La FCC est invitée à reporter le vote sur le nouveau règlement sur les débris spatiaux

WASHINGTON – Les dirigeants du House Science Committee demandent à la Commission fédérale des communications de retarder le vote du 23 avril pour introduire une réglementation plus stricte sur les débris spatiaux à laquelle s’oppose l’industrie des satellites.

«L’action réglementaire de la FCC en ce moment, sans autorisation claire du Congrès, va à tout le moins créer de la confusion et saper le [FCCs] travail, et au pire saper la compétitivité économique et le leadership américain dans l’espace », ont écrit les législateurs dans une lettre du 15 avril au président de la FCC, Ajit Pai. La lettre a été signée par le président du comité scientifique de la Chambre et membre de rang – les représentants Eddie Bernice Johnson (D-Texas) et Frank Lucas (R-Okla.) – et leurs homologues du sous-comité spatial et aéronautique.

La FCC a publié une ébauche de ses règles «Atténuation des débris orbitaux dans la nouvelle ère spatiale» le 2 avril. La réglementation est le premier effort de la FCC pour mettre à jour sa réglementation sur les débris spatiaux depuis 2004.

Johnson et ses collègues membres du comité scientifique de la Chambre ont déclaré que les règles de la FCC ont alarmé l’industrie spatiale, sont “incompatibles avec les mesures législatives existantes et proposées” et ne sont pas aidées par les propres hésitations de la FCC quant à savoir si elle a le pouvoir de réglementer les débris spatiaux.

Selon Heather Vaughan, porte-parole des membres républicains du House Science Committee, le règlement proposé, qui affecterait tout, des cubesats aux grands satellites géostationnaires, entrerait en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register.

Les responsables de l’industrie ont déclaré que le délai entre un vote et sa publication dans le registre fédéral pourrait prendre des semaines, voire des mois.

Le rejet du Congrès fait suite à une paire de lettres que la FCC a reçues le 14 avril de la Aerospace Industries Association et de la Satellite Industry Association critiquant les règles proposées.

L’Aerospace Industries Association a déclaré que les nouvelles règles de la commission «manquent de transparence et d’objectivité et risquent de brouiller, décourager et décourager la croissance continue de l’industrie américaine des satellites».

La Satellite Industry Association a déclaré qu’elle «recommande une discussion plus approfondie entre la Commission et la communauté spatiale sur la justification des écarts par rapport à la [U.S. government’s Orbital Debris Mitigation Standard Practices]. “

Les pratiques normalisées d’atténuation des débris orbitaux, établies en 2001 pour établir des normes pour les satellites du gouvernement américain, ont été mises à jour fin 2019 à la suite d’un examen qui a commencé en 2018 après la publication de la directive sur la politique spatiale 3. La mise à jour dirigée par la NASA, à laquelle la FCC a participé , était décevant pour de nombreux membres de la communauté de la sécurité spatiale.

Certains experts en débris orbitaux affirment que les règles FCC mises à jour sont attendues depuis longtemps.

“Bien que nous convenions que ces règles ne sont pas parfaites, nous ne pensons pas que tout retard supplémentaire soit dans l’intérêt public”, a déclaré par courriel Brian Weeden, directeur de la planification des programmes de la Secure World Foundation. “Ce problème a été débattu et retardé depuis une bonne partie de la décennie déjà, tandis que les grandes constellations commencent déjà à être déployées.”

Hugh Lewis, chef du groupe de recherche en astronautique de l’Université de Southampton, a déclaré à SpaceNews que l’industrie spatiale doit s’habituer à des seuils de sécurité plus élevés si elle veut garder l’espace en sécurité.

«Je salue le resserrement des réglementations et des règles relatives aux débris orbitaux», a-t-il déclaré par e-mail, «mais je pense également que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre ce qu’un seuil de risque acceptable devrait être et comment il pourrait être mesuré de manière robuste et fiable. . “

Trop strict?

L’industrie des satellites est préoccupée par les règles proposées par la FCC. L’une des plus importantes est que la FCC peut ne pas accorder de licences aux entreprises qui ont des constellations de satellites avec un risque de collision collective de plus de 1 sur 1000. La Satellite Industry Association souligne que la norme de la NASA est un risque de 1 sur 1 000 par satellite, un seuil plus tolérant.

Lewis a déclaré que le plan de la FCC de maintenir une constellation entière aux mêmes chances d’être impliqué dans une collision en orbite qu’un seul satellite est un “changement considérable” dans la façon dont le risque a traditionnellement été évalué.

«Je peux comprendre l’inquiétude venant de [non-geosynchronous satellite] opérateurs de constellation », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que les constellations qui ont déjà été approuvées en vertu de l’ancien ensemble de règles seraient autorisées à aller de l’avant en vertu de ces règles proposées.”

