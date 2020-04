La FCC ouvre le spectre pour une connexion Wi-Fi plus rapide à 6 GHz

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Votre connectivité Wi-Fi pourrait être bien meilleure au cours des deux prochaines années, grâce à la dernière décision de la FCC. La commission a voté aujourd’hui pour libérer un nouveau bloc de spectre 6 GHz pour une utilisation sans licence, ce qui signifie que les routeurs auront plus d’ondes sur lesquelles diffuser des signaux. L’industrie prévoit d’appeler ce Wi-Fi 6E, qui est similaire mais pas le même que la norme Wi-Fi 6 actuelle. Cela libérera beaucoup de bande passante, mais seulement une fois que vous obtiendrez de nouveaux appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.

Les réseaux Wi-Fi actuels fonctionnent dans les plages 2,4 GHz et 5 GHz non autorisées, mais la FCC n’a ajouté aucune quantité appréciable de spectre à ces plages depuis environ 20 ans. Libérer le spectre 6 GHz quadruplera à peu près la quantité de spectre disponible pour les réseaux Wi-Fi. Le nouveau bloc est en fait un peu plus grand que ce que le nom de 6 GHz impliquerait. Sa largeur de 1200 MHz est comprise entre 5,925 et 7,125 gigahertz.

Contrairement au passage de 2,4 GHz à 5 GHz, ce changement n’augmentera pas la vitesse maximale de la norme Wi-Fi. Le Wi-Fi 6E aura la même vitesse théorique maximale que le Wi-Fi 6: 9,6 Gbps. Vous n’avez probablement jamais vu le Wi-Fi approcher aussi rapidement, mais vous pourriez vous rapprocher du Wi-Fi 6E. La quantité limitée de spectre disponible pour les réseaux à 5 GHz signifie que les canaux ne peuvent pas être aussi larges que les organismes de normalisation le souhaiteraient. Les routeurs Wi-Fi 6E devraient être capables de diffuser des canaux plus larges (160 MHz chacun) qui ont moins d’interférences et des capacités plus élevées. Des vitesses de 1 à 2 Gbit / s sur le Wi-Fi 6E ne sont pas hors de question.

De nombreux appareils disponibles aujourd’hui vanteront leur compatibilité avec le Wi-Fi 6, la dernière version de la norme précédemment connue sous le nom de 802.11ax. Malheureusement, aucun de ces téléphones, ordinateurs ou routeurs ne pourra utiliser les nouvelles ondes Wi-Fi 6E. La Wi-Fi Alliance a déclaré que les premiers routeurs avec prise en charge Wi-Fi 6E devraient être lancés d’ici la fin de 2020.

Les appareils qui peuvent se connecter à ces réseaux prendront probablement un peu plus de temps. Broadcom, Qualcomm et Intel ont tous déclaré avoir des puces de nouvelle génération prenant en charge le Wi-Fi 6E. Ceux-ci n’apparaîtront probablement pas dans le matériel que vous pouvez acheter avant le début de 2021. Même alors, le Wi-Fi 6E sera réservé aux appareils les plus chers avec toutes les cloches et les sifflets. Nous devrons également faire face à des règles de spectre différentes dans d’autres pays. Si d’autres régions traînent leurs pieds réglementaires, cela pourrait ralentir le déploiement. Même si les choses évoluent rapidement du côté du gouvernement, il faudra probablement quelques années avant que le Wi-Fi à 6 GHz soit aussi omniprésent que les réseaux à 5 GHz d’aujourd’hui.

