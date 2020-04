La Floride rapporte plus de cas de coronavirus que jamais et ouvre des plages de toute façon – .

Jacksonville a rouvert ses plages et ses parcs publics alors que les cas de coronavirus atteignaient un nombre record.

Les troubles sont à un niveau record et les responsables de l’État semblent céder à la pression de ceux qui pensent que la pandémie virale n’est pas un gros problème.

La Floride compte désormais au moins 25 000 cas confirmés de COVID-19.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, nous sommes au milieu d’une crise sanitaire mondiale. La nouvelle pandémie de coronavirus n’est pas la fin du monde, mais elle est assez mauvaise, et à peu près tous les pays prennent des mesures extrêmes pour enrayer la propagation et aplatir la courbe des nouvelles infections. Apparemment, la Floride n’en sait rien.

L’État a fait l’objet de nombreuses critiques tout au long de cette saga d’épidémie virale. L’État a refusé d’émettre des ordonnances de séjour à la maison pendant longtemps, et ses plages sont rapidement devenues un point chaud pour la propagation du virus, en particulier parmi les briseurs de printemps qui étaient assez téméraires pour ignorer les avertissements des experts de la santé. Les plages ont finalement été fermées, mais maintenant elles sont à nouveau ouvertes. Oh, et la Floride rapporte maintenant plus de cas de coronavirus que jamais auparavant.

Coïncidence?

Comme le rapporte CBS News, le maire de Jacksonville, Lenny Curry, a décidé de rouvrir les lieux de rassemblement publics de la ville, y compris les plages et les parcs. Cette décision est entrée en vigueur vendredi, et il n’a pas fallu longtemps avant que les résidents de la Floride envahissent les plages et les parcs sans aucun respect pour la distanciation sociale ou d’autres recommandations faites par les personnes qui tentent de les maintenir en vie.

“Cela peut être le début du chemin de retour à la vie normale”, a déclaré Curry à propos de la décision, qui a été prise avec la bénédiction du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. «Veuillez respecter et respecter ces limitations. Respectez les directives pour votre sécurité ainsi que pour la sécurité de vos voisins. »

Ouais, ça n’est pas arrivé. Du tout. Des photos de la région de Jacksonville montrent des foules déambulant sur les plages et des gens se rencontrant en grand nombre. Très peu de masques faciaux sont visibles. Tout est revenu à la normale, mis à part le fait qu’il existe un virus très contagieux qui pourrait les tuer. Pas de biggy!

Ce serait une chose si tout cela se produisait dans un état où l’épidémie virale est en baisse. Il y a un certain nombre d’États où le nombre confirmé d’infections à coronavirus diminue (grâce à l’éloignement social, oui!), Mais l’inverse se produit en Floride.

Au dernier décompte, quelque 25 000 personnes en Floride auraient le COVID-19. L’État, comme ses pairs, a fermé des écoles et annulé de nombreux événements publics. Ce sont de bonnes décisions et elles ont sûrement sauvé des vies, mais la réouverture des plages et des parcs est à peu près la chose la plus mal avisée qu’un État comme la Floride puisse faire à ce stade.

Il y a beaucoup d’agitation en ce moment, et cela est parfaitement logique étant donné la nature sans précédent des mesures de verrouillage imposées dans tout le pays, sans parler du reste du monde. C’est compréhensible, mais il n’en demeure pas moins que la collecte en grand nombre lorsque COVID-19 se propage dans une communauté est une recette pour un désastre.

Source de l’image: Chris O’Meara / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.