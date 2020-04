La distanciation sociale doit être plus stricte, selon les experts en coronavirus – .

Les mesures de distance physiques appellent généralement les gens à garder une distance d’au moins 6 pieds pour réduire la propagation du coronavirus. (Photo Bigstock / eamesBot)

Bien que de nombreux États commencent à assouplir les restrictions sur les activités commerciales et les contacts, les épidémiologistes de la région de Seattle disent que ces restrictions devront être resserrées pour réduire encore plus la propagation du coronavirus.

La seule alternative à un durcissement serait de créer un système robuste de test et de recherche des contacts, disent les experts de l’Institut de modélisation des maladies de Bellevue, Washington, dans leur dernier rapport.

Leurs conclusions sont basées sur une analyse mise à jour des modèles de transmission virale à Seattle et dans le reste du comté de King. Les chiffres suggèrent que l’étendue de la pandémie dans le comté diminue très lentement, voire pas du tout.

En termes techniques, le nombre reproductif effectif de la propagation du virus, également connu sous le nom de Re, a diminué de 3 début mars à environ 1 au 4 avril. La meilleure estimation est de 0,94, avec un intervalle d’incertitude de 0,55 à 1,33 à un niveau de confiance de 95%.

Mesure à nouveau le nombre de nouvelles infections résultant de chaque cas existant. Lorsque Re est égal à 1, cela signifie que chaque personne infectée par le virus transmettra en moyenne le virus à une nouvelle personne, ce qui se traduira par une population stable de personnes infectées.

Le décompte d’aujourd’hui fait état de 5 990 cas confirmés de COVID-19 dans le comté de King, dont 416 décès. Au cours des deux dernières semaines, les chiffres au jour le jour montrent une baisse progressive, ponctuée par des pointes en milieu de semaine qui sont probablement dues à des tendances de déclaration.

Les épidémiologistes de l’institut préviennent que si les restrictions sont assouplies à partir du 1er mai, comme un certain nombre d’États envisagent de le faire, leur modèle informatique prévoit que les nouveaux cas de COVID-19 atteindraient un nouveau pic dès la fin du mois de mai. Mais si de nouvelles stratégies sont ajoutées, le nombre de nouveaux cas devrait baisser rapidement.

Jeff Duchin, responsable de la santé publique – Seattle & King County, a déclaré que la région de Seattle est toujours à un tournant de la pandémie.

«Bien que nous ayons considérablement réduit la propagation du COVID-19 grâce au maintien à domicile et à la distance, le nombre quotidien de nouveaux cas reste inacceptablement élevé, et notre communauté reste vulnérable à un rebond des cas qui pourraient submerger notre système de santé si nous changer de cap trop rapidement », a déclaré Duchin dans un communiqué. «Nous travaillons dur pour mieux comprendre comment et où de nouvelles infections se produisent, ce qui pourrait suggérer d’autres mesures pouvant aider à réduire la transmission.»

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Duchin a déclaré qu’il y aura un besoin continu d’au moins une certaine distance physique jusqu’à ce que des traitements et des vaccins efficaces pour COVID-19 soient disponibles – ce qui pourrait prendre un an ou plus. «Une augmentation des tests et de la recherche des contacts sera essentielle pour que nous puissions gérer cette maladie dans notre communauté à l’avenir, et cela devrait également réduire davantage la transmission», a-t-il déclaré.

Mike Famulare, chercheur principal à IDM, a appuyé le point de vue de Duchin.

“Les mesures prises dans le comté de King ont permis d’éviter de nombreuses souffrances du COVID-19, mais la transmission persiste”, a déclaré Famulare dans un communiqué. «Pour éviter une résurgence de l’infection et des décès évitables, la distance sociale reste nécessaire pour maintenir le taux de transmission bas jusqu’à ce que des mesures supplémentaires, y compris des tests ou la recherche des contacts, puissent être considérablement intensifiées.»

Dans leurs rapports précédents, Famulare et ses collègues ont pris en compte les données de mobilité de Facebook pour prédire le cours de l’épidémie de coronavirus. Mais dans le dernier rapport, publié vendredi, les épidémiologistes disent que ces statistiques de mobilité ont perdu leur pouvoir prédictif car elles ne servent que de mesure grossière pour l’impact de l’éloignement physique. Les chercheurs de l’IDM recherchent actuellement des sources de données qui mesurent plus précisément l’effet des commandes à domicile.

Au cours des derniers jours, le gouverneur de Washington Jay Inslee a annoncé des mesures pour assouplir les restrictions sur les activités commerciales et de loisirs, allant des projets de construction aux loisirs de plein air.

Nous avons contacté le bureau du gouverneur pour savoir comment ces politiques changent conformément aux recommandations de l’IDM – et nous transmettrons tout ce que nous entendons.

Outre Famulare, Niket Thakkar, Roy Burstein, Jen Schripsema et Daniel Klein sont les auteurs de la dernière analyse d’IDM sur la transmission de COVID-19 dans le comté de King.