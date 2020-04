La FDA avertit que Miracle Mineral Solution ne guérira pas le coronavirus – .

La FDA avertit que l’eau de Javel ne guérira pas le coronavirus dans une lettre ciblant les sites Web qui vendent une forme de produit chimique sous le nom de Miracle Mineral Solution (MMS).

Le dioxyde de chlore et d’autres types d’agent de blanchiment ne tuent pas le nouveau coronavirus, mais peuvent causer des problèmes de santé supplémentaires s’ils sont ingérés.

Il n’existe aucun traitement ou vaccin COVID-19 à ce stade, et vous ne pouvez rien prendre pour prévenir une infection.

Fin janvier, alors que la nouvelle épidémie de coronavirus semblait encore gérable, nous vous avons dit que le coronavirus ne pouvait pas être guéri avec de l’eau de Javel, ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Certains sites vendaient à l’époque des cures de blanchiment pour le virus. Rien n’a changé depuis. Il n’y a pas de remède miracle pour COVID-19. La seule façon d’être à l’abri de la maladie est de combattre une infection ou de se faire vacciner. Et certains sites vendent toujours les mêmes médicaments.

Si vous entendez parler d’une cure de solution minérale miracle (MMS) qui peut traiter la nouvelle maladie infectieuse, vous devez vous en éloigner. Le MMS est une variation d’agent de blanchiment (dioxyde de chlore) qui peut être très dangereux s’il est ingéré. Et la Food & Drug Administration (FDA) et la Federal Trade Commission ont émis un avertissement sévère à plusieurs sites faisant la promotion du prétendu traitement au COVID-19

La lettre de la FDA répertorie toutes les adresses Web exploitées par les personnes qui vendent du MMS comme remède contre COVID-19, exhortant les propriétaires des sites en question à supprimer les informations trompeuses.

“[You] vendre des produits destinés à guérir, atténuer, traiter ou prévenir le COVID-19 chez les gens », indique la lettre. «Nous vous demandons de prendre des mesures immédiates pour cesser la vente de ces produits non approuvés et non autorisés pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de COVID-19. De plus, la FDA a déjà mis en garde les consommateurs contre les effets secondaires dangereux et potentiellement mortels du MMS. »

Le régulateur a mis en évidence divers exemples d’allégations trompeuses sur les sites Web en question, qui font la promotion du MMS comme remède potentiel au COVID-19:

«14 personnes qui ont été des cas confirmés de COVID-19 (en Europe), ont pris du MMS et ont retrouvé la santé. Tous ces tests se sont révélés positifs, et lorsqu’ils ont été re-testés après avoir pris du MMS, ils

est sorti négatif pour COVID-19. ”

«Ceux d’entre nous qui ont utilisé du dioxyde de chlore (MMS) au cours des années s’attendaient certainement à ce qu’il fonctionne également avec ce virus, mais nous voulions être sûrs, et maintenant avec ces données, nous sommes convaincus que le bon mélange de dioxyde de chlore (MMS) ) a tout espoir d’éradiquer le COVID-19. »

«Si vous avez COVID-19: –Prenez les protocoles 6 et 6 pour commencer. Il s’agit d’une dose de 6 gouttes de MMS, puis une heure plus tard, prenez une autre dose de 6 gouttes de MMS. – Après deux doses de 6 gouttes de MMS, prenez des doses horaires de 3 gouttes activées dans 4 onces d’eau toutes les heures. . . – Pour les enfants, suivez les mêmes instructions que ci-dessus et réduisez les quantités de moitié. »

Ce ne sont que quelques-uns des exemples fournis, qui sont tous également terrifiants. Certaines des pages en question contiennent également des instructions sur la façon de prendre le MMS et de l’administrer aux jeunes enfants.

Encore une fois: n’utilisez aucune substance pour traiter une infection au COVID-19 ou pour prévenir la maladie. Contactez votre médecin si vous pensez avoir contracté la maladie et surtout si vous ressentez des symptômes graves. Évitez les escroqueries comme celle ci-dessus, ainsi que d’autres qui promettent un traitement ou un vaccin. Malheureusement, les escrocs et les pirates ont proposé toutes sortes de campagnes pour tirer parti des personnes crédules pendant cette crise sanitaire.