Les règles proposées par la FCC exigent également qu’une constellation ne présente pas plus de 1 risque sur 10 000 de tuer ou de blesser quiconque pendant la désorbitation, afin d’obtenir une licence FCC. La norme de sécurité de la NASA pour la désorbitation d’un satellite est un risque de 1 sur 10 000 pour un satellite donné.

“Aspirer à un risque calculé de victimes humaines de survivre à des débris de zéro est un objectif que tous devraient aspirer à atteindre, [but] il devrait être clair que le risque de probabilité standard de la NASA de 0,0001 par satellite est le seuil minimum acceptable », a écrit la Satellite Industry Association.

La FCC prévoit également d’exiger que les nouveaux satellites opérant au-dessus de 400 kilomètres soient équipés de systèmes de propulsion ou d’autres moyens de prévention des collisions – une règle qui est plus stricte que la référence de 600 kilomètres que la FCC a introduite l’année dernière pour les licences rationalisées pour les petits satellites. La FCC a déclaré que cette règle ne serait pas appliquée avant le 23 avril 2022 pour permettre aux satellites déjà en construction de se poursuivre sans remaniements longs et coûteux.

Ce délai de grâce est trop court, selon la Fédération des vols spatiaux commerciaux et la Commercial Smallsat Spectrum Management Association, deux groupes commerciaux qui ont également écrit à la FCC pour demander de retarder le vote.

Les règles proposées par la FCC comprennent une disposition qui obligerait les entreprises à indemniser le gouvernement américain de toute réclamation pour dommages résultant de leurs satellites qui, en vertu de leurs licences FCC, sont considérées en vertu du droit international comme relevant de la responsabilité des États-Unis. La FCC ne veut pas que le gouvernement américain soit obligé de payer les dommages causés par un opérateur de satellite privé qui, par exemple, a endommagé le satellite, les biens ou les personnes d’un autre pays en train de déplacer ou de désorbiter un vaisseau spatial.

La Satellite Industry Association a déclaré que la règle d’indemnisation de la FCC ne spécifiait pas de limites de responsabilité, ce qui rend difficile pour les entreprises de planifier ces coûts et de se conformer aux informations requises par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La FCC a également l’intention d’exiger des opérateurs de satellites à la recherche de licences qu’ils déposent une garantie de bonne fin qu’ils pourraient perdre s’ils ne disposaient pas correctement des engins spatiaux retirés. Les formules de la FCC pour déterminer la liaison appropriée pourraient représenter des dizaines de millions de dollars en coûts supplémentaires pour les opérateurs de satellites géostationnaires et jusqu’à 100 millions de dollars en coûts supplémentaires pour les mégaconstellations sur des orbites inférieures.

La FCC pense que l’introduction d’une telle obligation pourrait stimuler la création d’un instrument obligataire qui permettrait aux opérateurs de satisfaire à cette exigence sans frais excessifs, mais SIA et AIA considèrent toutes deux l’obligation comme préjudiciable. AIA est même allée jusqu’à suggérer que l’exigence d’obligations de la FCC pourrait avoir l’impact opposé que la FCC envisage.

“La formule de l’exigence de caution dissuade les opérateurs d’utiliser des systèmes commerciaux plus durables et à plus longue durée de vie ou de financer des innovations dans l’atténuation des débris en orbite, l’extension de la mission et les services d’élimination”, a écrit AIA. «Il incite plutôt les opérateurs à utiliser des engins spatiaux à durée de vie plus courte, ce qui entraîne des remplacements supplémentaires, davantage de lancements et un risque encore plus élevé de débris orbitaux.»

Therese Jones, directrice principale des politiques de la Satellite Industry Association, a déclaré que les membres du groupe commercial n’étaient pas en désaccord avec tout ce qui était proposé dans le rapport et l’ordre de 119 pages de la FCC.

“Il y a une appréciation de la collaboration entre la FCC et d’autres agences gouvernementales pour créer de nouvelles règles et je dirais que les articles qui reflètent les normes gouvernementales existantes sont les plus prisés”, a-t-elle déclaré par courrier électronique. “La préoccupation vient en grande partie de vouloir avoir un dossier complet pour les domaines où la FCC s’écarte des normes existantes, car le raisonnement de cet écart n’est pas clarifié.”

L’AIA conteste cependant tout cela.

“Nous souhaitons que la FCC retarde l’examen des éléments globaux des débris orbitaux qui devraient être examinés lors de la réunion d’avril afin de laisser plus de temps pour examiner et solliciter des commentaires sur les points spécifiques soulevés, ce qui pourrait avoir des répercussions sur diverses parties de ce qui est proposé, »Mike French, vice-président d’AIA pour les systèmes spatiaux, a déclaré par e-mail.