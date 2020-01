La désactivation d’Intel Turbo Boost a un impact énorme sur la durée de vie de la batterie

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les modes Turbo Boost conçus par Intel et AMD sont un moyen de fournir des performances élevées dans des charges de travail en rafale sans exécuter le processeur à une horloge élevée constante. Ce qui est moins connu, c’est que cette fonctionnalité a un impact considérable sur la durée de vie de la batterie, au moins sur les systèmes Intel. Je n’essaie pas d’impliquer que les ordinateurs portables AMD n’ont pas un problème similaire – je n’ai tout simplement pas testé l’impact de la désactivation du mode Turbo sur un ordinateur portable AMD.

Le développeur Marco Ament a écrit un article de blog sur l’impact de la désactivation de TurboBoost sur son MacBook Pro 16 pouces, et la différence est significative:

Ce graphique traite de la température, de la puissance et des performances (nous parlerons de la durée de vie de la batterie). Comme vous pouvez le voir, la consommation d’énergie chute de 62%, les températures sont plus basses et les performances globales prennent un coup fou. Le compromis est presque linéaire dans le cas de xcodebuild, tandis que les performances de Geekbench 5 diminuent de moins que la réduction de puissance globale.

Le compromis, cependant, est une durée de vie de la batterie considérablement accrue. Marco n’a pas fait de test formel en raison de la difficulté intrinsèque de créer des références réelles, mais il estime que son MacBook 16 pouces obtient une autonomie de batterie 30 à 50% meilleure avec Turbo Boost désactivé. L’autre avantage majeur? Pratiquement aucun bruit de ventilateur, même à pleine charge.

Voici où je veux pivoter et parler de ma propre expérience avec cette astuce. J’ai un Alienware R13 de 2016. Lorsqu’il était neuf, il avait environ deux heures d’autonomie en utilisation normale. La lecture vidéo était un peu meilleure, mais l’ordinateur portable a une GTX 1060 et les machines équipées de GPU utilisent toujours plus de puissance. Je pensais que deux heures suffisaient pour sortir d’un ordinateur portable de jeu, mais comme je voulais plus de batterie pour les longs vols, j’ai décidé de tester l’impact de la modification des paramètres Turbo Boost pour voir ce qui se passerait. J’ai utilisé l’utilitaire XTU d’Intel pour cela, mais il existe d’autres façons de désactiver Turbo Boost, y compris des programmes comme Throttlestop.

L’avantage d’utiliser le XTU d’Intel était que j’avais plus de granularité pour jouer avec les paramètres Turbo Boost réels, bien que cet utilitaire ne soit pas pris en charge sur tous les ordinateurs portables Intel. Certains ordinateurs portables peuvent également offrir des options UEFI pour ajuster la synchronisation et les paramètres de Turbo Boost, bien que l’UEFI pour ordinateur portable soit généralement plus verrouillé que les pièces de bureau. Vous pouvez consulter la liste des processeurs pris en charge pour XTU ici, mais toutes les puces ne sont pas répertoriées – le 7700HQ lui-même, par exemple, ne l’est pas.

En supposant que vous avez accès à XTU et que vous êtes prêt à vous occuper de la configuration d’alimentation de votre ordinateur portable (à vos risques et périls), vous pouvez réellement réaliser des améliorations étonnantes au prix de rendre un système incroyablement lent. Lorsque je voyage, je resserre souvent divers paramètres d’ampérage et d’alimentation jusqu’à ce que l’ordinateur portable soit verrouillé à 800 MHz. Je ne vais même pas prétendre que l’expérience utilisateur est bonne dans cette configuration, car la machine est suffisamment lente pour accuser un retard visible. Je peux écrire des histoires ou des alt-tab entre un document et un PDF pour faire des diapositives et je peux toujours lire des films et des émissions de télévision sans problème, mais ce n’est pas particulièrement utile pour autre chose.

Pourquoi ai-je pris la peine? Parce qu’il triple pratiquement le temps d’exécution que je sors de l’ordinateur portable lorsque je regarde une vidéo ou que je fais un travail de bureau de base, et le temps que je gagne est de plusieurs ordres de grandeur supérieur au temps que je passe à attendre sur le PC (le décalage est détectable, mais c’est bien moins d’une seconde). J’aimerais avoir un point de repère formel à montrer – comme Marco, je ne le fais pas – mais j’ai chronométré le temps d’exécution réel que j’ai obtenu dans un avion en regardant des films, et je l’ai cadencé en seulement six heures, par rapport à un peu plus de deux pour la configuration standard.

Je veux être très clair ici: je ne désactive pas seulement Turbo Boost pour obtenir ce genre d’amélioration. Pour atteindre cet objectif, je limite le processeur à un pouce de sa durée de vie en utilisant XTU pour abaisser la tension par défaut du 7700HQ et IccMax. La raison pour laquelle je l’évoque est de démontrer que l’amélioration de 30 à 50% de la durée de vie de la batterie dont parle Marco Ament n’est pas une folle affirmation. Si je peux presque tripler la durée de vie de la batterie d’une machine par un étranglement agressif et des changements de tension, je peux facilement croire à une amélioration de 30 à 50% simplement en désactivant Turbo Boost.

La mise en garde de la vitesse d’horloge

Il y a cependant une raison pour laquelle les utilisateurs d’ordinateurs portables à faible consommation d’énergie pourraient vouloir éviter ce genre de truc. Le 9980HK de l’ordinateur portable de Marco a une horloge de base de 2,4 GHz et une horloge de suralimentation de 5 GHz. Si vous désactivez le mode Turbo, votre processeur fonctionnera à un maximum de 2,4 GHz sur les huit cœurs. Un Intel Core i9 à huit cœurs se débrouille assez bien à seulement 2,4 GHz, et Marco déclare être assez satisfait des performances.

Si vous désactivez Turbo Boost, par exemple, le nouvel Intel Surface Laptop 3 avec un Core i7-1065G7, vous vous retrouverez à une horloge de base beaucoup plus basse. J’ai testé le Surface Laptop 3 dans Cinebench R20 avec Turbo Boost activé et désactivé. Avec le mode Turbo activé, le processeur a obtenu un score de 1689 pour les multicœurs et 434 pour les monocœurs. C’est en grande partie conforme aux attentes, même si les performances monocœur étaient un peu faibles. Avec Turbo activé, le processeur éclate jusqu’à 3,5 GHz avant de redescendre à 2,7 – 2,8 GHz. Le noyau unique augmente jusqu’à 3,67 GHz dans notre test.

Sans Turbo Boost, l’ordinateur portable est à 1,3 GHz, peu importe quoi, qu’il fonctionne sur un cœur ou sur tous les cœurs. Les performances multicœurs passent de 1689 à 743, soit une baisse de 43%. La vitesse d’horloge de base relativement faible sur les processeurs Ice Lake 15W signifie que vous n’avez pas autant de performances avec lesquelles travailler une fois que Turbo Boost est désactivé, tandis que le plus petit nombre de cœurs de processeur signifie que vous ne pouvez pas vous appuyer autant sur le parallélisme pour conserver les performances. vers le haut. Les performances monocœur passent de 434 à 158, soit une baisse de 64%.

J’aime utiliser Throttlestop ou XTU pour ce genre de manipulation, mais il existe d’autres méthodes. Il n’y a pas de magie à l’idée de ralentir votre CPU pour économiser la batterie, mais les avantages sont plus importants que ce que les gens pourraient attendre. Si vous vous trouvez sur un long vol avec un besoin d’économiser de la charge, je le recommande. Gardez à l’esprit que l’impact du transport d’un processeur de 45 W avec une horloge de base de 2,8 GHz à 800 MHz via XTU sera plus important que l’amélioration de la désactivation de Turbo Boost sur une puce de 15 W.

Pour être clair, il n’y a rien de mal à Turbo Boost. Il fonctionne comme prévu et améliore les performances de l’ordinateur portable tout en utilisant moins de batterie (et en faisant moins de bruit) que d’exécuter la puce à pleine horloge toute la journée. Des ajustements comme celui-ci vous permettent de pousser le levier vers l’économie d’énergie, au-delà de ce que Windows propose par défaut, mais il n’y a rien de cassé dans la mise en œuvre d’Intel de Turbo Boost ou du mode Turbo d’AMD.

Maintenant lis: