La famille Galaxy S20 est officielle avec les étiquettes de prix universelles 5G et lourdes

Samsung apporte de grands changements à la gamme Galaxy S cette année. Le géant de l’électronique grand public vient de dévoiler la série Galaxy S20 lors de son événement Unpacked, et l’ère de la 5G est à nos portes. Le Galaxy S20 est disponible en trois versions, qui prennent toutes en charge les réseaux 5G. Ils viennent également avec des étiquettes de prix incroyablement élevées.

Samsung a supprimé la variante «e» de son téléphone phare, qui était celle obtenue l’année dernière. Au lieu de cela, nous avons maintenant le Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Les téléphones ont tous un écran «Infinity-O» 1440p comme le Note 10 avec une seule caméra frontale en haut au milieu de l’écran. Le S20 est de 6,2 pouces, le S20 + est de 6,7 pouces et le S20 Ultra est un énorme 6,9 ​​pouces. Les écrans adoptent également un taux de rafraîchissement ultra-doux de 120 Hz, qui est plus élevé que la plupart des autres téléphones Android.

Pour la première fois depuis plusieurs années, tous les téléphones phares de Samsung ont des écrans OLED plats – sans bords incurvés. Le verre se courbe légèrement sur les bords, souvent appelé verre 2.5D. L’OLED plat peut ne pas sembler aussi sophistiqué que les panneaux incurvés, mais il n’y aura pas autant de touches accidentelles le long des bords. Ces écrans disposent également de capteurs d’empreintes digitales à ultrasons

Comme prévu, ces téléphones utilisent la puce Snapdragon 865. Qualcomm permet uniquement à cette puce de rouler avec son modem 5G, et les trois variantes du Galaxy S20 auront au moins quelques capacités 5G. Les S20 + et S20 Ultra auront à la fois une prise en charge des ondes millimétriques et des fréquences inférieures à 5 5G. Cependant, le S20 régulier n’aura que des sous-6. Ces signaux voyagent plus loin, mais les vitesses sont beaucoup plus lentes que les ondes millimétriques. Si vous choisissez les variantes déverrouillées de Samsung, vous bénéficierez de la prise en charge de tous les réseaux américains 5G actuels.

Une partie de la raison pour laquelle ces téléphones sont si gros est que Samsung avait besoin de s’entasser dans des batteries plus grandes pour alimenter les modems 5G. Le S20 dispose d’une batterie de 4000 mAh, le S20 + de 4500 mAh et le S20 Ultra de 5000 mAh.

La configuration de la caméra est un peu inhabituelle cette année. Le S20 et le S20 + ont tous deux des capteurs principaux de 12 MP, mais l’Ultra passe à un appareil photo principal de 108 MP. Ces téléphones n’ont pas de véritable téléobjectif comme les anciens téléphones Samsung. Au lieu de cela, vous obtenez un capteur 64MP qui est rogné pour agir comme un téléobjectif “hybride” 3x. L’Ultra, encore une fois, a une meilleure expérience avec un appareil photo à zoom hybride 10x. Les trois téléphones ont également un appareil photo ultra-large 12MP.

Les pré-commandes ouvrent le 21 février avec un 6 mars. Vous devrez cependant déposer beaucoup d’argent pour mettre la main sur les nouveaux appareils de Samsung. Le modèle de base S20 avec seulement des sous-6 5G coûtera 1000 $. Le S20 + commencera à 1200 $. Le S20 Ultra haut de gamme vous coûtera 1400 $. Ce sont tous des prix débloqués, mais la plupart des opérateurs seront très proches de ces chiffres.

