La décision de Kepler de construire ses propres cubesats surprend les fabricants

Planet avait l’impression de ne pas avoir le choix. Lorsque la startup d’observation de la Terre a commencé à lancer des caméras en orbite en 2013 et 2014, les lignes de fabrication ne produisaient pas de cubesats par dizaines.

Ce n’est plus le cas. Blue Canyon Technologies, AAC Clyde Space, GomSpace, NanoAvionics, Tyvak et plusieurs autres sont prêts et désireux de construire des cubesats en masse. C’est donc une surprise pour de nombreux fabricants de cubesat que Kepler Communications a annoncé en janvier son intention de fabriquer en interne sa constellation de 140 satellites de l’Internet des objets.

Kepler est en passe de devenir l’un des plus grands opérateurs de cubesat au monde une fois que sa constellation sera entièrement en orbite, un objectif fixé pour la fin de 2022. Seule Planet exploite actuellement une flotte de cette taille.

Au lieu de solliciter officiellement des offres auprès d’un large éventail de constructeurs de cubesat, Kepler, basé à Toronto, s’est tourné vers le laboratoire de vol spatial (SFL) de l’Institut de aérospatiale de l’Université de Toronto pour l’aider à mettre en place sa propre ligne de fabrication. Kepler a également reçu 1 million de dollars canadiens (760 000 $) de l’Agence spatiale canadienne pour perfectionner ses techniques de conception et de production d’autobus, ce qui a amené certains observateurs à conclure que la fierté nationale pouvait jouer un rôle. Par l’entremise de Kepler, le Canada établit une solide capacité de fabrication de cubesat.

Pièce A

Alors que les startups annonçaient des plans de constellations cubesat ces dernières années, les entreprises ont étendu leurs lignes de fabrication pour répondre à la demande. Le GomSpace du Danemark a intensifié la fabrication pour répondre à une grosse commande de Sky and Space Global qui a été suspendue l’année dernière lorsque la start-up australienne Internet of Things a eu du mal à collecter suffisamment d’argent pour une constellation de 200 cubes.

Blue Canyon Technologies se prépare à ouvrir une usine de fabrication ce printemps, capable de produire plusieurs cubesats par semaine, selon le PDG George Stafford.

Les constructeurs de Cubesat, tels que Blue Canyon Technologies, disent qu’ils sont prêts pour les commandes groupées – si jamais elles se concrétisent. Crédit: Blue Canyon Technologies

Stafford et le PDG de GomSpace, Niels Buus, ont déclaré que leurs deux sociétés avaient la capacité de construire une constellation de la taille de Kepler. Même les fabricants qui n’ont pas les moyens de construire 140 satellites ou plus aujourd’hui pourraient rapidement évoluer pour produire des lots de satellites identiques si cela leur était possible, a déclaré Arnoldas Pečiukevičius, ingénieur système chez NanoAvionics en Lituanie.

Malgré toute cette capacité, les fabricants n’ont pas la possibilité de soumissionner sur de grosses commandes de cubesats identiques. Les entreprises continuent de commander des cubesats en un et deux, a déclaré Craig Clark, fondateur et directeur de la stratégie d’AAC Clyde Space. Si quelqu’un disait à un constructeur de cubesat, “pouvez-vous construire 100 satellites comme celui que vous venez de faire, ils se mordraient la main pour le faire”, a déclaré Clark au SmallSat Symposium à Mountain View, en Californie, plus tôt ce mois-ci. “Mais ils n’ont pas la possibilité de le faire.”

Clark ne parlait pas spécifiquement de la commande Kepler mais du marché en général. Néanmoins, la décision de Kepler peut être considérée comme la pièce A. AAC Clyde semblait être le choix évident pour la constellation de Kepler parce que l’entreprise, basée à Glasgow, a construit trois prototypes pour Kepler. Quand est venu le temps de soumissionner sur la constellation complète, cependant, AAC Clyde ne pouvait pas offrir la bonne combinaison de «prix, calendrier et technologie» pour la constellation, a déclaré le PDG Luis Gomes.

Les fabricants craignent que les opérateurs de constellation de cubesat n’aient des objectifs de prix irréalistes.

“Le coût n’est qu’une variable”, a déclaré Stafford. «Nous encourageons l’idée que l’abordabilité, la rapidité de mise sur le marché et les performances en orbite doivent tous travailler ensemble pour réussir.»

