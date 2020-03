La FDA émet une alerte concernant les kits de test de coronavirus frauduleux à domicile – .

La conception d’un artiste montre des particules microscopiques de coronavirus. (Illustration CDC)

La Food and Drug Administration met en garde les consommateurs contre les kits non autorisés qui sont commercialisés pour tester le coronavirus à la maison.

“Pour le moment, la FDA n’a autorisé aucun test disponible à l’achat pour vous tester vous-même à domicile pour COVID-19”, a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

Plusieurs entreprises ont commencé à commercialiser des kits de test qui permettent aux consommateurs de prélever leurs propres échantillons, en utilisant des tampons nasaux et / ou des kits de collecte de salive, puis de les envoyer à un laboratoire pour analyse. Dans certains cas, le consommateur est invité à fournir un échantillon de broche, comme alternative ou comme sauvegarde.

Dans l’alerte d’aujourd’hui, la FDA a laissé la porte ouverte à l’utilisation de ces tests.

“La FDA voit l’intérêt pour la santé publique d’étendre la disponibilité des tests COVID-19 grâce à des tests sûrs et précis qui peuvent inclure la collecte à domicile, et nous travaillons activement avec les développeurs de tests dans cet espace”, a déclaré l’agence.

L’alerte conseille aux consommateurs de suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention et de parler à votre médecin si vous avez des symptômes de COVID-19, tels que de la fièvre ou une toux sèche. “Votre fournisseur de soins médicaux vous conseillera sur l’opportunité de vous faire tester et sur le processus de test avec un test approprié”, a déclaré la FDA.

Le problème avec ces conseils est que de nombreux consommateurs, et même certains médecins, sont toujours dans l’ignorance en ce qui concerne la disponibilité des tests de coronavirus. Malgré l’assurance que des millions de tests sont distribués, il y a eu une vague de plaintes concernant l’incapacité à se faire tester, même lorsque ces tests ont été recommandés par les prestataires de soins de santé.

Pour rendre les tests plus disponibles, la FDA a commencé à donner aux laboratoires et aux responsables de la santé publique des États plus de latitude pour créer et valider des tests pour le virus du SRAS-CoV-2. Plusieurs sociétés de diagnostic, dont Roche et ThermoFisher, ont reçu le feu vert de l’agence en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence.

Au moins trois sociétés – Everlywell, Carbon Health et Nurx – disent avoir franchi les obstacles réglementaires et permettre aux consommateurs de collecter des échantillons qui peuvent être envoyés pour analyse en laboratoire. LetsGetChecked et un effort conjoint impliquant Lemonaid et Scanwell disent qu’ils mettent toujours les pièces en place pour un système de collecte d’échantillons à domicile. De tels accords impliquent généralement des partenariats avec des laboratoires qui ont reçu le feu vert de la FDA, ainsi qu’avec des cliniques qui fournissent des consultations de suivi.

Même si le fournisseur de test est légitime, il y a des mises en garde à garder à l’esprit. Tout d’abord, prélever un échantillon avec un écouvillon nasopharyngé n’est pas facile. Même le président Donald Trump, qui a été testé le week-end dernier, s’est plaint que la procédure soit «un peu difficile» et «pas très agréable à faire». Des experts de la santé travailleraient sur un système d’auto-écouvillonnage qui serait plus facile pour les consommateurs.

Ensuite, il y a le coût: même si les entreprises disent qu’elles essaient de réduire les coûts, les clients devraient toujours payer des frais allant de 70 $ à 165 $ ou plus. Une loi récemment signée prévoit des tests gratuits sur les coronavirus, mais il appartient aux clients de déterminer le montant des frais couverts par l’assurance. STAT News note également que le processus de réception du kit, d’expédition des échantillons au laboratoire et d’obtention des résultats pourrait prendre un certain temps.

Le mieux est de suivre les conseils de la FDA: discutez de vos symptômes et de ce qu’il faut faire avec votre médecin – et n’essayez pas de faire cavalier seul, même si vous êtes enfermé à la maison.

Si vous connaissez des kits de test COVID-19 frauduleux, vous pouvez les signaler à la FDA via l’adresse e-mail encombrante 2019-nCoV-FDA-IMG-Operations-Fraudulent-Products@fda.hhs.gov – ou cliquez simplement sur ce lien .