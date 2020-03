La désinformation sur le coronavirus provenant de la Maison Blanche doit cesser

Vendredi, le président Trump a déclaré une urgence suite à l’épidémie de Covid-19 qui a balayé les États-Unis et le monde. L’un des principaux points de son discours était de souligner que le gouvernement américain travaille avec de grandes sociétés pour déployer rapidement des capacités de test à travers les États-Unis. À cette fin, Trump a déclaré:

Google va développer un site Web – cela va être fait très rapidement, contrairement aux sites Web du passé – pour déterminer si un test est justifié et pour faciliter les tests à un emplacement pratique à proximité “, a déclaré Trump. «Nous avons de nombreux emplacements derrière nous, soit dit en passant. Soit dit en passant, nous couvrons ce pays et de grandes parties du monde. Nous ne parlerons pas du monde en ce moment, mais nous couvrons très, très fortement notre pays. Magasins dans pratiquement tous les endroits. Google compte actuellement 1 700 ingénieurs. Ils ont fait d’énormes progrès.

Les commentaires de Trump ont été appuyés par la Dre Deborah Birx, décrite par Ars Technica comme «un responsable clé du coordinateur de la réponse aux coronavirus de l’administration». Selon Birx, «nous voulions également annoncer cette nouvelle approche des tests», a-t-elle déclaré, «qui débutera sur ce site de dépistage facilité par Google». Vendredi, le seul problème était que rien de tout cela n’était vrai. Google a publié une déclaration en disant à l’époque, comme ci-dessous:

Déclaration de Verily: “Nous développons un outil pour aider à trier les individus pour les tests Covid-19. Verily en est aux premiers stades de développement et prévoit de lancer des tests dans la région de la baie, dans l’espoir de l’étendre plus largement au fil du temps.

Le portail d’application que le président Trump a déclaré aux Américains serait «très rapidement fait», n’est qu’au stade précoce de développement. Il est uniquement destiné à être testé dans la Bay Area. Les ingénieurs de Google qui participent au projet le font volontairement et aucun employé de Google ou d’Alphabet n’a réellement pris la parole lors du dévoilement.

Plus tard, dimanche, Google et Verily ont fait des annonces supplémentaires – mais ils ne livrent pas exactement les programmes que la Maison Blanche a dit qu’ils seraient. Verily a publié un communiqué de presse confirmant la configuration limitée de ses tests dans la région de la baie, tandis que Google travaille avec le gouvernement pour fournir un site d’information sur le centre d’échange, mais pas le portail d’application décrit vendredi.

Ayant été pris avec son pantalon sur le sujet, le président tente de prétendre que les médias ont menti. Ce sont des conneries. La presse – y compris cette histoire, telle qu’écrite dans sa forme originale, a informé correctement et correctement les citoyens que Google ne construit pas de portail national pour évaluer si vous avez ou non un coronavirus et que le projet Verily n’était qu’en phase de test. Le propre article d’Ars Technica, lié ci-dessus, confirme ces points. Le président les nie. C’est tellement normal qu’il vaut à peine la peine d’être mentionné, à l’exception du fait que nous sommes au milieu d’une véritable pandémie internationale, et POTUS ne peut pas résister à un petit message de marque.

Les Fake and Corrupt News n’ont jamais appelé Google. Ils ont dit que ce n’était pas vrai. Même dans des moments comme ceux-ci, ils ne sont pas véridiques. Surveillez leurs excuses, cela n’arrivera pas. Plus important encore, merci à Google! https://t.co/AuvpbXNouW

La raison pour laquelle la presse ne s’excusera pas est que le la presse n’avait pas tort pour informer les Américains que, vendredi, Google n’avait pas un tel programme et Verily était en train de lancer un essai dans la Bay Area. La seule chose qui a changé lundi, c’est que Google lance de nouveaux portails d’information.

Des informations précises en cas d’urgence sont essentielles

Je ne suis pas ici aujourd’hui pour réexaminer chaque déclaration du président Trump ou l’opportunité d’un commentaire donné. Je parle uniquement de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

Lorsque des problèmes de sécurité surviennent – et une pandémie mondiale est un problème de sécurité – les entreprises et les gouvernements ont la responsabilité absolue de communiquer de manière neutre, calme et véridique. Si c’était la première fois que l’administration Trump avait mal informé le peuple américain pendant la crise des coronavirus, nous pourrions le mettre au chaos et à la mauvaise communication. Mais ce n’est pas le cas.

À plusieurs reprises, le président a affirmé que nous aurions un vaccin dans quelques mois, alors que l’effort devrait prendre au moins un an. Il a affirmé que les tests sont facilement accessibles à tous ceux qui le souhaitent. Selon The Atlantic, ils n’ont pu confirmer qu’environ 14 500 Américains avaient été testés vendredi. A titre de comparaison, la Corée du Sud a pu tester jusqu’à 20 000 personnes par jour.

Trump a dit au peuple américain que les assureurs paieraient les tests et le traitement du coronavirus alors que les assureurs ont effectivement déclaré qu’ils ne paieraient que les tests. Compte tenu de la taille des factures médicales aux États-Unis, ce n’est pas une mince différence. Il a dit à la nation que le SRAS-CoV-2 ne peut pas vivre par temps chaud et qu’il mourra à l’approche de l’été. Cela pourrait être vrai, mais l’OMS n’est pas d’accord:

D’après les preuves disponibles à ce jour, le virus COVID-19 peut être transmis dans TOUTES LES RÉGIONS, y compris les régions à climat chaud et humide.

Il a déclaré à plusieurs reprises que le coronavirus est «sous contrôle» aux États-Unis, tandis que les commandes de kits de test ne sont pas remplies et les personnes probablement infectées se voient refuser le test et sont renvoyées chez elles en auto-quarantaine.

Aux États-Unis, le coronavirus est très contrôlé. Nous sommes en contact avec tout le monde et tous les pays concernés. CDC et World Health ont travaillé dur et très intelligemment. La Bourse commence à me paraître très belle!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 février 2020

Les épidémiologistes ont commencé à souligner la nécessité «d’aplanir la courbe» de l’infection, car avec seulement 2,8 lits d’hôpital pour 1 000 habitants et 65 000 ventilateurs complets dans tout le pays, nous ne pouvons littéralement pas trier assez rapidement l’impact d’une vague massive d’infection pour économiser. toutes les personnes.

Depuis trois ans et demi, les libéraux et les conservateurs à travers l’Amérique se disputent la signification du langage de Trump et la façon dont ses déclarations doivent être interprétées. Il n’y a cependant pas de place pour l’ambiguïté ici. Les tests sont en cours ou ne le sont pas. Google est en train de construire un portail de test massif avec 1700 ingénieurs ou Verily en est aux premières étapes d’un programme de test dans une seule ville sans aucun plan de déploiement national à court terme. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ils ne seront jamais la même chose.

C’est une chose de tenir compte du style de communication d’une personne. C’est tout autre chose que d’excuser la dispensation d’informations inexactes simplement parce qu’elles sortent de la bouche du leader le plus puissant de la Terre.

C’est absolument politique, mais pas comme vous le pensez

Après avoir écrit ce qui précède, je réalise qu’un certain type de partisan de Trump aura probablement des choses à dire sur moi. Permettez-moi de les anticiper: oui, je parle de politique – en particulier, la question de ce que l’État doit à ses citoyens.

L’une de ces obligations – l’une des raisons les plus fondamentales et les plus importantes pour les individus de former un gouvernement en premier lieu – est la défense et la protection mutuelles. Une partie de la fourniture d’une défense et d’une protection mutuelles, dans le contexte d’une maladie ou d’une catastrophe imminente, consiste à garantir que des informations précises peuvent être collectées, traitées et rapidement distribuées aux citoyens. Des rapports météorologiques et des prévisions d’ouragans aux rapports trimestriels sur les emplois, le gouvernement produit une énorme quantité de données et des décisions critiques sont prises sur la base de ces rapports.

Le gouvernement publie-t-il des rapports qui favorisent sa propre interprétation des données? Bien sûr qu’ils le font. Les gouvernements mentent-ils parfois à leurs propres citoyens? Bien sûr qu’ils le font. Est-ce que cela excuse le verbiage imprécis, à moitié cuit et carrément faux qui est venu cracher de la Maison Blanche concernant Covid-19 à ce jour? Ce ne est pas. À un moment où le besoin d’une communication précise et unifiée est le plus grand, la Maison Blanche Trump a laissé tomber la balle – suivi par Trump déclinant complètement toute responsabilité pour le problème de la production limitée de kits de test.

Harry Truman: “Le mâle s’arrête ici.”

Donald Trump: “Je ne prends aucune responsabilité du tout.”

Rien ne justifie le barrage de désinformation qui a caractérisé la réponse de la Maison-Blanche au coronavirus à ce jour, mais il existe un moyen pour l’Administration de se rétablir, et même quelques raisons provisoires d’espérer qu’il améliorera sa réponse aux catastrophes. Cela s’appelle «Commencez à traiter le problème de manière honnête».

L’annonce d’une urgence nationale vendredi et la déclaration selon laquelle 50 milliards de dollars supplémentaires seraient utilisés pour les secours en cas de catastrophe sont deux bonnes étapes. La prochaine étape devrait consister à adopter une législation spécifique exigeant divers types de secours pour les personnes les plus touchées par le coronavirus. Un congé payé pour tous et un allégement hypothécaire seraient deux excellentes étapes. Vendredi soir, Trump est parvenu à un accord avec les démocrates de la Chambre sur un projet de loi de secours en cas de catastrophe. Fox News a même eu la grâce minime de mettre Trish Reagan, qui a déclaré que le coronavirus était une arnaque des démocrates pour nuire à la réélection du président Trump, sur une interruption indéfinie du réseau.

Mais peu importe ce qui se passe, et quelle que soit la gravité ou la gravité de l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis, il est essentiel que la Maison Blanche parle d’une seule voix. Les données qu’il distribue doivent être exactes et véridiques au plus haut niveau que les humains peuvent raisonnablement atteindre. Ce n’est pas le moment de tourner, peu importe qui fait la rotation. Nous, les citoyens des États-Unis, méritons de pouvoir faire confiance aux paroles qui sortent de la bouche de nos dirigeants élus, peu importe qui ils sont ou à quel parti ils appartiennent, et nous devons pouvoir leur faire confiance maintenant plus que déjà.

Covid-19 pourrait-il encore se révéler avoir un effet relativement modéré sur les États-Unis? Absolument. Mais la meilleure façon – et selon les épidémiologistes – d’y parvenir est de traiter sérieusement la réalité de la pandémie. Lave t’es mains. Pratiquer la distanciation sociale. Pas de panique. Le coronavirus n’est pas le Black Death 2.0. Il n’est pas nécessaire que ce soit le cas, afin de causer d’énormes dégâts.

L’impact économique combiné de toutes les conférences annulées à travers le monde est déjà bien en milliards, en termes d’activité économique attendue qui ne se produira plus. Les compagnies aériennes appellent cela encore pire que le 11 septembre, en termes de réservations de vols réduites. La question n’est pas de savoir si nous allons voir des dommages économiques importants, mais combien et pour combien de temps.

Chaque Américain mérite des données exactes, factuelles et fiables du gouvernement (même si nous ne les obtenons pas toujours), mais nous le méritons surtout en période d’incertitude et de crise. Jusqu’à présent, la Maison Blanche a bâclé le travail. Maintenant que nous avons une déclaration officielle d’une urgence nationale en vertu de la loi Stafford, nous espérons que nous verrons une réponse plus coordonnée et une concentration accrue sur la diffusion d’informations précises.

Je rejette, complètement et avec dédain, l’idée selon laquelle exiger des données précises, factuelles et honnêtes de mon gouvernement représente une sorte de complot libéral ou d’attaque sournoise contre Donald Trump. Peu m’importe si nous parlons de Barack Obama, Zombie Reagan ou d’un philodendron inhabituellement ambitieux. Je m’attends à ce que les messages du gouvernement sur la pandémie visent à sauver autant de vies humaines que possible et à communiquer à la fois les échecs et les succès, qu’ils présentent le président et son parti sous un jour positif. Je m’attends à ce que le président place la valeur de la vie américaine au-dessus de sa propre tendance à l’auto-agrandissement et parle honnêtement de la condition du pays, de l’impact du coronavirus, des mesures spécifiques que le gouvernement prend pour y remédier et de la probabilité réaliste que tous les traitements émergeront à court terme.

Je n’appelle pas cela être libéral. J’appelle cela exiger la responsabilité. Que vous soyez démocrate, républicain, indépendant, vert, anarchiste ou .. quelle que soit Marianne Williamson, vous méritez des informations précises. Vous le méritez même si vous n’êtes pas d’accord avec tout ce que je viens d’écrire. Vous le méritez si vous prévoyez de voter pour Trump en novembre. Il ne s’agit pas de politique partisane. Vous – nous – méritons des messages précis et des données factuelles et nous ne les avons pas obtenus. J’espère que vendredi a marqué le début d’un changement majeur dans ce qui, à ce jour, a été une tendance absolument épouvantable.

Dimanche, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré aux Américains qu’ils devraient s’attendre à “reculer beaucoup plus que nous en tant que pays”. Il a également été signalé que les États-Unis tentaient d’acheter l’accès au vaccin Covid-19 d’une société allemande en cours de développement, en exigeant que le médicament soit déployé uniquement aux États-Unis. Pour rappel, un vaccin efficace Covid-19 devrait encore être dans 12 à 18 mois, dans le meilleur des cas, et nos alliés auraient une vision exceptionnellement sombre de toute tentative que l’Amérique pourrait faire pour retenir un tel vaccin à son propre avantage .

