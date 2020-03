La course automobile devient virtuelle pour éviter la fièvre des cabines

D’une manière ou d’une autre, notre famille est devenue accro à la course automobile. Regarder la F1 est devenu une expérience de liaison, à la suite d’un de nos parents qui conduit en IndyCar est devenu un passe-temps, et l’action de NASCAR a fait son chemin dans nos cœurs. Même la Formule E a grandi sur nous. Donc, lorsque nous avons été encouragés pour la première fois à rester à la maison autant que possible, nous avions hâte de regarder la course comme un moyen de briser la monotonie. À l’époque, il semblait que la course pourrait continuer, moins les fans locaux.

Sauf, bien sûr, depuis lors, la course automobile réelle est au point mort. À sa place, son frère autrement eSports de seconde classe est venu à la rescousse. Chacune des grandes séries a commencé à intensifier ses efforts de course virtuelle. Nous avons regardé un certain nombre de versions de grands noms au cours du week-end et avons trouvé une grande variété d’approches et d’efficacité.

eNASCAR a réussi

L’événement de loin le plus organisé et le plus agréable a été eNASCAR. Tout d’abord, il a été couru par les pilotes NASCAR réguliers, ce qui donne l’impression d’être une vraie course de Coupe NASCAR. Deuxièmement, ils l’ont diffusé à leur heure habituelle, sur leur réseau câblé régulier et leur application mobile – Fox Sports. Donc, tout le monde savait comment le voir et n’avait pas à faire face à une programmation étrange. Les valeurs de production étaient également excellentes, avec des commentateurs réguliers en studio (gardant une distance de sécurité, contrairement à trois des quatre commentateurs virtuels de F1). Enfin, les pilotes avaient tous une bonne attitude et ne semblaient pas avoir l’air de mal paraître, donc il y avait beaucoup de grands bavardages entre eux.

Certains pilotes avaient déjà de belles plates-formes iRacing à la maison, tandis que d’autres venaient de les avoir ou avaient plus de configurations de course pour piétons. Mon préféré était Timmy Hill, dont le kit était le même que celui que l’on trouve chez des millions de coureurs amateurs.

Le seul endroit où NASCAR ne tenait pas tout à fait ses rivaux était le graphisme. La plate-forme iRacing qu’elle a utilisée est un excellent choix à bien des égards. De nombreux pilotes professionnels le connaissent déjà, il a une grande expérience dans l’organisation de grands événements et il a une excellente simulation de course. Cependant, il n’a pas les mêmes modèles d’éclairage réalistes disponibles avec certains des autres sims de course, donc les voitures semblaient un peu plus toylike – bien qu’elles aient agi correctement et sont apparues avec de bons détails.

F1 a brouillé pour un bon départ, mais ils feront mieux

La F1 était un peu en retard à la fête, ne s’accordant que quelques jours pour monter son premier Grand Prix virtuel officiel. Pour cette raison, il était difficile de faire équiper de nombreux pilotes réels et de les mettre à jour sur la plate-forme F1 2019 utilisée pour la course. Il était également clair que de nombreux conducteurs avaient peur de mal paraître, alors ils ont choisi de ne pas participer. Avec un peu de chance qui est temporaire, et plus de pilotes se mettront au courant au cours des prochaines semaines.

Dans l’événement, seuls deux pilotes actuels ont couru. Lando Norris, un favori des fans, dont la participation a malheureusement été paralysée en raison de problèmes de connectivité. Et Nicolas Latifi, qui a ironiquement commencé plus de GP virtuels que de vrais, car il devrait devenir pilote débutant cette saison. Le très populaire Max Verstappen devait courir mais a dû se retirer à la dernière minute. J’espère qu’il courra à l’avenir. Vous pouvez regarder les temps forts de la course, ainsi que les courses futures, sur la chaîne YouTube de F1.

