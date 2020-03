Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Electronic Arts a fait beaucoup de choses pour attirer la colère des joueurs au fil des ans, mais il est à espérer que la remasterisation des jeux Command & Conquer des années 90 ne sera pas l’un d’eux. Certains des développeurs originaux se sont réunis en 2018 pour annoncer un projet Command & Conquer remasterisé, et EA a suivi. La collection Command & Conquer Remastered sera lancée le 5 juin avec de nombreux ajustements et améliorations pour l’ère moderne.

La collection Command & Conquer Remastered se concentre sur les deux titres emblématiques des années 90: Command & Conquer: Tiberian Dawn (à l’origine simplement connu sous le nom de Command & Conquer) et Command & Conquer: Red Alert. Ces jeux étaient aux côtés de Warcraft et StarCraft pour définir le genre de stratégie en temps réel. Alors que les franchises de Blizzard ont continué de croître dans les années 2000 et au-delà, Command & Conquer n’a jamais été le même après que EA a acquis le développeur d’origine (Westwood Studios) en 1998.

Après 25 ans, les jeux Command & Conquer originaux avaient besoin d’une nouvelle couche de peinture, et ils l’ont certainement obtenu. Les jeux fonctionneront désormais en résolution 4K avec des textures et des modèles entièrement repensés. Les développeurs ont même ajouté une fonctionnalité pour basculer entre les graphiques classiques et les graphiques améliorés pendant le jeu solo. Il existe également de nouveaux fichiers audio, dont plusieurs versions de l’emblématique piste Hell March.

Command & Conquer et Command & Conquer: Red Alert étaient célèbres pour leurs cinématiques vidéo en mouvement, ce qui était presque inconnu au milieu des années 90. Les images n’étaient pas superbes par rapport à la norme d’aujourd’hui, mais l’équipe a imaginé un moyen de les mettre à l’échelle pour l’édition remasterisée. Les résultats semblent meilleurs à certains endroits que dans d’autres, mais ils sont meilleurs que le désordre fortement pixélisé conçu pour les PC de jeu vers 1995.

Le gameplay bénéficiera également d’un coup de pouce dans la collection Remastered. Vous obtenez toutes les missions de campagne de 100 ish des jeux de base et des extensions, ainsi que le contenu supplémentaire développé pour les consoles. L’interface utilisateur de la barre latérale a également été remaniée pour être plus facile à utiliser.

Vous pourrez obtenir l’édition numérique sur Steam et EA Origin le 5 juin pour seulement 20 $ (les précommandes sont en ligne maintenant). EA travaille également avec Limited Run Games pour sortir des copies spéciales en boîte avec des objets de collection comme des autocollants, des chapeaux et de petites répliques de chars. Ces versions coûteront 60 $ et 50 $, selon le nombre de chachkies que vous souhaitez.

Maintenant lis: