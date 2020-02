La CIA a secrètement dirigé l’une des plus grandes entreprises de cryptage au monde depuis des décennies

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Pendant des décennies, la société suisse Crypto AG a fourni aux gouvernements du monde entier des systèmes de communication cryptés. La plupart de ses 62 clients n’ont jamais soupçonné que quelque chose n’allait pas, mais un nouveau rapport du Washington Post et du diffuseur allemand ZDF révèle que Crypto AG appartenait en fait à la CIA et au renseignement ouest-allemand (BND). Pendant des décennies, les agences ont écouté sans effort les communications sécurisées des alliés et des ennemis.

Crypto AG n’a pas commencé comme une opération de la CIA – c’était l’idée originale de l’inventeur d’origine russe Boris Hagelin. Hagelin s’est enfui en Suède lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir en Russie, puis ont fui de nouveau aux États-Unis lorsque les nazis ont envahi la Suède. Aux États-Unis, il a aidé à développer la machine de cryptage M-209 pour les forces américaines. Après la guerre, Hagelin est retourné en Europe pour rétablir Crypto AG en Suisse. Là, il a développé des versions plus avancées du cryptage de type pin-and-lug qu’il a utilisé dans le M-209.

Selon les documents classifiés de la CIA obtenus par The Post et ZDF, la CIA s’inquiétait du fait que les machines de Hagelin permettraient à d’autres pays d’obscurcir complètement leurs communications, elle a donc élaboré un plan pour leur «refuser» cette technologie. Sachant qu’Hagelin avait une grande affection pour les États-Unis, les responsables du renseignement l’ont approché avec une proposition. La CIA paierait Crypto AG pour garder ses machines de chiffrement plus sophistiquées hors de portée de nations sélectionnées. Cela rendrait leurs communications plus faciles à intercepter.

Cet arrangement convenait très bien à la CIA dans les années 1950 et 1960, mais l’agence s’inquiétait de ce qui se passerait lorsque Hagelin prendrait sa retraite ou mourrait. Au milieu des années 60, la CIA et Crypto AG ont commencé à coopérer plus étroitement. Alors que les circuits intégrés remplaçaient le chiffrement adapté, la CIA a conçu un système apparemment sûr qu’elle pourrait facilement déchiffrer. Cela a constitué la base des nouveaux produits phares de Crypto AG. En 1969, la CIA et la BND ont acheté Crypto AG en secret, obscurcissant leur contrôle sur l’entreprise avec l’aide d’un cabinet d’avocats au Liechtenstein.

Crypto AG a continué de fonctionner comme l’une des entreprises de communication sécurisée les plus performantes au monde à la fin du XXe siècle. Les employés de l’entreprise pensaient fournir des systèmes de cryptage puissants à des clients comme l’Argentine, la Libye, l’Iran, le Brésil, l’Inde et l’Égypte. Cependant, la CIA et le BND ont pu lire toute correspondance interceptée à partir de machines Crypto AG.

Plusieurs pays se sont méfiés de Crypto AG à la fin des années 80 lorsque le président américain Ronald Regan a réprimandé la Libye pour la façon dont elle s’est réjouie d’une attaque terroriste à Berlin. Il était si précis que l’Iran a commencé à craindre que les États-Unis aient compromis les systèmes Crypto AG utilisés par la Libye et eux. Les autorités iraniennes ont détenu un vendeur de Crypto AG pendant neuf mois. À sa libération, l’homme a parlé aux médias de ses soupçons selon lesquels Crypto AG n’était pas ce qu’elle semblait être.

BND s’est retiré au début des années 90, craignant que l’opération ne soit révélée. Cependant, la CIA a gardé le contrôle de Crypto AG jusqu’en 2018, date à laquelle l’entreprise a été liquidée. À ce moment-là, les technologies en ligne largement disponibles avaient largement remplacé les produits Crypto AG, mais son matériel est toujours utilisé dans le monde entier. Mais probablement pas pour beaucoup plus longtemps.

Maintenant lis: