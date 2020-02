La FCC lance une enchère en décembre sur la bande C et offre jusqu’à 14,7 milliards de dollars aux opérateurs de satellites

WASHINGTON – Intelsat, SES et d’autres opérateurs de satellites pourraient recevoir jusqu’à 14,7 milliards de dollars pour couvrir le coût de la perte de spectre en bande C et pour accélérer la transition de ces ondes vers les réseaux cellulaires 5G.

La FCC prévoit de vendre aux enchères 280 mégahertz de spectre satellite en bande C aux réseaux cellulaires 5G le 8 décembre et permettra aux opérateurs de satellites de collecter jusqu’à 9,7 milliards de dollars en paiements incitatifs s’ils contribuent à accélérer le transfert de spectre, a déclaré le président Ajit Pai en février. 6.

Ces paiements incitatifs s’ajouteraient à 3 à 5 milliards de dollars pour payer les nouveaux satellites, filtres de signal et autres technologies nécessaires pour garantir que les opérateurs de satellites peuvent fournir avec seulement 200 mégahertz de spectre les services qu’ils fournissent actuellement avec 500 mégahertz.

“Il est juste que tous les coûts raisonnables soient couverts”, a déclaré M. Pai lors d’un événement organisé par la Fondation pour les technologies de l’information et l’innovation ici. “Donc, selon mon projet de règlement, les soumissionnaires retenus pour la vente aux enchères en bande C seraient tenus de rembourser aux opérateurs de satellites leurs frais de relocalisation raisonnables.”

La commission est justifiée d’offrir des paiements incitatifs aux opérateurs de satellites, en plus de ces frais de compensation, parce que leur aide à la compensation de la bande C rendrait le spectre disponible plus rapidement que la FCC ne pourrait le prévoir autrement, a déclaré Pai.

Sans paiements incitatifs, la FCC calcule qu’il pourrait y avoir 280 mégahertz de bande C réutilisés pour la 5G d’ici septembre 2025. Les opérateurs de satellites recevront des paiements incitatifs s’ils peuvent effacer les 100 premiers mégahertz de la bande C d’ici septembre 2021 et les 180 restants mégahertz d’ici septembre 2023, a-t-il déclaré. Un autre 20 mégahertz servirait de bande de garde.

“Nous ne demandons pas seulement aux opérateurs historiques de déplacer leurs services vers les 200 mégahertz supérieurs de la bande C; nous voulons qu’ils le fassent rapidement, afin de libérer du spectre pour la 5G le plus tôt possible », a déclaré Pai. «Cette transition sera beaucoup plus rapide si nous pouvons créer des incitations puissantes pour que les opérateurs historiques accélèrent cette transition et s’assurent qu’elle se poursuive. Ils ne recevraient le montant total que s’ils l’avaient fait. »

Pai a déclaré que ces paiements incitatifs proviendraient des soumissionnaires cellulaires 5G qui veulent le spectre. La FCC votera sur son plan lors d’une réunion publique le 28 février.

La FCC n’était pas motivée à autoriser des paiements incitatifs basés sur la santé financière des entreprises qu’elle pourrait affecter, a déclaré Pai.

“Les bilans des entreprises privées ne me concernent pas”, a-t-il déclaré. «Je suis en faveur de paiements de réinstallation accélérés car ils sont dans l’intérêt public.»

La veille de l’annonce de la FCC le 6 février, le cours des actions d’Intelsat a chuté d’un tiers à un moment donné après que Bloomberg a annoncé que l’opérateur de satellites avait engagé le cabinet d’avocats Kirkland & Ellis LLP pour préparer un dossier de mise en faillite au titre du chapitre 11 dans le cas d’Intelsat, qui a 14,7 $. milliards de dollars de dette, ne peuvent pas obtenir de paiements incitatifs

La vice-présidente des relations avec les investisseurs d’Intelsat, Dianne VanBeber, n’a pas répondu à une enquête SpaceNews du 6 février sur le rapport Bloomberg.

Dans un communiqué de presse du 6 février, le PDG d’Intelsat, Steve Spengler, a déclaré que le projet d’ordonnance de Pai “représentait une étape importante dans un processus que nous avions entamé en 2017”.

“Nous attendons avec intérêt de revoir le projet d’ordonnance, une fois publié, afin de placer les commentaires du président Pai dans leur contexte”, a déclaré Spengler. “Nous notons avec satisfaction le travail acharné de toutes les parties prenantes pour arriver à ce stade, et le travail à venir menant au vote de la Commission le 28 février 2020.”

L’Alliance C-Band, composée d’Intelsat, SES et Telesat, a publié une déclaration similaire.

“Les commentaires d’aujourd’hui du président Pai sont un développement important dans cette importante procédure”, a déclaré l’alliance le 6 février. “Nous attendons avec intérêt de revoir le projet d’ordonnance, une fois publié, pour placer les commentaires du président Pai dans leur contexte.”

Pai a déclaré que la FCC ne voyait pas la nécessité d’attendre que le Congrès légifère une décision sur la bande C, estimant qu’il avait une “base juridique solide” en vertu de la Loi sur les communications de 1934 pour procéder à l’enchère.

“Attendre que le Congrès agisse en premier n’est pas la meilleure stratégie”, a-t-il déclaré. “En fait, certains pourraient appeler cela l’absence de stratégie.”

Le mois dernier, les Sénateurs John Kennedy (R-La.), Brian Schatz (D-Hawaii) et Maria Cantwell (D-Wash.) Ont présenté la Loi sur la gestion et la réaffectation du spectre pour les contribuables (ou SMART), qui limiterait les remboursements de compensation du spectre à 6 milliards de dollars, y compris 1 milliard de dollars en paiements incitatifs de compensation accélérés.

Un projet de loi concurrent, le 5G Spectrum Act of 2019 (S. 2881), présenté par le président du comité sénatorial du commerce, Roger Wicker (R-Miss.) En novembre, exigerait qu’au moins 50% des recettes de la bande C soient reversées au Trésor américain. , mais ne limiterait pas ce que les opérateurs de satellites pourraient recevoir. Le projet de loi a autorisé la commission sénatoriale du commerce en décembre, mais n’a pas bénéficié d’un soutien bipartisan.