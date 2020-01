La crise du 737 MAX fait perdre du terrain à Boeing, mais le stock augmente de secours – .

Le premier avion 737 MAX 8 subit un assemblage final dans l’usine de Boeing à Renton en 2015. (Boeing Photo)

Boeing a doublé son estimation de l’effet financier de la crise du 737 MAX aujourd’hui et a enregistré une perte annuelle nette pour la première fois depuis 1997 – mais le cours des actions de la société a néanmoins augmenté, reflétant le sentiment du marché que le pire pourrait être passé.

Un montant supplémentaire de 9,2 milliards de dollars a été mis de côté pour couvrir les coûts prévus associés aux conséquences de deux accidents catastrophiques impliquant un avion à réaction 737 MAX 8 en Indonésie en 2018 et le même modèle en Éthiopie en 2019. Cela a porté le coût total projeté à 18,4 milliards de dollars.

Les coûts se présentent sous la forme de livraisons et de concessions perdues en raison de l’échouement mondial de tous les jets MAX, ainsi que de l’augmentation des coûts de production. Boeing prévoit d’engager des coûts supplémentaires en 2020 qui entreront dans les 18,4 milliards de dollars, principalement en raison de problèmes de production. Même si la production du 737 MAX est temporairement suspendue, Boeing maintient ses effectifs intacts. (Les fournisseurs de Boeing ont toutefois annoncé des milliers de licenciements.)

En raison des coûts à ce jour, Boeing a déclaré une perte nette de 636 millions de dollars pour 2019, contre un bénéfice de 10,5 milliards de dollars pour 2018. Les bénéfices des autres divisions commerciales, y compris l’espace et la défense ainsi que les services, n’ont pas pu compenser pleinement Boeing Perte de 6,7 milliards de dollars pour Commercial Airlines.

Le 737 MAX à fuselage étroit n’est pas la seule ligne d’avion confrontée à des défis: Boeing a déclaré que le taux de production de son 787 Dreamliner à fuselage large serait réduit de 14 à 12 avions par mois à la fin de 2020, et était susceptible d’être encore ajusté à 10 avions par mois début 2021. La société a indiqué que le taux pourrait revenir à 12 avions par mois en 2023, sur la base de projections se concentrant sur le marché chinois.

La dernière frontière de Boeing fait également face à une année difficile: le mois dernier, le taxi spatial CST-100 Starliner de Boeing n’a pas réussi à se rendre à la Station spatiale internationale comme prévu lors de son premier test orbital sans équipage. Dans le rapport financier trimestriel publié aujourd’hui, la société a déclaré qu’elle prélève une charge avant impôts de 410 millions de dollars pour prévoir la possibilité de devoir refaire le test sans équipage avant de procéder à des missions en équipage.

La NASA et Boeing évaluent actuellement les données collectées lors du vol d’essai orbital sans équipage de décembre, et l’agence spatiale devrait décider d’ici un mois ou si un autre vol sans équipage sera nécessaire.

“Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de travail à faire”, a déclaré David Calhoun, qui a pris la présidence et le PDG de Boeing ce mois-ci, dans un communiqué. «Nous nous efforçons de remettre le 737 MAX en service en toute sécurité et de rétablir la confiance de longue date que la marque Boeing représente auprès du public volant.»

Calhoun a déclaré que l’entreprise était «engagée dans la transparence et l’excellence dans tout ce que nous faisons».

«La sécurité sous-tendra chaque décision, chaque action et chaque étape que nous prendrons à mesure que nous avancerons», a-t-il déclaré. «Heureusement, la solidité de notre portefeuille global d’entreprises Boeing fournit les liquidités financières nécessaires pour suivre un processus de redressement approfondi et discipliné.»

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Calhoun a déclaré qu’il était «optimiste quant à l’avenir». Il en était de même pour les investisseurs, du moins à court terme. Le cours de l’action de la société a augmenté de plus de 2% lors de l’ouverture des marchés aujourd’hui.

«Vous devez rendre hommage au PDG de Boeing, Dave Calhoun, pour avoir tenté de devancer la crise MAX», a observé Peter Atwater, président de Financial Insyghts, dans un tweet. “Cela dépend toujours de la confiance des passagers et ce sera autodéterminé.”

Les analystes ont noté que Calhoun utilisait une stratégie «d’évier de cuisine» – c’est-à-dire diffuser les mauvaises nouvelles d’un seul coup plutôt que de les ignorer. Par exemple, la semaine dernière, Boeing a revu à la baisse ses attentes concernant la recertification du 737 MAX, remettant le délai à la mi-2020. En réponse, la Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle pourrait agir plus tôt que cela. Une telle dynamique renverse l’approche trop optimiste adoptée par le prédécesseur de Calhoun, Dennis Muilenburg.

Boeing réduit également les coûts en se retirant de certains programmes, tels que l’effort de développement de l’avion spatial Phantom Express qui a été suspendu la semaine dernière.

D’autres programmes progressent rapidement. Dans le rapport d’aujourd’hui, Boeing a souligné les progrès du programme 777X, qui a enregistré son premier vol d’essai samedi et semble en bonne voie pour les premières livraisons en 2021; récompenses de la NASA pour 10 étages de fusées de base du système de lancement spatial et jusqu’à huit étages supérieurs d’exploration; et des contrats pour la remise à neuf de 47 hélicoptères Apache AH-64E ainsi que des améliorations à la flotte du système OTAN d’alerte et de contrôle aéroporté.