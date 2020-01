La DARPA a peut-être trouvé le secret des porte-avions volants

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Dynetics, une société de défense et d’aérospatiale, a annoncé avoir testé avec succès son X-61A Gremlin Air Vehicle en novembre 2019. Le vol, qui a duré une heure et 41 minutes, a démontré un certain nombre de capacités du drone. Le drone a réussi l’ensemble du test, mais a été détruit après l’échec du déploiement de son parachute principal. Dynetics a l’intention de poursuivre les tests avec ses quatre autres drones.

Le but de ce test était pour Dynetics de démontrer que son GAV pouvait se lancer à partir d’un C-130, ainsi que de tester diverses capacités telles que le déploiement des ailes, le démarrage à froid du moteur et la transition vers un vol stable et propulsé, vérifier les performances et les liens de communication entre le sol et les contrôleurs aériens, et collecter des données sur les performances globales du drone. Heureusement, le système de parachute ne figurait pas sur la liste des systèmes à tester.

Le but du X-61A Gremlin est de montrer comment un avion existant comme un C-130 peut être utilisé pour lancer et récupérer rapidement des drones. Le prochain test en vol de la société se concentrera sur la récupération de quatre drones en 30 minutes.

Capitaine de drone et le monde de demain

“Et si nous avions un avion qui pourrait lancer d’autres avions?” Est une idée qui a une longue histoire. Les Britanniques ont expérimenté l’idée d’élinguer des Sopwith Camels sous le HM Airship N ° 23 en 1917, à l’époque où les zeppelins étaient le seul moyen de générer suffisamment de capacité de levage pour même essayer ce coup.

Wikipedia note qu’un Sopwith Camel avec et sans pilote a été lancé avec succès, ce qui vous fait vous demander si cela signifie “Nous avons tiré un levier et l’avion est tombé comme il était censé le faire”, étant donné que les véhicules télécommandés n’avaient pas été inventés encore.

Une fois que le Hindenberg a convaincu world + dog que les dirigeables étaient une mauvaise idée, l’idée a été abandonnée jusqu’à après la Seconde Guerre mondiale et le miracle de la puissance atomique. Lockheed a suggéré le CL-1201 – un avion avec une envergure de 1120 pieds (340m). Pour mettre cela en perspective, le véhicule Scolaed Composites Stratolaunch a une envergure de 385 pieds (117 mètres). Le CL-1201, illustré ci-dessous dans cette image de Reddit avec Air Force One affiché à l’échelle, aurait déployé un réacteur de 1 830 MW. Une utilisation potentielle envisagée de l’avion était comme porte-avions, avec la possibilité de flâner sur place pendant 41 jours. Sans surprise, personne ne voulait d’un avion de la taille d’un gratte-ciel avec un énorme réacteur nucléaire volant au-dessus de leurs têtes.

Plus tard, Convair a proposé d’utiliser le B-36 Peacemaker comme support pour quatre chasseurs de parasites McDonnell F-85 Goblin. Le gobelin, si vous n’en avez jamais vu, ressemble à quelqu’un qui a pris un avion de chasse standard, en a coupé la moitié, puis a collé la queue. Boeing a développé plus tard un concept pour le 747 qui aurait vu le jet utilisé comme transporteur aérien pour jusqu’à 10 «microfighters». Le C-130 Hercules a même déjà transporté des drones auparavant, bien qu’il s’agisse de drones cibles de tir «Firebee» – de loin pleurer des véhicules modernes utilisés aujourd’hui.

En supposant que les tests GAV continuent de fonctionner, nous pourrions voir le C-130 déployé à un véritable rôle de porte-avions à un moment donné dans le futur. Il s’avère que les porte-avions volants peuvent être plausibles une fois que vous vous êtes débarrassé des pilotes. Dynetics ne semble pas avoir publié beaucoup de détails sur ce que le GAV peut faire, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il s’agit d’un prototype militaire. Des appareils comme le GAV pourraient être équipés d’armes ou utilisés pour la reconnaissance aérienne.

