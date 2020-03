La FDA approuve un test rapide de coronavirus qui donne des résultats en 45 minutes – .

Il va sans dire que les tests de coronavirus sont l’une des armes clés pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, et la FDA vient d’approuver un test rapide qui fournit des résultats en seulement 45 minutes.

La réduction des temps d’attente pour un diagnostic combinée à l’augmentation du nombre de tests disponibles dans les zones chaudes pourrait réduire considérablement le nombre d’infections.

Les tests rapides COVID-19 de Cepheid, qui permettent de poser un diagnostic en 45 minutes, seront disponibles dans les hôpitaux américains cette semaine, ainsi que dans d’autres pays.

La plupart des pays du monde qui luttent contre le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la nouvelle maladie COVID-19 ont été pris au dépourvu par la pandémie, ne se préparant pas en conséquence à des épidémies locales imminentes après avoir été témoins de ce qui s’est passé en Chine. La plupart d’entre eux sont toujours en retard en ce qui concerne les tests, les méthodes de test étendues de la Corée du Sud se démarquant de la foule. Bien que des mesures de distanciation sociale et une meilleure hygiène personnelle puissent réduire le risque de propagation du nouveau coronavirus, un dépistage complet est nécessaire pour comprendre exactement à quel point la situation est mauvaise et pour détecter les cas de COVID-19 le plus tôt possible. Le virus est très contagieux, et parce que les personnes infectées peuvent aller jusqu’à 14 jours avant de développer des symptômes, vous ne saurez peut-être pas que vous avez été infecté avant qu’il ne soit trop tard.

Les gouvernements ont intensifié les procédures de test, et cela ne comprend pas seulement l’achat ou la fabrication de plus de kits de test COVID-19, mais aussi le développement de tests plus rapides qui peuvent fournir des résultats en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures. Ces tests rapides peuvent être essentiels pour cartographier rapidement la propagation de la maladie dans les zones chaudes, et la Food and Drug Administration (FDA) vient de franchir une étape importante en approuvant de nouveaux tests qui peuvent fournir un diagnostic COVID-19 en seulement 45 minutes. .

Le test Xpert Xpress SARS-CoV-2 provient de Cepheid, une société de diagnostic de Californie, et il est nettement plus rapide qu’un test commun effectué par Roche qui diagnostique le virus en trois heures, par Science Alert.

Un test précis qui donne des résultats plus rapidement peut être transformateur – et il peut aider à atténuer la pression que l’émergence de l’épidémie de 2019-nCoV a exercée sur les établissements de santé. «En tirant parti des principes de conception de notre technologie actuelle de cartouche Xpert Xpress Flu / RSV, dans laquelle plusieurs régions du génome viral sont ciblées pour fournir une détection rapide des variantes actuelles et futures potentielles du SRAS-CoV-2, nous avons développé un test qui fournit des résultats de qualité de laboratoire de référence dans de multiples contextes où des informations de traitement exploitables sont nécessaires rapidement », a déclaré le chef de la direction médicale et technologique de Cepheid, le Dr David Persing

Maintenant qu’il est approuvé, le nouveau test sera envoyé aux hôpitaux à partir de la semaine prochaine, puis dans d’autres établissements médicaux.

Le test Cepheid a un autre avantage crucial sur les autres, car les prestataires n’auront pas besoin de formation pour administrer le test. Une fois prélevés, les échantillons seront traités à l’aide de l’un des systèmes de test GeneXpert de Cepheid, dont il existe quelque 23 000 dans le monde, dont 5 000 aux États-Unis.

Le test rapide pourrait être utilisé dans des lieux de test au volant, pas seulement dans les hôpitaux, et il pourrait aider à diagnostiquer les patients bien avant qu’ils ne commencent à montrer des symptômes. Le développement est certainement le bienvenu, et il pourrait aider les États-Unis et d’autres pays à augmenter le nombre de tests dans les semaines à venir, en supposant que la production de ces tests puisse être considérablement augmentée.

Encore une fois, c’est une campagne massive de tests qui a aidé la Corée du Sud à réduire considérablement le nombre d’infections au cours des dernières semaines, une décision qui donne aux hôpitaux locaux plus de temps pour traiter les patients COVID-19 qui ont déjà été admis.

