La dernière fonctionnalité Pixel de Google ajoute un thème sombre planifié, de nouveaux emoji et plus encore

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’approche de Google à l’égard des versions d’Android a beaucoup changé au fil des ans. Nous avions l’habitude d’obtenir de nombreuses versions «ponctuelles» comme 4.2 et 8.1 qui ajoutaient de nouvelles fonctionnalités notables, mais nous obtenons maintenant une mise à jour monolithique du nombre entier chaque automne et des mises à jour de sécurité tout au long de l’année. Google ajoute toujours des fonctionnalités aux téléphones Pixel, et il a officialisé le processus avec les «baisses de fonctionnalités Pixel» d’Android 10. » Le deuxième de ceux-ci vient d’apparaître, apportant des changements au mode sombre, Motion Sense, et plus encore.

La fonction phare du Pixel 4, et l’un de ses aspects les plus décevants, était Motion Sense. Ce système de contrôle gestuel utilise le capteur radar Project Soli avec lequel Google joue depuis des années. La nouvelle fonctionnalité ajoute la première nouvelle fonctionnalité de Motion Sense depuis sa sortie: lecture / pause. Vous pouvez déjà changer de piste en balayant en l’air sur votre téléphone, mais maintenant vous pouvez également lever la main pour jouer ou faire une pause.

Le thème sombre officiel d’Android a également été un changement majeur dans Android 10, mais Google n’a pas inclus la possibilité de planifier le mode sombre. Heureusement, cela est disponible dans la nouvelle fonctionnalité. Au lieu de basculer manuellement le mode sombre chaque soir et chaque matin, vous pouvez configurer votre téléphone pour activer et désactiver le mode sombre à des heures spécifiques. Sous une lumière vive, les Pixel 4 et 4 XL augmenteront également la luminosité de leur écran pour être plus lisibles.

Le portefeuille de cartes de bouton d’alimentation que Google a taquiné avant la sortie d’Android 10 est une réalité dans cette mise à jour – nous commencions à penser que cela ne sortirait pas avant la fin d’Android 11. Vous pouvez maintenant appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour accéder à vos cartes et laissez-passer Google Pay. Vous pourrez bientôt ajouter des captures d’écran des cartes d’embarquement des compagnies aériennes à Google Wallet pour un accès facile.

Cette baisse de fonctionnalité est la première fois que Google ajoute de nouveaux emoji en dehors d’une version majeure de la plate-forme. Il y a 169 nouveaux emoji d’Unicode 12.1. Dans la même veine, Google a ajouté des effets AR pour les appels vidéo Google Duo. C’est un peu comme animoji sur iPhone mais moins performant et limité à une seule application.

Alors que Google a beaucoup profité des suppressions de fonctionnalités dans Android 10, la nouvelle mise à jour de la suppression des fonctionnalités n’est également que le correctif mensuel standard. Ainsi, vous obtiendrez tous les derniers correctifs de sécurité et corrections de bugs en plus des nouvelles fonctionnalités. L’OTA se déploie à partir d’aujourd’hui sur le Pixel 2 et les versions plus récentes, mais cela pourrait prendre un certain temps pour atteindre tout le monde.

Maintenant lis: