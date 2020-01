La FDA vient de réprimander Purell pour avoir prétendu qu’elle pouvait empêcher Ebola – .

Avec la situation bizarre et indéniablement effrayante qui se produit en Chine en ce moment avec le nouveau coronavirus, vous pourriez être tenté d’atteindre votre bouteille de gel désinfectant la plus proche, ne serait-ce que pour un peu de tranquillité d’esprit. Malheureusement, les fabricants de Purell se sont retrouvés du mauvais côté d’un avertissement de la FDA pour affirmer que son gel désinfectant pour les mains est plus puissant qu’il ne l’est vraiment.

La plainte découle d’allégations formulées sur le site Web de la société mère, selon lesquelles l’alcool éthylique de Purell «peut être efficace contre des virus tels que le virus Ebola, le norovirus et la grippe».

La langue utilisée sur le site Web de Purell est vague et pourrait facilement être considérée comme trompeuse, selon la FDA. La FDA fait valoir que les descriptions de la façon dont Purell fonctionne ou pourrait fonctionner contre certains virus est un pas en avant et devraient être modifiées.

Voici comment la FDA le décompose:

Ces déclarations, faites dans le contexte de la section Foire aux questions, indiquent clairement votre suggestion que les désinfectants avancés pour les mains PURELL® Healthcare sont destinés à réduire ou à prévenir les maladies dues au virus Ebola, au norovirus et à la grippe. En tant que telles, les déclarations sont la preuve des utilisations prévues de vos produits. Cependant, la FDA n’a actuellement connaissance d’aucune étude adéquate et bien contrôlée démontrant que la destruction ou la diminution du nombre de bactéries ou de virus sur la peau d’une certaine ampleur entraîne une réduction clinique correspondante de l’infection ou de la maladie causée par ces bactéries ou virus.

En termes simples, la FDA dit que le langage trompeur a dû être retiré rapidement. La FDA ne peut pas dire si Purell lutte ou non contre Ebola ou d’autres virus de ce type, mais elle ne permet tout simplement à aucun produit de faire ces déclarations ouvertement. Pour l’instant, Purell doit se calmer un peu sur ses revendications ou risquer d’entrer dans des eaux encore plus profondes avec l’organisme de réglementation.

