La FDA approuve le premier test de coronavirus à domicile

La pénurie de tests a mis les États-Unis dans une situation très défavorable alors que la pandémie de coronavirus a commencé à faire boule de neige plus tôt cette année. Même maintenant, il peut être difficile de passer un test, sauf si vous présentez des symptômes graves d’infection à COVID-19. Les tests pourraient bientôt être plus faciles d’accès, à condition que vous soyez prêt à déposer de l’argent sur un test à domicile. LabCorp a annoncé que son nouveau kit de test «Pixel» avait reçu la première autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA pour tester le COVID-19 à la maison.

Plusieurs sociétés de biotechnologie ont annoncé leur intention de développer des kits de test à domicile pour le nouveau coronavirus, mais la FDA a expressément interdit de mettre ces kits à disposition jusqu’à ce qu’elle puisse terminer l’analyse nécessaire. LabCorp est le premier à obtenir une approbation provisoire, et c’est probablement parce qu’il ne s’agit pas d’un kit de test complet dans votre maison.

Comme les autres produits Pixel de la société, le test COVID-19 est en fait un kit de prélèvement d’échantillons à domicile. Les utilisateurs collectent un échantillon via un écouvillon nasal, le scellent dans un récipient spécial et l’expédient avec le paquet inclus à un établissement LabCorp. Le test effectué sur l’échantillon est le même que celui effectué dans les laboratoires du monde entier. Il s’appuie sur la RT-PCR (transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase) pour transformer l’ARN en ADN et rechercher des séquences correspondant à SARS-CoV-2, qui est un virus à base d’ARN.

Un résultat positif de ce test indique que l’utilisateur a une infection active à coronavirus. La FDA considère que ces résultats sont valables, mais d’autres tests à domicile sans EUA ne le sont pas. L’agence travaille avec d’autres entreprises sur la certification, dont certaines souhaitent proposer des tests sérologiques à domicile. Ces tests sanguins recherchent des anticorps dans le sang qui peuvent indiquer si une personne a ou a déjà eu COVID-19.

LabCorp propose déjà des kits de collecte à domicile pour divers tests comme le cholestérol, le diabète et le cancer colorectal. Le plus cher d’entre eux est de 99 $, mais le kit COVID-19 coûtera 119 $. LabCorp a actuellement un nombre limité de kits disponibles, c’est pourquoi il priorise les travailleurs de la santé et les premiers intervenants. Vous devez effectuer une enquête rapide sur le site de l’entreprise avant de pouvoir acheter le kit. LabCorp prévoit de rendre les kits disponibles plus largement prochainement.

Grâce à des tests fiables, les responsables de la santé publique peuvent utiliser la recherche des contacts pour identifier les personnes les plus à risque d’infection. À ce stade, nous pourrons peut-être revenir lentement à un semblant de normalité.

