La conférence Satellite 2020 se termine tôt alors que les annulations de coronavirus augmentent

WASHINGTON – Satellite 2020, l’une des plus grandes conférences de l’industrie spatiale de l’année, s’est terminée une journée au début du 11 mars, dans le cadre d’un nombre croissant d’événements touchés par la pandémie de coronavirus.

Dans un e-mail aux participants à la conférence, Access Intelligence, qui dirige la conférence, a déclaré qu’il annulait les événements de la conférence qui étaient programmés pour le 12 mars, le dernier jour de l’événement. Cela comprenait une demi-journée de séances de conférence et la salle d’exposition.

Cette annonce est intervenue environ deux heures après que le Département de la santé de Washington a émis une recommandation appelant au report ou à l’annulation des «rassemblements de masse» de plus de 1000 personnes. Peu de temps après, Events D.C., qui exploite le Washington Convention Center, a annoncé qu’il fermerait le centre des congrès jusqu’à la fin du mois.

Même avant la décision de mettre fin prématurément à Satellite 2020, il était clair que l’épidémie de coronavirus avait fait des ravages. Bien que les organisateurs n’aient publié aucun chiffre précis sur la fréquentation, des observations anecdotiques suggèrent que le taux de participation était beaucoup plus faible que les années précédentes, avec des rapports de sessions de conférence peu fréquentées et un plancher d’exposition calme.

Un certain nombre d’orateurs ont également annulé, quelques jours seulement à l’avance et souvent sans mise à jour de la conférence. Par exemple, une présentation du 11 mars par Chris Kemp, directeur général du développeur de petits lanceurs Astra, a été annulée environ 10 minutes après son début prévu lorsque le personnel de la conférence a déclaré qu’il ne savait pas où il se trouvait. Kemp a ensuite tweeté qu’il avait informé les organisateurs deux jours plus tôt qu’il avait décidé de ne pas y assister en raison de l’épidémie de coronavirus.

De nombreuses autres conférences et réunions liées à l’espace ont été reportées ou annulées en raison de l’épidémie. L’American Astronautical Society a annoncé le 10 mars qu’elle reportait son symposium annuel Goddard Memorial dans la banlieue de Washington du 17 au 19 mars en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 signalés dans la région. Le même jour, le National Space Club a annoncé qu’il reportait son dîner commémoratif Goddard le 20 mars à Washington pour la même raison. Aucune des deux organisations n’a fixé de nouvelles dates pour leurs événements.

De petits événements ont également été touchés. L’Universities Space Research Association a annoncé le 10 mars qu’elle annulait un symposium d’une demi-journée sur les petits satellites à Washington prévu le 26 mars. Le bureau des affaires réglementaires de la télédétection commerciale de la NOAA a annoncé le 11 mars avoir annulé la réunion du 18 mars de son comité consultatif sur la télédétection commerciale .

Des annulations ont également lieu pour des événements en dehors des États-Unis. La conférence sur la technologie ConnectTechAsia à Singapour, qui comprend des sessions sur les communications par satellite, a été reportée du 9 au 11 juin au 29 septembre-1er octobre. Cabsat 2020, une conférence sur les communications par satellite consacrée au Moyen-Orient et à l’Afrique, a reporté son événement de Dubaï du 31 mars – 2 avril au 26-28 octobre. Le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique a annulé la réunion de son sous-comité juridique à Vienne, prévue du 23 mars au 3 avril.

Dans certains cas, les réunions, en particulier celles des comités consultatifs, sont passées d’événements en personne à des événements virtuels. Le comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA devait se réunir en personne au siège de la NASA du 12 au 13 mars, mais a été remplacé par une téléconférence en raison de COVID-19. Le Conseil des études spatiales des National Academies a annoncé le 11 mars qu’il annulait la session plénière et les événements publics associés à sa Semaine des sciences spatiales du 31 mars au 2 avril à Washington. Cependant, plusieurs de ses comités qui devaient se réunir à ce moment-là le feront par téléconférence.

Deux événements majeurs se poursuivent au cours des prochaines semaines, du moins pour l’instant. Le symposium GEOINT 2020, prévu du 26 au 29 avril à Tampa, est dans les temps, a annoncé la US Geospatial Intelligence Foundation le 10 mars. Deux exposants ont annulé jusqu’à présent, ont annoncé les organisateurs, et il retardait d’une semaine le délai d’expédition des exposants ” prévoir du temps supplémentaire pour d’éventuelles modifications de GEOINT 2020. »

La Space Foundation affirme également que le 36e Space Symposium reste dans les délais du 30 mars au 2 avril à Colorado Springs. Dans sa dernière mise à jour, publiée le 4 mars, il a indiqué qu’il travaillait avec les forces de l’ordre, les militaires et les agences de santé publique sur la faisabilité de tenir l’événement comme prévu. «L’équipe de la Space Foundation surveille en permanence toutes ces sources et prendra toujours des décisions qui garantissent la sécurité, la sûreté et le succès de tous ceux qui participent au Space Symposium», a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré le 11 mars qu’il recommandait aux personnes âgées et aux personnes ayant des problèmes de santé d’éviter les «rassemblements communautaires à grande échelle». Il a dit qu’il n’y avait pas de plan immédiat d’interdire les grands rassemblements publics, mais le ferait si l’épidémie de coronavirus se propage.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie le 11 mars, ce qui signifie une épidémie de grande ampleur dans le monde. Il a désormais suivi plus de 118 000 cas et près de 4 300 décès dans le monde.

“L’OMS a évalué cette flambée 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction”, a déclaré le 11 mars Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. «Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie.»