En raison du manque de commandes en volume, les prix des cubesat sont plus proches de ceux des voitures de performance de 400 000 $ que des smartphones de 1 000 $, a déclaré Clark. Même à ces prix, les bénéfices nets des fabricants ont tendance à tomber entre 5 et 10%, a-t-il déclaré.

À long terme, certains opérateurs de constellation peuvent dépenser plus pour produire leurs propres cubesats que pour les acheter auprès d’un fabricant dédié, a déclaré Buus de GomSpace, car les fabricants dédiés peuvent atteindre un volume de production plus élevé. «Si vous avez besoin de 100 satellites par an, il sera toujours moins coûteux de construire 1 000 satellites par an», a-t-il ajouté.

Le président de la citrouille, Andrew Kalman, a déclaré que son entreprise n’était pas adaptée aux acheteurs de cubesat à la recherche des composants les moins chers.

“L’industrie traverse une période d’afflux substantiels de capitaux, à la recherche de véhicules d’investissement, et les sociétés de NewSpace font des arguments convaincants pour obtenir de gros capitaux”, a-t-il déclaré. «En raison du rythme effréné, je soupçonne une évaluation objective de la qualité, des délais réels, de la flexibilité de conception et de la marge de conception, et une variété d’autres paramètres de conception, de fabrication et de production sont parfois perdus dans l’excitation de rêver de construire la prochaine grande chose. “

Ethos NewSpace

La PDG de Kepler, Mina Mitry, est convaincue, cependant, que l’intégration verticale est la bonne approche pour la constellation de l’Internet des objets de l’entreprise. Les fabricants ne sont pas prêts à construire la constellation Kepler de cubesats de 10 kilogrammes rapidement, de manière abordable et assez fiable, a déclaré Mitry.

Kepler a évalué une dizaine de fabricants potentiels à travers un processus qui impliquait des soumissions, des visites sur place et des examens technologiques avant de décider de construire ses cubesats en interne, a déclaré Mitry. “Les critères d’évaluation étaient le prix, la performance et le volume”, a-t-il déclaré. “Trouver cette combinaison a été assez difficile.”

Les fabricants de Cubesat qui ont investi dans des installations de fabrication n’ont pas nécessairement été largement récompensés, a déclaré Mitry. Sans commandes en volume, ils sont restés fidèles à leurs modèles commerciaux historiques centrés «sur les contrats ponctuels, la fabrication de sous-systèmes et ce type de développement sur mesure», a-t-il ajouté. “Cela ne leur a pas vraiment permis de mûrir.”

Selon le PDG Fabien Jordan, Astrocast construit 100 satellites en interne (comme les cinq présentés ici) pour surveiller de plus près les coûts, les cycles de développement, les tests et d’autres aspects de la fabrication. Crédit: Astrocast

Mitry a refusé de nommer les fabricants envisagés par Kepler. GomSpace, Blue Canyon Technologies, Pumpkin et NanoAvionics ont déclaré qu’ils n’avaient jamais été contactés pour soumissionner sur la constellation de Kepler.

Le directeur de SFL, Robert Zee, a déclaré que l’approche de Kepler est «typique d’une entreprise NewSpace», qu’il définit comme des entreprises qui fournissent des services et fabriquent leurs propres satellites pour maintenir les coûts à un niveau bas. SFL conçoit et construit le premier cube dans la constellation opérationnelle de Kepler et aide Kepler à mettre en place une installation pour produire en masse ses satellites restants. “La dimension que nous apportons est l’expérience, le patrimoine, la technologie, [and] les satellites haute performance à faible coût », a déclaré Zee.

Kepler reçoit également l’aide du fournisseur canadien de composants Sinclair Interplanetary, qui lui a accordé une licence pour produire en masse des roues de réaction pour sa constellation.

Pour intégrer verticalement ou non

Nonobstant le cas de Kepler, certains opérateurs de cubesat disent qu’ils ont eu du mal à trouver des fabricants pour répondre à leurs besoins.

La startup suisse Astrocast construit sa constellation de 100 cubes en interne en utilisant 50 mètres d’espace de laboratoire et cinq de ses 40 employés, a déclaré le PDG Jordan Fabien.

