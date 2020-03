La Fondation Gates mettra à disposition des kits de test de coronavirus à domicile

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’un des problèmes rencontrés pour lutter contre l’épidémie de coronavirus est qu’au moins aux États-Unis, une grave pénurie de kits de test a empêché les médecins de tout le pays de mesurer les individus atteints de coronavirus et ceux qui n’en ont pas. En conséquence, le décompte officiel américain d’environ 700 cas serait un sous-dénombrement important, dont 236 nouveaux cas annoncés au cours du seul week-end. Sans kits de test, il est évidemment beaucoup plus difficile de mesurer dans quelle mesure le virus s’est propagé à travers le pays. Bill Gates veut vous aider et sa fondation médicale est proche d’un test pour le coronavirus que vous pouvez prendre à la maison.

Voici comment le système est censé fonctionner. La Fondation Gates crée un kit de test à domicile que vous pouvez prendre en tamponnant votre nez et en envoyant l’échantillon à une adresse pour analyse. Les résultats seraient partagés avec les responsables locaux des soins de santé, qui vous informeraient du diagnostic. Les personnes infectées seront invitées à fournir des informations sur leurs déplacements et contacts via des formulaires en ligne. L’objectif est de pouvoir traiter des milliers de kits par jour, ce qui représenterait une amélioration substantielle par rapport aux capacités de test existantes. Voici le Seattle Times, faisant référence à la situation dans l’État de Washington, l’un des épicentres de l’épidémie virale aux États-Unis:

Alors que la santé publique – Seattle et le comté de King a confirmé 71 cas et 15 décès samedi, la modélisation par Trevor Bedford, un biologiste informatique au Fred Hutchinson Cancer Research Center, a estimé mercredi que le nombre réel de cas dans la région de Seattle était d’environ 600 Non contrôlé, cela pourrait théoriquement passer à 12 000 cas – et peut-être jusqu’à 30 000 – d’ici la fin mars, selon les projections de Mike Famulare à l’Institute for Disease Modeling de Bellevue. Mais les mesures pour ralentir la transmission peuvent réduire considérablement le nombre de nouvelles infections, soulignant l’importance d’agir rapidement pour protéger les personnes contre le virus.

Lundi soir, à 19 h 45, l’État de Washington comptait 167 cas de coronavirus et 22 décès. Les épidémies les plus proches ont été enregistrées à New York (142 personnes infectées, 0 décès) et en Californie (138 personnes infectées, 2 décès). L’objectif du programme financé par Gates est de réduire le nombre de visites chez le médecin que les personnes potentiellement infectées doivent effectuer afin de limiter la propagation du virus. Il n’y a pas de calendrier précis sur le moment où les nouveaux kits seront disponibles, mais l’objectif est de réduire la pénurie substantielle qui a empêché les responsables américains d’avoir une image précise du nombre de personnes infectées.

