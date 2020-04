La FCC va donner le feu vert au réseau 5G de Ligado malgré un fort recul du Pentagone

WASHINGTON – La Commission fédérale des communications des États-Unis est sur le point d’approuver une application de spectre de Ligado Networks qui permettrait à la société de déployer un service de communications sans fil qui, selon le Pentagone, couvrira les signaux GPS.

“Après de nombreuses années de réflexion, il est temps pour la FCC de prendre une décision et de clore cette procédure”, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai, dans un communiqué du 16 avril. “Nous avons compilé un dossier complet, qui confirme qu’il est dans l’intérêt public d’accepter la demande de Ligado tout en imposant des conditions strictes pour empêcher les interférences nuisibles.”

Ligado cherche à réutiliser une bande de spectre en bande L pour un réseau 5G axé principalement sur la connexion d’appareils intelligents et d’autres capteurs de l’Internet des objets.

Les objections les plus ardues à la proposition de Ligado viennent du ministère de la Défense, mais les responsables de l’industrie ont également exprimé des préoccupations.

L’opérateur commercial de satellites Iridium, qui possède un réseau en bande L de 66 satellites en orbite terrestre basse, s’oppose au plan de Ligado. Le PDG d’Iridium, Matt Desch, a qualifié Ligado de «mirage 5G» dans un communiqué le 14 avril, avertissant que Ligado pourrait perturber le service aux clients de l’aviation et des militaires desservis par Iridium.

«Un tas de spéculateurs veulent gagner des milliards aux dépens de nos combattants, de nos chaînes d’approvisionnement et de nos systèmes de navigation aérienne», a déclaré Desch. “La FCC doit résister et refuser cette pétition!”

Ligado exploite un satellite géostationnaire appelé SkyTerra-1 qui couvre toute l’Amérique du Nord, plus Hawaï. L’entreprise, anciennement LightSquared, cherche depuis 2010 à modifier sa licence FCC pour créer un réseau de communication terrestre.

Pai a déclaré que la FCC est convaincue que Ligado peut poursuivre son réseau sans provoquer de perturbations en raison des modifications apportées à la conception du système. Cela comprend une réduction de 99,3% des niveaux de puissance du signal et l’introduction d’une bande de garde de 23 mégahertz séparant les signaux Ligado de ceux utilisés par les satellites GPS, selon la FCC.

La décision de la FCC d’autoriser Ligado à aller de l’avant intervient malgré les vives pressions du ministère de la Défense, qui a demandé à plusieurs reprises à la commission de rejeter la demande de modification de licence de Ligado.

Le DoD soutient que le réseau proposé par le Ligado interférerait toujours avec le GPS, compliquant les applications civiles et militaires du réseau de position, de navigation et de chronométrage.

Le 15 avril, les dirigeants des comités de défense du Congrès ont publié des déclarations à l’appui de la position du DoD.

«L’utilisation prévue de Ligado nuira probablement aux capacités militaires, en particulier pour la US Space Force, et aura un impact majeur sur l’économie nationale», ont écrit les Sénateurs Jim Inhofe (R-Okla.) Et Jack Reed (DR.I.), président et membre de rang supérieur du Comité sénatorial des forces armées; et le représentant Mac Thornberry (R-Texas), membre de rang du House Armed Services Committee.

Les législateurs ont averti que cela pourrait coûter des milliards de dollars aux contribuables pour remplacer l’équipement GPS actuel, qui pourrait être rendu inutile. Ils ont appelé la proposition de Ligado “fondamentalement une mauvaise affaire pour la sécurité nationale et économique de l’Amérique”.

“Le moment ne pouvait pas être pire”, ont-ils écrit.

Les dirigeants du Congrès ont déclaré qu’ils soutenaient le développement des réseaux 5G mais que la proposition de Ligado n’était «pas essentielle pour remporter la compétition 5G avec la Chine».

“Le plan de Ligado entraverait les fonctions GPS pour l’ensemble de l’économie américaine”, indique la lettre.

Le secrétaire à la Défense Mark Esper, dans une lettre de novembre 2019 à Pai, a déclaré qu’il y avait «trop d’inconnues» avec Ligado. “Les risques sont beaucoup trop grands pour les opérations fédérales pour permettre au système proposé par Ligado de continuer”, a-t-il déclaré.

Des tests indépendants et des données techniques montrent le «potentiel de perturbation et de déviation généralisées des services GPS par rapport au système Ligado proposé», a déclaré Esper.

L’ancien secrétaire à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a également envoyé des lettres en avril 2019 au secrétaire au Commerce Wilbur Ross et à la FCC en juin 2019 pour faire valoir le dossier du DoD.

“L’Administration nationale des télécommunications et de l’information du Département du commerce a transmis au FCC la position sans équivoque et unanime du gouvernement fédéral de refuser la demande de Ligado”, a déclaré le 15 avril le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Robert Carver, dans un communiqué à SpaceNews. .

Pai, dans la déclaration de la FCC du 16 avril, a insisté sur le fait que Ligado devrait obtenir les approbations qu’elle recherche depuis longtemps.

“Bien que j’apprécie les préoccupations qui ont été exprimées par certaines agences du pouvoir exécutif, il est du devoir de la Commission de prendre une décision indépendante fondée sur une bonne ingénierie”, a déclaré M. Pai. «Et sur la base de l’analyse technique minutieuse effectuée par notre personnel expert, je suis convaincu que les conditions décrites dans ce projet d’ordonnance permettraient à Ligado d’avancer sans provoquer d’interférences nuisibles.»