 kilogrammes pour le producteur de satellites de communication basé à Pékin, Galaxy Space. Yinhe-1 devrait tester les communications Q / V et en bande Ka jusqu’à 10 Gbit / s sur une orbite cible d’environ 1 156 kilomètres.

Le satellite, également appelé GS-SparkSat-03, fait partie des plans visant à établir une constellation mondiale 5G basée sur la petite plate-forme satellitaire Galaxy-1 «à faible coût et hautes performances». La plateforme sera affinée sur la base des enseignements des tests en orbite.

Galaxy Space prévoit de lancer 144 satellites pour la constellation au cours des trois prochaines années. L’entreprise souhaite fournir des services de communication à haut débit et à faible latence à l’échelle mondiale, y compris dans les régions éloignées.

Les satellites ont été développés avec l’aide de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) et de la China Electronics Technology Group Corporation (CETC). La firme a précédemment déclaré que les satellites seront capables de désorbiter vers la fin de la durée de vie prévue.

Galaxy Space, fondé en 2016 par Xu Ming, a annoncé en septembre qu’il avait obtenu de nouveaux financements dans une série B.

Cadence de lancement de Kuaizhou-1A

Le Kuaizhou-1A est exploité par Expace, une filiale commerciale de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), un géant de la défense et fabricant de missiles.

Le lanceur est censé être dérivé de la technologie des missiles. Il se compose de trois étages solides et d’un étage supérieur à propergol liquide et est capable de fournir une charge utile de 200 kilogrammes sur une orbite héliosynchrone (SSO) de 700 kilomètres.

Le Kuaizhou-1A de 20 mètres de long est limité au lancement de charges utiles commerciales. Le principal entrepreneur spatial CASC lance le gouvernement chinois et les charges utiles militaires. CASC a son propre lanceur à combustible solide dans le Long 11 mars qui est entré en service en 2015.

Le Kuaizhou-1A a été lancé huit fois depuis sa mission inaugurale en 2017 et six fois depuis août. Expace se prépare à tester le lancement du plus grand Kuaizhou-11 qui peut soulever jusqu’à 1 000 kilogrammes jusqu’à 700 kilomètres de SSO.

La CASIC a ses propres plans pour établir des constellations de communications LEO, avec les projets à large bande Hongyun et à bande étroite Xingyun.

Les startups chinoises NewSpace ont vu le jour suite à un changement de politique du gouvernement central fin 2014. Cela a amené l’ouverture des secteurs du lancement et des petits satellites au capital privé.

La publication chinoise Future Aerospace a rapporté l’année dernière qu’il y avait 141 entreprises aérospatiales commerciales enregistrées en Chine à la fin de 2018. Elles sont réparties entre les services de lancement, la fabrication et les applications de satellites, les stations au sol et d’autres domaines. Les entreprises ont été aidées par la stratégie nationale de «fusion civilo-militaire».

Space, entreprise dérivée d’État, et des entreprises privées, notamment Landspace, iSpace, OneSpace, Linkspace et Galactic Energy, développent des lanceurs dans le but de fournir des services de lancement à faible coût au niveau national et au-delà.

Plans de lancement de la Chine pour 2020

La mission de mercredi était la troisième de la Chine en 2020. Yinhe-1 suit le lancement du satellite classifié TJS-5 à GTO depuis Xichang et une longue marche 2D de Taiyuan envoyant quatre satellites à LEO mardi soir. Cette dernière mission comprenait deux nouveaux ÑuSats pour la société de télédétection basée en Argentine Satellogic.

CASC prévoit plus de 40 lancements en 2020, les lancements commerciaux et privés portant potentiellement les chiffres globaux de lancement de la Chine à plus de 50 cette année.

SpaceX a lancé 2020 à l’échelle mondiale avec le lancement de 60 satellites Starlink, faisant de la société l’opérateur de la plus grande constellation de satellites commerciaux au monde.