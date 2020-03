La FDA autorise l’utilisation de la chloroquine dans le traitement des coronavirus – .

La FDA a délivré une autorisation d’urgence de médicaments antipaludiques pour le traitement des coronavirus, car un vaccin est dans au moins un an.

La chloroquine et l’hydroxychloroquine ont été portées à l’attention du public par les récentes remarques du président Trump, et elles se sont révélées prometteuses dans le traitement au COVID-19 dans quelques études limitées.

Il n’est pas conseillé aux patients atteints de COVID-19 de s’automédiquer; ils devraient consulter un médecin approprié s’ils soupçonnent une infection par un coronavirus.

Les médicaments antipaludiques chloroquine et hydroxychloroquine ont été portés à l’attention du public à la suite des récentes remarques de Trump. Le président a déclaré il y a quelques jours qu’il se sentait “bien” à leur sujet en ce qui concerne le traitement du nouveau coronavirus, exhortant la FDA à accélérer leur utilisation dans les thérapies COVID-19. Depuis lors, nous avons entendu toutes sortes de choses sur les drogues. Un homme s’est suicidé en ingérant le mauvais type de produit chimique à base de chloroquine, et un autre patient atteint de coronavirus pense que le médicament lui a sauvé la vie. En plus de cela, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inclus les deux médicaments dans un essai mondial massif qui examine quatre types de thérapies différentes qui pourraient accélérer la guérison des patients atteints de COVID-19. Il n’est pas étonnant que la Food and Drug Administration (FDA) ait finalement délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’hydroxychloroquine et la chloroquine liées au traitement des coronavirus.

HHS a déclaré dans un communiqué que la FDA avait autorisé que les médicaments soient «donnés au stock stratégique national pour être distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints de COVID-19, selon le cas, lorsqu’un essai clinique n’est pas disponible ou faisable. », Selon Politico. Sandoz a fait don de 30 millions de doses d’hydroxychloroquine au stock, Bayer fournissant un autre million de doses.

L’autorisation d’urgence de la FDA signifie que davantage d’entreprises pourront la produire ou la donner. Hormis les patients atteints de coronavirus, certains patients chroniques ont besoin d’un traitement à l’hydroxychloroquine pour le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Politico dit qu’un nombre croissant de patients n’ont pas été en mesure de remplir leurs ordonnances en raison de pénuries, et des rapports ont révélé que certains médecins ont accumulé le médicament pour eux-mêmes.

Vendredi, Trump a de nouveau poussé à la vitesse au détriment de la prudence concernant le traitement. «Je pense que Tony serait en désaccord avec moi… [but] nous avons une pandémie, nous avons des gens qui meurent maintenant », a déclaré Trump, ajoutant qu’il était frustré par la réponse de la FDA. “Ils ont indiqué que nous commencerions à y travailler immédiatement. Cela pourrait prendre un an. J’ai dit que veux-tu dire par an? Nous devons l’avoir ce soir. »

La science qui soutient la thérapie à la chloroquine pour les cas de coronavirus n’existe pas encore, mais des études menées en France et en Chine ont montré des résultats prometteurs. Ces premières études sont de portée limitée, et il y a au moins une autre étude en Chine qui dit que la thérapie à la chloroquine n’était pas meilleure que les soins conventionnels.

Comme précédemment, nous soulignerons le fait que vous ne pouvez pas prévenir une infection à coronavirus en prenant un médicament dont vous avez peut-être entendu parler à la télévision. Les gens ont essayé de le faire et se sont empoisonnés au Nigeria. Tout traitement à la chloroquine doit être effectué par des professionnels de la santé dans les hôpitaux, pas à domicile. Il en va de même pour tout autre traitement au COVID-19 dont vous avez peut-être entendu parler.

Dans un éditorial du Wall Street Journal, ancien gouverneur du Kansas, le Dr Jeffrey Colyer a souligné les avantages de l’hydroxychloroquine (HC) lorsqu’elle est associée à l’azithromycine (AZ) pour traiter les patients atteints de cas avancés de COVID-19:

Depuis [last week], Les médecins de la région de Kansas City, dont Joe Brewer, Dan Hinthorn et moi, continuent de traiter de nombreux patients, et certains ont montré une amélioration. Les principaux centres médicaux, dont l’Université de Washington et Mass General, ont ajouté l’hydroxychloroquine aux options de traitement.

Colyer est également président de la Commission nationale consultative de la santé rurale, qui a été nommé il y a environ un mois.

Le médecin a décrit les médicaments et a renvoyé certains des résultats positifs dans les études limitées de France et de Chine, sans fournir de détails spécifiques sur sa propre expérience avec le médicament autre qu’ils utilisent le régiment rapporté en France. Colyer a également noté que l’État de New York a commencé un grand essai clinique contrôlé de la même thérapie. L’éditorial ne fait aucune mention de l’étude chinoise disant que la chloroquine n’est pas efficace que Bloomberg a fait surface la semaine dernière. Mais il offre des informations sur les effets secondaires potentiels.

Une semaine plus tôt, Colyer et Hinthorn sont les auteurs d’un article dans le Journal où ils expliquent comment ils traitent leurs propres patients COVID-19:

Avec notre collègue le Dr Joe Brewer à Kansas City, au Missouri, nous utilisons l’hydroxychloroquine de deux manières: pour traiter les patients et comme prophylaxie pour protéger les travailleurs de la santé contre les infections.

Nous utilisions le protocole décrit dans la recherche en Chine, mais nous sommes passés à la combinaison prescrite dans l’étude française. Nos patients semblent présenter moins de symptômes.

Le protocole chinois mentionné ci-dessus est également mentionné dans l’article, avec le dosage:

Le 9 mars, une équipe de chercheurs en Chine a publié des résultats montrant que l’hydroxychloroquine était efficace contre le coronavirus 2019 dans un tube à essai. Les auteurs ont suggéré un traitement de cinq jours et 12 comprimés pour Covid-19: deux comprimés de 200 milligrammes deux fois par jour le premier jour, suivis d’un comprimé deux fois par jour pendant quatre jours supplémentaires.

Une façon de lire ces éditoriaux est que vous pouvez empêcher COVID-19 en vous soignant en utilisant des médicaments disponibles dans le commerce combinés à des dosages utilisés en Chine ou ailleurs, un dosage qui est clairement annoncé dans les articles. Ce n’est absolument pas la façon de traiter le COVID-19.

Par ailleurs, un rapport du Point français a déclaré lundi que l’utilisation de chloroquine chez les patients atteints de coronavirus entraînait une toxicité cardiaque et des arrêts cardiaques. Le rapport parle de plusieurs cas mortels, sans fournir de chiffres.

Si vous ne ressentez aucun symptôme, respectez toujours les mesures de distanciation sociale. Si vous le faites, contactez votre médecin pour obtenir des conseils.

Aux États-Unis et en Chine, au moins deux vaccins contre les coronavirus sont en cours d’essai, l’OMS travaillant sur au moins 20 candidats supplémentaires. Certains de ces vaccins seront prêts pour les professionnels de la santé cet automne au plus tôt, et la population générale devrait les recevoir entre 12 et 18 mois.

