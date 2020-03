La croissance des coûts SLS dépasse le seuil d’examen formel

WASHINGTON – Le coût du système de lancement spatial de la NASA a augmenté au point où l’agence doit informer le Congrès et effectuer une réévaluation officielle du programme, a conclu l’inspecteur général de la NASA dans un rapport du 10 mars.

Le rapport du Bureau de l’inspecteur général (OIG) a révélé que les coûts du programme SLS à travers le premier vol de la fusée avaient augmenté d’au moins 33% par rapport à un engagement de base officiel de l’agence, et augmenteront probablement à au moins 43% compte tenu des retards prévus dans ce lancement.

Cet engagement initial a fixé le coût du développement de SLS à travers le premier lancement, Artemis 1, à 7 milliards de dollars, un chiffre qui n’inclut pas 2,7 milliards de dollars dans les coûts de formulation antérieurs de la fusée lourde. Cet engagement a également manqué des coûts associés à d’autres aspects du programme SLS qui ne sont pas directement liés au lancement d’Artemis 1.

La NASA a estimé que les coûts de développement à travers le lancement d’Artemis 1 étaient passés à 8,75 milliards de dollars, en supposant un lancement en novembre 2020, soit une augmentation de 25%. Cependant, le rapport de l’OIG a noté que la NASA avait supprimé 889 millions de dollars de coûts pour les travaux sur les propulseurs à fusée solide et les moteurs RS-25 du véhicule, les considérant comme n’étant pas directement liés à Artemis 1. La NASA, cependant, n’a pas redéfini le programme à ce moindre coût .

Cela a eu pour effet, a conclu l’OIG, de masquer la croissance réelle des coûts du programme. Il a conclu que les coûts avaient augmenté de 33% jusqu’à la fin de l’exercice 2019 et de 43% jusqu’à la date de lancement prévue.

Cette augmentation signifie que le programme SLS a dépassé le seuil d’augmentation de 30% des coûts qui nécessite une refonte officielle du programme et une notification au Congrès. De plus, la NASA devrait cesser de financer le programme 18 mois après cette notification, à moins que le Congrès ne réautorise le programme et n’alloue des fonds pour faire face à l’augmentation des coûts.

Des augmentations de coûts supplémentaires sont probables pour la mission Artemis 1 puisque le lancement glissera à partir de la date de novembre 2020 utilisée pour ces estimations de coûts. Le rapport de l’OIG indique que les estimations internes de la NASA prévoient que le lancement aura lieu au plus tôt au printemps 2021. Dans un discours du 28 février, Steve Jurczyk, administrateur associé de la NASA, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le lancement ait lieu dans le “milieu à tard”. 21 délai. “

La NASA travaille sur une nouvelle date de lancement officielle pour Artemis 1. En réponse au rapport, Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, et Tom Whitmeyer, administrateur adjoint adjoint par intérim pour le développement des systèmes d’exploration, ont déclaré de nouvelles dates de lancement pour Artemis 1 et Artemis 2 “sont en cours d’examen en attendant l’achèvement de plusieurs évaluations”, ce qui devrait être fait d’ici la fin avril.

“Les dirigeants de la NASA examineront les résultats de ces évaluations, puis repenseront le programme SLS”, ont-ils écrit. «La NASA communiquera les résultats de ces examens au Congrès et se conformera à toutes les exigences de rapport applicables.»

Cette évaluation ne tient pas compte non plus du coût total du programme SLS, comme les fonds dépensés pour le travail pour Artemis 2 ou des missions ultérieures. Le rapport de l’OIG estime que la NASA aura dépensé 17 milliards de dollars en SLS jusqu’à la fin de l’exercice 2020, dont 5,9 milliards de dollars ne sont pas inclus dans l’engagement de base.

Le leadership de la NASA, selon le rapport, a reconnu que l’approche «n’est pas un bon moyen de gérer un programme d’exploration humaine à long terme avec plusieurs missions planifiées au cours des décennies», mais avait décidé de se concentrer sur les coûts via Artemis 1 au début du programme SLS en raison de l’incertitude. sur les plans à long terme.

“Bien que nous comprenions la difficulté d’établir des références de base dans le futur, les augmentations de coûts totales du programme SLS ne seront pas facilement transparentes car la NASA ne suit pas et ne rapporte pas tous les coûts par rapport à une référence officielle”, indique le rapport. “Par exemple, la NASA n’a actuellement pas d’estimation des coûts pour Artemis II et ne suit pas ou ne rapporte pas les impacts sur les coûts causés par des retards de calendrier ou des problèmes techniques pour cette mission.”

La croissance des coûts s’explique en grande partie par les difficultés bien documentées avec la phase principale SLS en cours de construction par Boeing. Cela incluait des “ non-conformités répétées d’assurance qualité liées à la sécurité ”, telles que des débris de corps étrangers dans le matériel de la phase principale, trouvés dans un examen effectué en octobre 2019 par la Defense Contract Management Agency des travaux de Boeing sur la phase principale du Michoud Assembly Facility. Cela a entraîné une «pause de production» de deux jours là-bas alors que Boeing a élaboré un plan d’action correctif officiel.

Boeing, dans une déclaration du 10 mars, a reconnu les problèmes mais a fait valoir que ses performances s’amélioreraient. “Une telle entreprise a certainement eu ses défis de coût et de calendrier au fil des ans, mais l’investissement a porté ses fruits en réunissant le talent, la technologie et les outils nécessaires pour construire cette fusée spatiale lointaine sans précédent”, a déclaré la société. «L’expérience durement acquise acquise au cours du développement initial de SLS se traduit par des économies et des économies significatives dans le développement et la production ultérieurs.»

Le rapport de l’OIG a cependant noté des problèmes avec d’autres aspects du SLS. Le coût de l’étape intermédiaire de propulsion cryogénique de la fusée, l’étage supérieur de la version Block 1 du SLS, a plus que doublé pour atteindre 358 millions de dollars grâce au lancement d’Artemis 1. Northrop Grumman, contrat principal pour les propulseurs à fusée solide, a rencontré des problèmes avec le nouveau matériau utilisé comme revêtement et isolation dans les segments de propulseur.

Aerojet Rocketdyne, qui a un contrat pour produire de nouveaux moteurs RS-25 lorsque l’offre actuelle de moteurs de l’ère navette est épuisée, a rencontré un retard de deux ans dans le développement de la buse, bien que le «réarrangement des tâches» retardera la certification finale de ce nouveau moteur par seulement trois mois. “Le taux de dépenses de l’entrepreneur répond actuellement aux attentes”, a indiqué le rapport de l’OIG, “mais en raison des retards de calendrier, des dépassements de coûts sont susceptibles de se produire.”