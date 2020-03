La démo de Final Fantasy VII Remake est sortie sur PS4 alors que les impressions de début de jeu arrivent

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis l’annonce de Final Fantasy VII Remake, l’enthousiasme et l’intérêt des fans sont au rendez-vous. Nous avons vu des teasers et des fuites pour le jeu – des bandes-annonces impressionnantes et toute une suite de musique de démonstration divulguée – mais il y a toujours eu la question de savoir comment le jeu se déroulerait réellement. Ce n’est pas si difficile de reconstituer de bons bits de gameplay ou des séquences CGI, en particulier lorsqu’un remake a autant de cachet culturel et de nostalgie que ce jeu. Maintenant, une nouvelle démo est disponible pour la PS4 – et simultanément, un certain nombre de publications ont eu du temps avec le jeu et ont rendu compte de leurs propres expériences.

La démo est disponible pour tous ceux qui ont une PS4, ce qui signifie que vous pouvez jouer à travers le chapitre d’ouverture du jeu et «les événements de la mission de bombardement emblématique Make Reactor 1». Je serais curieux de savoir s’il s’agit d’une démo directe du jeu ou si elle suit la convention de la démo réelle que Sony a livrée pour FF7 à l’époque. Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas joué, la version de démonstration de Final Fantasy VII qui a été livrée sur au moins certains disques vous a donné accès à des invocations de monstres et à des capacités que vous n’aviez pas réellement à ce stade du titre lorsque vous avez joué le jouer normalement. La liste de démonstration est ici (aucun mot sur aucune version PC jusqu’à présent, bien que nous ayons eu des indices qu’il pourrait y avoir une version PC de FF7R en cours de route).

Quant à la façon dont le jeu se déroule, Kotaku et Polygon y ont passé trois heures. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Final Fantasy VII Remake n’est pas le jeu complet. Ce n’est que les 5 à 10 premiers pour cent du titre qui se produisent à Midgar. En règle générale, vous avez quitté Midgar dans les 4-6 heures dans le FF7 d’origine. Plutôt que d’expédier quelque chose d’aussi court, Sony a élargi la section Midgar de l’histoire pour la porter à la longueur RPG typique.

Kotaku écrit que les systèmes de jeu donnent définitivement l’impression d’un tout nouveau titre, avec un système de combat révisé, un système de materia étendu, des scènes de coupe supplémentaires et des arbres de compétences d’armes. L’histoire du jeu a évidemment été étendue avec de nouvelles quêtes primaires et secondaires. La démo de Square Enix à laquelle Jason Schreier a assisté lui a permis d’affronter plusieurs boss, mais bien que le jeu ait bien joué, il avait des questions sur la façon dont les joueurs qui aimaient l’original percevraient le remake:

Toute cette séquence, qui est le chapitre 7 du jeu, est certainement cool. Le combat est excellent, le dialogue est vif et c’est très amusant à jouer. Mais la transformation d’un boss de tutoriel en super-arme Shinra est également un rappel qu’à la fin de ce premier épisode de Final Fantasy VII Remake, nous n’aurons vu qu’une partie de l’intrigue tentaculaire du jeu. Le jeu d’origine compte plus de 30 boss – si le second est maintenant un robot bête d’élite qui doit être falsifié avant de pouvoir le vaincre, à quoi ressemblera-t-il lorsque nous arriverons à Jenova, ou Ruby Weapon, ou même Sephiroth? Combien d’années faudra-t-il avant que nous puissions jouer à l’ensemble du jeu?

Le polygone semble cependant un peu moins concerné:

Ce qui a été précipité dans le but d’investir les joueurs dans l’histoire de Cloud et de ses compatriotes dans Final Fantasy 7 est exploré en détail dans Remake … Les premières heures de Final Fantasy 7 Remake offrent une bien meilleure caractérisation et narration que l’original de 1997. Il s’agit également d’un didacticiel progressif du système de combat dense du remake, un mélange d’actions en temps réel et d’entrées tactiques basées sur les commandes.

Le système de combat classique est également disponible dans le jeu final, mais n’était pas disponible dans la démo.

La question du temps qu’il faudra à Square Enix pour refaire le jeu, et l’attention globale aux détails qu’il recevra, est intéressante. Il semble franchement impossible pour la société de donner à chaque morceau du jeu autant de relooking. Si vous étendez toutes les 4 à 6 heures de Final Fantasy VII en un jeu de 30 à 40 dans Final Fantasy VII Remake, vous étendez l’histoire de base d’environ 40 heures (basée sur HowLongtoBeat) à un jeu de 240 à 300 heures. Le temps d’achèvement typique pour FF7 est de 83 heures et 55 minutes. Y a-t-il des gens qui passeraient 500 à 700 heures dans Final Fantasy VII? J’en suis sûr. Il y a des gens qui ont plongé des années dans des jeux comme Skyrim et World of Warcraft. Mais je ne peux pas imaginer Square Enix ciblant ce type de longueur comme un investissement typique dans le jeu.

Final Fantasy VII Remake est en développement depuis cinq ans. Annoncée relativement tôt dans le cycle de vie de la PS4, la partie 1 sera lancée alors que la console approche de la fin de sa vie. Si le jeu complet suivait ce calendrier, il faudrait littéralement des décennies pour refaire tout le jeu. Ce n’est évidemment pas tenable, et il semble peu probable que Sony veuille étendre cela à une affaire de trois générations. C’est une chose de lancer la première partie du remake sur PS4 puis de fournir les autres sur PS5 (éventuellement avec une version native PS5 en co-développement avec la saveur PS4 pour le moment). C’est autre chose que de propager un remake sur trois générations de produits différentes.

Il semble peu probable que Square Enix cible unilatéralement l’ensemble du jeu pour une telle mise à l’échelle. Ce qui semble plus probable, c’est que nous assisterons à une expansion ciblée dans des domaines spécifiques. Midgar était un ajustement naturel, car il lance le jeu de base, mais le rythme devra revenir à quelque chose approchant l’original dans les titres ultérieurs, à moins que Sony ne pense qu’il peut littéralement traîner le jeu en 5 à 10 parties sur plusieurs plates-formes et plus d’une décennie.

Quant à la partie 1, les premiers retours semblent plutôt bons. Si vous essayez la démo PS4, dites-nous ce que vous en pensez.

