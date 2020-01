La Chine vient de publier les images les plus étonnantes de l’autre côté de la Lune – .

La Chine a commencé 2019 en achevant le premier atterrissage en douceur sur la lune la plus éloignée de la Terre. Ce fut une réalisation monumentale, et les mois qui ont suivi l’arrivée de la mission sur la Lune ont été remplis de découvertes intéressantes, notamment la découverte d’une étrange substance «semblable à un gel» autour d’un cratère lunaire.

Maintenant, alors que la Chine célèbre le premier anniversaire de l’atterrisseur Chang’e 4 et du rover Yutu-2 arrivant sur la Lune, le groupe spatial du pays a publié une multitude de données, y compris des images inédites de l’autre côté de la Le petit voisin de la Terre.

Les images – dont certaines bénéficient d’un post-traitement entre les mains de scientifiques et de passionnés talentueux – montrent le visage le moins étudié de la Lune avec des détails époustouflants.

Source de l’image: CNSA / TECHNIQUES SPATIALES

La mission Chang’e 4 comprenait un atterrisseur lunaire et un rover qui ont exploré la surface de la Lune. En raison de la nature du jour et de la nuit sur la Lune, les instruments sont mis en mode veille lorsque le côté éloigné tombe dans l’ombre, se réveillant lorsque le soleil brille à nouveau.

La Chine, qui a toujours accusé un retard par rapport à des pays comme les États-Unis et la Russie en matière d’exploration spatiale, rattrape rapidement son retard. Atterrir de l’autre côté de la Lune n’est pas une tâche facile, et l’agence spatiale du pays l’a fait avec brio. À l’avenir, la Chine est en passe d’être un acteur majeur de l’exploration spatiale et a même discuté de la possibilité de mettre en place des bases semi-permanentes sur la surface lunaire.

Vous pouvez parcourir une vaste collection de ces nouvelles images via un lien Google Drive pratique, ou parcourir les images brutes via le portail Web de l’AEIC.

Source de l’image: CNSA / Techniques Spatiales

