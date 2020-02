La Chine reprend ses activités de lancement spatial au milieu d’une épidémie de coronavirus

HELSINKI – La Chine a lancé mercredi une fusée 2D Longue Marche depuis son centre de lancement intérieur de Xichang, marquant un retour à l’activité après le Nouvel An chinois.

Le décollage du Long March 2D, lancé pour la première fois depuis Xichang, s’est produit à 16 h 07. Est.

La confirmation officielle du lancement a eu lieu environ 40 minutes après le décollage. Quatre satellites de test technologique nommés XJS-C, -D, -E et -F ont été placés avec succès sur des orbites prédéterminées, a annoncé la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Le CASC a déclaré que les satellites testeront la «nouvelle technologie d’observation de la Terre» et la mise en réseau inter-satellites.

La Shanghai Academy of Spaceflight Technology, une filiale de CASC, a développé deux des satellites. Le Harbin Institute of Technology et DFH Satellite Co., Ltd., une autre filiale de CASC, ont développé séparément la paire restante.

Les préparatifs du lancement se sont déroulés tranquillement, la divulgation d’un lancement imminent provenant uniquement des avis de fermeture de l’espace aérien.

La première indication de lancement est venue des publications sur les réseaux sociaux par des habitants surpris par le bruit et les vibrations, qui craignaient momentanément un tremblement de terre. Le centre de lancement de satellites de Xichang est situé dans une région montagneuse et sismiquement active de la province du Sichuan.

Des zones en aval ont été évacuées tôt le matin, heure locale, selon d’autres publications sur les réseaux sociaux. Les lancements depuis Xichang entraînent fréquemment des étapes passées menaçant les zones habitées.

Lancement de plans en période d’épidémie

Le CASC a déclaré (chinois) que le vol n’était pas seulement un lancement spatial réussi, mais aussi des mesures mises en œuvre par le groupe pour lutter contre l’épidémie de coronavirus COVID-19.

L’entreprise publique a déclaré début janvier qu’elle avait l’intention de réaliser plus de 40 lancements en 2020. Il s’agit notamment d’importantes missions d’infrastructure interplanétaire, lunaire et spatiale. On ne sait pas dans quelle mesure l’épidémie de virus et les mesures pour le contenir auront un impact sur ces plans.

La mission de mercredi était la quatrième de la Chine en 2020. Une fusée longue série 3 mars et des satellites de navigation Beidou sont également à Xichang en préparation de lancement.

Pendant ce temps, au port spatial de Wenchang, sur la côte sud, la Chine répète tranquillement pour le lancement d’un nouveau Long March 7A. le

Les préparatifs pour le vol d’essai du long-courrier lourd 5B sont également en cours à Wenchang. Cette mission lancera un vol d’essai sans équipage d’un vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération. Le lancement servira également de lancement d’essai pour le lofting de modules de station spatiale de 20 tonnes métriques.