«L’intégration complète de notre production de satellites est la seule solution que nous avons trouvée pour maintenir nos cycles de développement aussi courts que possible et apporter des améliorations de conception rapides et continues», a-t-il déclaré.

En mars, Astrocast emménagera dans une nouvelle installation de 350 mètres carrés pour construire jusqu’à 30 satellites par an, a-t-il déclaré.

Planet, avec environ 140 satellites en orbite, n’est toujours pas convaincue que les fabricants dédiés la serviraient bien.

“J’ai toujours dit que s’il y avait des gens qui pourraient construire nos satellites plus rapidement et moins cher que nous, nous préférerions absolument leur acheter ces satellites et nous concentrer ailleurs”, Chester Gillmore, vice-président du développement des vaisseaux spatiaux de Planet fabrication, a déclaré en 2019 lors d’un événement Aerospace Corp. en Floride.

Alors que Planet met fréquemment à jour ses cubesats, il préférerait externaliser si un fournisseur pouvait construire ses satellites sans sacrifier les objectifs de coût, le niveau de service ou la qualité des satellites de Planet.

«L’industrie devrait vraiment progresser à un degré élevé de maturité avant que cela ne devienne vraiment viable, mais nous adorerions cela», a-t-il déclaré. “Il y a tellement de choses que nous faisons que j’aimerais ne pas avoir à faire.”

En revanche, la société de cartographie radiofréquence HawkEye 360 ​​et la start-up Internet of Things Kinéis ont choisi d’externaliser leurs constellations, mais non sans difficulté.

“Le goulot d’étranglement n’est pas lancé en ce moment, franchement, c’est la capacité de fabrication ici aux États-Unis”, a déclaré John Serafini, PDG de HawkEye 360, lors d’un événement à la Chambre de commerce des États-Unis en décembre. «Fabricants américains de bus microsatellites [are] relativement dérisoire. La plupart d’entre eux sont [research and development] type installations. Il n’y en a pas beaucoup installés à grande échelle. “

SFL construit actuellement les 15 prochains cubesats de cartographie par radiofréquence de HawkEye 360, que la société de Herndon, en Virginie, devrait lancer d’ici la fin de 2021.

Kinéis, qui est basé près de Toulouse, en France, a choisi le fournisseur de bus Hemeria et le fournisseur de charge utile Thales Alenia Space pour construire 25 cubesats en partie en raison de leur proximité locale. «Ils se trouvent à environ 20 minutes de route de notre siège social», a déclaré le PDG Alexandre Tisserant. De plus, Hemeria et Thales Alenia Space ont construit plus tôt du matériel de localisation et de collecte de données Argos qui est la base de la constellation de Kinéis. Les employés de Kinéis ont également plus d’expérience dans la conception d’applications que dans la construction de satellites, a déclaré Tisserant.

«Peut-être que sur le papier, il serait économiquement plus viable de le faire par nous-mêmes, mais avec l’état des connaissances et des personnes que nous pouvons trouver et que nous avons dans le domaine de la [Toulouse] France, je pense que c’est définitivement le meilleur choix. » il ajouta.

Il y a un écosystème sain pour les nouveaux acteurs construisant un ou deux cubesats, a déclaré Chris Boshuizen, un co-fondateur de Planet qui travaille maintenant comme partenaire opérationnel pour Data Collective, une société de capital-risque de San Francisco. «Plusieurs fournisseurs proposent des produits similaires avec des niveaux de prix et des fonctionnalités différents», a-t-il ajouté. Pour les nouvelles entreprises, «acheter des trucs est absolument la bonne idée» car «cela vous permettra de démarrer rapidement».

Le calcul est cependant différent pour les grands opérateurs de constellation. Ils doivent examiner le coût de chaque composant, des radios et roues de réaction aux propulseurs et processeurs. Si l’opérateur de la constellation possède l’expertise interne pour construire des satellites avec plus de capacités à un coût inférieur à ce qu’il peut acheter, il est logique de l’intégrer verticalement, a déclaré Boshuizen.

Pour l’instant, la fabrication de cubesat est «un marché boutique sain, pas une industrie manufacturière florissante à grande échelle», a déclaré Boshuizen.

La question est de savoir comment elle deviendra une industrie manufacturière à grande échelle à moins que les entreprises ne passent de grosses commandes.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 24 février 2020 du magazine SpaceNews.