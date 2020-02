La Force spatiale sollicite des opinions sur le nom et les grades des membres

L’US Space Force recherche des idées sur les noms, les grades et les noms des unités opérationnelles

WASHINGTON – L’US Space Force sollicite les commentaires des professionnels de l’espace militaire américain sur ce que les membres de la Space Force devraient être appelés – de la même manière que l’Air Force qualifie ses membres d’aviateurs ou que l’armée désigne ses membres de soldats.

Dans un communiqué de presse du 13 février, la Force spatiale a déclaré que les idées devraient être publiées d’ici le 24 février sur un portail accessible aux détenteurs de cartes Air Force CAC. La carte CAC est l’identification standard pour le personnel de service actif. Le portail se trouve sur le site Web d’IdeaScale à https://usaf.ideascalegov.com/a/ideas/recent/campaigns/122

Les responsables de la Force spatiale vont également contacter les communautés spatiales de l’Armée, de la Marine et du Corps des Marines pour les inviter à soumettre des idées.

«Compte tenu de l’importance d’un nom pour l’identité et la culture d’une organisation, la Force spatiale adopte une approche délibérée pour garantir que les titres et les rangs des membres de la Force spatiale transmettent de manière appropriée la nature de la nouvelle branche des Forces armées et le domaine dans lequel elle opère, », A déclaré la Force spatiale dans un communiqué.

Les responsables recherchent également des idées sur les grades de la Force spatiale, les noms des unités opérationnelles et ce que les membres de la Force spatiale devraient être appelés collectivement. Ils sont particulièrement intéressés par les pensées de ceux actuellement affectés à la Force spatiale américaine ou de ceux qui s’attendent à être membres de la Force spatiale à l’avenir.

“Nous voulons donner aux professionnels de l’espace la possibilité d’influencer le nom des membres de notre nouveau service”, a déclaré le lieutenant-général DT Thompson, vice-commandant de l’US Space Force. «Nous voulons nous assurer que ceux qui serviront dans la Force spatiale auront leur mot à dire en ce qui concerne les considérations importantes d’identité organisationnelle et culturelle.»

La Force spatiale a fourni quelques lignes directrices que les répondants doivent prendre en compte lorsqu’ils soumettent des idées. Par exemple, les propositions doivent être non sexistes, distinctives et doivent mettre l’accent sur une force militaire tournée vers l’avenir. De plus, les soumissions ne peuvent pas violer les droits d’auteur, empiéter sur les marques de commerce ou autres droits de propriété intellectuelle ou être propriétaires. Toute soumission entrant dans ces catégories ne sera pas prise en considération. Les soumissions doivent également être de bon goût.

Après la date limite de soumission, un panel de responsables de la Force spatiale examinera les contributions. Une décision finale sur le nouveau surnom de membre de la Force spatiale sera prise par les hauts dirigeants de la Force spatiale et sera annoncée publiquement à une date ultérieure.