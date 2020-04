La FDA vient d’approuver un test clé de coronavirus – .

La FDA vient d’approuver un tout nouveau test pour le nouveau coronavirus qui pourrait accélérer le retour à la vie normale.

Le test recherche des anticorps dans la circulation sanguine d’un survivant du COVID-19, ce qui pourrait prouver que la personne est immunisée contre le virus et pourrait éviter les restrictions de distanciation sociale.

Cependant, la science est encore incertaine et on ne sait pas combien de temps l’immunité au COVID-19 durera sans vaccin.

Rester à l’intérieur est la seule chose qui puisse réduire la propagation du nouveau coronavirus. Plus nous évitons les autres, moins nous avons de chances d’obtenir COVID-19. Nous savons déjà que le virus est très contagieux, des recherches montrant que les patients présymptomatiques peuvent également transmettre l’infection. Sans oublier qu’il peut y avoir de rares cas où l’agent pathogène reste très actif pendant plusieurs semaines – le record actuel est à 49 jours.

En restant à l’intérieur, nous aidons également les médecins et les premiers intervenants. Certains pays ont été submergés par le nombre de patients qu’ils ont dû soigner en peu de temps, et diverses communautés continueront de vivre cette dure réalité encore un peu. Mais la vie redeviendra finalement «normale». Même dans ce cas, nous courrons le risque de multiplier les épidémies. L’éradication du virus n’est possible qu’avec une cure ciblée, comme un vaccin. Avant cela, nous aurons besoin d’un test COVID-19 différent de celui proposé aujourd’hui. Et la FDA vient d’approuver le premier de ces tests.

Les tests COVID-19 sont rares dans le monde entier et vous ne serez pas testé dans de nombreux endroits, sauf si vous ressentez des symptômes graves. Des pays comme Singapour, la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Islande se distinguent par une intensification des campagnes de tests pour vaincre la maladie.

La Corée du Sud a réussi à aplanir la courbe de manière significative en utilisant des tests de recherche des contacts et en isolant les cas confirmés. L’Allemagne, quant à elle, a utilisé des tests pour détecter précocement la maladie. Avec près de 85 000 cas, l’Allemagne compte la quatrième plus grande population de patients atteints de COVID-19, après les États-Unis, l’Italie et l’Espagne. Mais ses procédures de dépistage du COVID-19 l’ont aidé à réduire le taux de mortalité.

Nous avons expliqué avant que, à l’avenir, le monde aura besoin d’un deuxième type de test COVID-19, qui pourrait vous dire si vous avez eu la maladie. Les premières recherches sur l’immunité au COVID-19 sont prometteuses. Les patients qui se rétablissent sont susceptibles de résister à une deuxième infection et ne devraient pas propager la maladie. C’est pourquoi le test des anticorps, de minuscules particules qui prouvent que le système immunitaire a réussi à combattre le SRAS-CoV-2, sera critique dans les prochains mois.

Si l’immunité est durable, comme certains le croient, ou peut nous faire passer l’année prochaine lorsque les premiers vaccins arriveront, les survivants du COVID-19 pourront reprendre leur vie quotidienne. Ils pourront sortir, retourner à leur travail dans les lieux publics et rendre visite à leurs proches. Le risque d’être infecté ou d’infecter d’autres personnes sera considérablement réduit et de nouvelles flambées pourraient être évitées.

La FDA vient d’autoriser le premier test à base d’anticorps pour COVID-19. Le test sanguin est effectué par la société de biotechnologie Cellex et doit être effectué dans un laboratoire spécialisé. Mais les résultats peuvent être livrés en 15 à 20 minutes.

Les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et d’autres travailleurs essentiels peuvent être les premiers à subir des tests de dépistage d’anticorps pour déterminer le risque d’une nouvelle éclosion de COVID-19. À l’avenir, davantage de personnes devraient pouvoir subir des tests similaires. N’oublions pas que toutes les personnes qui se remettent de COVID-19 ne seront pas testées. Certains d’entre eux pourraient ne jamais ressentir de symptômes et ils ne sauront jamais qu’ils ont contracté la maladie sans avoir subi un test d’immunité.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à envisager des tests d’immunité au COVID-19 pour l’avenir. Des chercheurs allemands envisagent de déployer des «passeports d’immunité» pour les personnes atteintes de la maladie afin qu’elles puissent retourner au travail plus rapidement que les autres. Ce serait un moyen d’accélérer le rétablissement des communautés et de réduire les restrictions locales. Selon The Guardian, l’Allemagne mènera une étude sur quelque 100 000 volontaires à la mi-avril pour rechercher des anticorps. Le test serait ensuite répété sur un plus grand échantillon de la population pour suivre les progrès réels de la pandémie.

“Ceux qui sont immunisés pourraient se voir délivrer une sorte de carte de vaccination qui leur permettrait, par exemple, d’être exemptés des restrictions sur leur activité”, a déclaré Gerard Krause, chef de l’épidémiologie au Centre Helmholtz pour la recherche sur les infections à Braunschweig. Ce n’est qu’une proposition et le gouvernement allemand n’a pas encore publié de directives officielles.

Le gouvernement britannique, autrefois partisan de l’immunité collective du troupeau COVID-19, prévoit de délivrer à l’avenir des «passeports d’immunité». “Nous envisageons un certificat d’immunité”, a déclaré jeudi le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock. «Les personnes qui ont eu la maladie ont obtenu les anticorps et ont ensuite l’immunité peuvent le montrer et donc revenir autant que possible à une vie normale.»

Il a admis que «il est trop tôt dans la science» pour en être sûr. Le Royaume-Uni a commandé des millions de tests d’anticorps, mais ils se sont révélés inefficaces, de sorte que le gouvernement ne les a pas approuvés pour utilisation. “Mais nous espérons que les tests ultérieurs que nous avons obtenus sont suffisamment fiables pour que les gens puissent utiliser en toute confiance”, a déclaré le responsable.