Le scepticisme du conducteur sur ses capacités était justifié, le vétéran pilote de F1 Johnny Herbert et d’autres s’écrasant tôt et souvent. Des paramètres de dégâts limités ont aidé au moins à garder tout le monde dans la course. Un pilote de F2, Renault Guanyu Zhou, qui est également un coureur eSports expérimenté, a pris le drapeau à damier après une course qui a été raccourcie de 28 tours (demi-distance) à 14 tours. Un avantage amusant de la course virtuelle est qu’elle offre à nos pilotes à la retraite préférés – comme Johnny Herbert – un retour en force et la participation de célébrités. Cependant, cela signifie jouer avec les aides au conducteur et les niveaux de dommages, il doit donc probablement y avoir deux classes de course: une course aussi proche que possible des conditions de course réelles, et les autres dans un format plus flexible.

Les vrais pilotes d’eSports dominent le «Not the Bah GP» de Veloce

En plus de la course de marque F1, il y avait aussi une version eSports plus traditionnelle. Bien que cet événement ne soit pas nouveau, il a attiré beaucoup d’attention supplémentaire cette année pour des raisons évidentes. Comme la course officielle de F1, vous deviez la retrouver sur YouTube, Facebook ou Twitch. Pour les habitués de l’eSport, ce n’est pas grave, mais pour les fans de courses traditionnelles, ce serait bien si ces événements pouvaient également être diffusés sur les chaînes câblées et en direct traditionnelles comme les vraies courses. Une grande partie de l’action la plus intéressante a eu lieu sur Twitch, qui est également nouveau pour beaucoup.

Véritable événement eSports, cette paire de courses, comme les autres de sa série, était dominée par les stars du eSports, et non par les pilotes de course sur route qui ont participé. Il y a quelques pilotes de haut niveau qui jouent également beaucoup à l’eSport, comme Stoffel Vandoorne, mais ils ne peuvent toujours pas terminer en tête.

Une chose vraiment cool à propos de la course virtuelle est qu’il est facile d’expérimenter avec des formats de course alternatifs intéressants. La deuxième course du Not the Bah s’est déroulée en grille inversée (qualification la plus lente en pole, etc.). Il y a beaucoup de débats pour savoir si cela rendrait la course plus intéressante, mais il serait coûteux et potentiellement même un peu dangereux de l’essayer avec de vrais pilotes et voitures. Dans le monde virtuel, cela a entraîné un changement de rythme intéressant. J’aurais pu penser que devenir virtuel éliminerait les pannes mécaniques aléatoires, mais les déconnexions sont apparemment l’équivalent virtuel des moteurs soufflés.

«La course» attire les conducteurs au ralenti d’Indycar

Indycar n’avait pas sa propre course eSports officielle. Mais «The Race All-Star Battle eSports Battle», exécuté sur la plate-forme rFactor 2, présentait un certain nombre de pilotes Indycar actuels et anciens, y compris le vainqueur de l’Indy 500 Tony Kanaan, et la course de cette semaine s’est déroulée sur une version virtuelle du parcours routier Indy . Les pros de la route ont eu plusieurs chances de se qualifier pour l’événement principal, tandis que les pros de l’eSport n’en avaient qu’une. Cela ne les a pas empêchés de dominer la course actuelle, mais comme d’habitude, Felix Rosenqvist a réalisé une solide performance pour un coureur sur route. Vous pouvez revoir l’intégralité de la course ainsi que les futures courses sur la chaîne YouTube de The Race.

La production peut être améliorée

À l’exception de NASCAR, il y a eu un manque décevant de production efficace pendant les courses. Vous pensez que l’un des avantages d’une course virtuelle est que vous pouvez facilement demander à voir n’importe quelle voiture à tout moment, sous n’importe quel angle. Mais les commentateurs ont eu du mal à obtenir des images des accidents et des passes à montrer. Pour les fans de course habitués aux équipes de production professionnelles super-polies qui diffusent de vraies courses, ils voudront la même qualité s’ils veulent continuer à regarder des eRaces après la disparition de la nouveauté.

Dans l’ensemble: un hommage à la distance parcourue par les Sims et les plates-formes de course

Le plus grand point à retenir de tous ces événements est à quel point les sims de course sont devenus impressionnants et à quel point les plates-formes et le réseau s’adaptent aux événements en temps réel (bien qu’avec quelques problèmes). Si vous ne saviez pas que les courses n’étaient pas réelles, vous pourriez faire une double prise lors de votre première écoute.

[Image credits: The Race, eNASCAR, Alex Bowman]

Maintenant lis: