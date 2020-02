La FCC approuve un ensemble de 9,7 milliards de dollars pour accélérer la compensation en bande C

WASHINGTON – La Commission fédérale des communications des États-Unis a voté le 28 février pour mettre aux enchères une grande partie de la bande C en décembre dans le cadre d’un plan comprenant 9,7 milliards de dollars d’incitations pour accélérer la délocalisation des opérateurs de satellites hors du spectre pour faire place à des réseaux 5G à grande vitesse. .

Les cinq commissaires de l’agence ont voté trois contre deux en faveur du plan, rendu public il y a trois semaines, malgré les craintes que le plan ne déclenche un litige de la part d’entreprises mécontentes ou une réprimande du Congrès où les législateurs avaient cherché à prescrire par la loi les règles de l’enchère.

L’élément central du débat était de savoir si les 9,7 milliards de dollars de paiements pour encourager les opérateurs de satellites à quitter le spectre deux ans plus rapidement – en 2023 au lieu de 2025 – étaient appropriés ou légaux.

“Sans une forte incitation pour les opérateurs de satellites à coopérer, il faudra des années de plus pour effacer ce spectre, réduisant considérablement la valeur de cette opportunité de spectre pour les soumissionnaires sans fil”, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai. «C’est comme repeindre votre maison avant de la vendre; oui, il y a des coûts à cela, mais les coûts sont plus que compensés par le prix de vente plus élevé. »

La FCC attend des opérateurs de réseaux mobiles, comme Verizon et T-Mobile, et d’autres soumissionnaires qu’ils paient les coûts de relocalisation des opérateurs de satellites et la compensation accélérée du spectre. Ces coûts seraient inclus dans ce que les soumissionnaires paient pour accéder au spectre lorsque la FCC le vend aux enchères en décembre, et s’ajoutent à environ 3 milliards à 5 milliards de dollars ou plus de coûts de relocalisation – nouveaux satellites, stations au sol, filtres de signal et signal technologie de compression – la FCC s’attend également à ce qu’ils couvrent.

La FCC a déclaré qu’Intelsat, SES, Eutelsat, Telesat et Embratel Star One, qui ont tous démontré qu’ils ont des clients en bande C aux États-Unis, comme éligibles aux paiements de compensation accélérés, qu’ils recevraient s’ils respectaient les étapes de compensation de la FCC qui libéreraient 280 mégahertz de bande C d’ici décembre 2023.

M. Pai a déclaré qu’il pensait que «l’approche conservatrice» de la FCC profiterait au Trésor américain, qui conserverait le reste du produit de la vente aux enchères de 30 à 77 milliards de dollars.

D’autres commissaires ont mis en doute la légalité de cette approche.

“Après des années de débat et des milliers de pages de commentaires, il serait ironique que si nous nous sommes compromis sur tant de choses, nous nous retrouvons dans la même situation que nous voulions si désespérément éviter – coincés et embourbés dans un litige sans aucune enchère prête à être lancée, a déclaré le commissaire de FAC, Geoffrey Starks. “C’est une possibilité réelle alors que nous sommes assis ici en ce moment, et cela n’a pas dû être ainsi.”

La commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré qu’il n’y a pas de précédent pour les paiements de compensation accélérés et que la FCC n’a pas le droit de donner ces paiements aux opérateurs de satellites.

«La FCC réduit les revenus qui doivent légalement être versés au Trésor public et sape le pouvoir du Congrès de la bourse», a-t-elle déclaré.

Starks et Rosenworcel ont voté contre le plan de bande C. Pai et les commissaires Michael O’Rielly et Brendan Carr ont voté pour, permettant au plan de passer.