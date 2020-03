La Chine signale zéro nouveau cas de COVID-19 pour la première fois – .

La Chine n’a signalé aucun nouveau cas de nouvelle infection à coronavirus en 24 heures pour la première fois depuis le début de l’épidémie.

Le pays a pris des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus, notamment des blocages obligatoires et des quarantaines.

La Chine a signalé 34 nouveaux cas de virus, mais tous avaient été importés de l’extérieur du pays.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il semble qu’il y a une décennie, mais il y a quelques mois à peine, le nouveau coronavirus a fait son apparition dans un petit groupe de personnes à Wuhan, en Chine. Depuis lors, le pays a été l’épicentre de la pandémie, avec plus de décès que toute autre région et les mesures les plus drastiques étant prises pour enrayer sa propagation.

Maintenant, après des mois de lock-out et de quarantaine, le pays a des nouvelles positives à signaler pour la première fois dans ce qui semble éternel. Lors d’une conférence de presse, la Commission nationale de la santé de la Chine a indiqué qu’elle n’avait aucun nouveau cas local de virus à signaler.

Comme le rapporte CNN, les responsables chinois ont noté qu’il y avait 34 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, mais tous ces individus avaient été importés de l’extérieur du pays. Il y a quelques semaines à peine, la Chine signalait régulièrement un nombre considérable de nouveaux cas – des centaines, voire des milliers par jour -, donc pour que la propagation du virus se soit calmée autant en si peu de temps, c’est presque miraculeux.

Les experts de la santé ont longtemps soutenu l’idée que la distanciation sociale – volontaire ou légale par le biais de quarantaines – est le meilleur moyen de stopper la propagation de ce nouveau virus. Aplanir la courbe d’infection pour empêcher un grand nombre de personnes de tomber malades en même temps et écraser le système de santé est peut-être la seule façon de vraiment vaincre cela avec le moins de victimes.

Si les chiffres de la Chine sont exacts, ses mesures de verrouillage intenses semblent fonctionner comme prévu. Cependant, ces mêmes mesures ont également eu un effet dramatique sur le mode de vie du pays ainsi que sur son économie. Nous commençons à voir les mêmes choses se produire à l’étranger, y compris aux États-Unis où le marché boursier montre des signes de fléchissement sous la pression.

Dans tous les cas, nous prendrons toutes les bonnes nouvelles que nous pourrons obtenir à ce stade, et le rapport sur aucun nouveau cas local en Chine tombe définitivement dans la catégorie des bonnes nouvelles. le pays continuera évidemment à maintenir son état de verrouillage dans ses zones les plus durement touchées aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire, et il sera intéressant de voir comment les autres pays réagiront.

Il est important que nous suivions tous les conseils des responsables de la santé, évitons les grands rassemblements (s’ils ne sont pas déjà annulés) et isolez-vous du plus grand nombre possible de personnes pour empêcher la propagation rapide de COVID-19.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.