La Force spatiale examine les offres pour un contrat d’ingénierie de systèmes de lancement de 10 ans

ManTech a reçu en 2010 un contrat de 10 ans pour l’ingénierie et l’intégration des systèmes de lancement, et le travail est maintenant en cours de re-compétition.

WASHINGTON – Alors que l’US Space Force se prépare à sélectionner des fournisseurs de lanceurs plus tard cette année pour le programme de lancement spatial de la sécurité nationale, un effort distinct est en cours pour choisir un entrepreneur pour les travaux d’ingénierie et techniques qui sont effectués au jour le jour à l’appui des lancements spatiaux.

ManTech est le contractant actuel pour l’ingénierie et l’intégration des systèmes de lancement, ou SE&I. En 2010, l’entreprise a obtenu un contrat de 10 ans et le poste est maintenant en cours de recompétition. L’entreprise de lancement du Space and Missile Systems Center examine les offres et décidera dans les prochains mois de rester avec le titulaire ou de passer à un nouvel entrepreneur.

BAE Systems est en concurrence pour le contrat avec une équipe qui comprend LinQuest, Booz Allen Hamilton, a.i. solutions, Space Vector, Advanced Core Concepts, VETS et GreenDart. Le titulaire ManTech a également soumis une proposition.

Le contrat 2010 de ManTech a expiré en mars. Pour combler l’écart jusqu’au prochain contrat, SMC a accordé à l’entreprise une prolongation de six mois. La valeur du contrat a été expurgée des documents publiés le 2 avril sur SAM.gov. La valeur projetée du nouveau contrat de 10 ans a également été expurgée. Selon des sources de l’industrie, le contrat SE&I pourrait valoir jusqu’à 500 millions de dollars.

Le contrat SE&I soutient respectivement l’entreprise de lancement SMC à Los Angeles, ainsi que la 30th Space Wing et la 45th Space Wing à Vandenberg Air Force Base, en Californie, et à Cape Canaveral Air Force Station, en Floride. Selon SMC, l’entrepreneur fournira «le soutien essentiel nécessaire pour assurer le succès des lancements à temps dans une nouvelle ère de lancement de l’espace de sécurité nationale».

Les documents publiés le 2 avril qui justifient la prolongation du sixième mois indiquent que la planification de la transition vers un nouvel entrepreneur a été compliquée. Le programme de lancement de l’espace de sécurité nationale a subi des changements importants ces dernières années, et SMC a été réorganisé à tous les niveaux, ce qui a conduit l’entreprise de lancement à reconsidérer les exigences du contrat SE&I.

“SMC a développé des exigences pour cet effort depuis novembre 2017”, indique le document de justification. L’entreprise de lancement est dans une «phase de transition et le développement des exigences s’est avéré difficile».

SMC prolonge le contrat de ManTech de six mois pour assurer la continuité du service jusqu’à l’attribution d’un nouveau contrat. Si un nouveau fournisseur est sélectionné, l’extension du contrat nécessite ManTech pour aider à former les travailleurs de l’entrepreneur entrant.

Le document de justification indique que l’entrepreneur titulaire a «la meilleure idée des opérations du programme SMC / LE SE&I actuel… Un nouvel entrepreneur n’aurait pas les connaissances institutionnelles liées aux missions NSSL».

Le directeur de l’entreprise de lancement de SMC, le colonel Rob Bongiovi, a déclaré à SpaceNews dans un communiqué que les propositions SE&I étaient en cours d’évaluation.

La dernière demande de propositions a été lancée en décembre 2019 et il n’y avait pas assez de temps pour attribuer un prix d’ici mars 2020, a-t-il déclaré. “Une prolongation de six mois a été accordée pour éviter une interruption du service de support SE&I et laisser suffisamment de temps pour attribuer un contrat SE & I-2 de suite”, a déclaré Bongiovi.