La Force spatiale soumettra un rapport au Congrès sur les changements proposés aux acquisitions

Le rapport est en version finale et devrait être remis d’ici le 31 mars.

WASHINGTON – Les responsables de la Force spatiale ont travaillé pour respecter les délais requis pour les rapports du Congrès, même si les activités et les opérations du DoD à tous les niveaux sont perturbées par la pandémie de coronavirus.

Un rapport dû au Congrès le 31 mars recommandera des changements dans la façon dont les programmes d’approvisionnement de la Force spatiale sont financés et gérés. Le rapport est en version finale et en bonne voie d’être livré à temps, a déclaré à SpaceNews le 18 mars Shawn Barnes, chef du bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace.

La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, et le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, examineront le rapport avant qu’il ne soit transmis au bureau du secrétaire à la Défense et à la Maison Blanche pour approbation finale.

“Jusqu’à présent, le COVID-19 n’a pas ralenti cela”, a déclaré Barnes. Les réunions se déroulent par téléphone et par vidéo, car de nombreux bureaux du DoD font du télétravail. Une préoccupation est que certaines des discussions associées au rapport incluent des informations classifiées et ne peuvent pas être effectuées sur des téléphones portables ou des ordinateurs personnels. Cela signifie que certains responsables doivent encore venir au Pentagone pour des réunions classées auxquelles seuls de petits groupes peuvent assister, a déclaré Barnes.

Le Congrès, dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, a ordonné au secrétaire de l’Air Force de proposer un «système d’acquisition d’espace alternatif». Le Congrès a critiqué la bureaucratie d’acquisition du Pentagone et a déclaré qu’il envisagerait des approches alternatives afin que l’US Space Force puisse se procurer plus rapidement la technologie de la prochaine génération.

Le Congrès est maintenant épuisé par la législation en réponse à la crise des coronavirus et il est probable que les audiences de la Force spatiale et d’autres affaires non liées aux coronavirus seront retardées. Néanmoins, Barnes a déclaré que le plan est de “continuer à fournir des rapports à temps du mieux que nous pouvons en tenant compte de tout.”

Tout libellé permettant de modifier les acquisitions de la Force spatiale serait examiné par les comités de la défense pour la NDAA 2021.

Barnes a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des recommandations spécifiques d’un projet de rapport. D’une manière générale, le rapport propose des changements dans la façon dont les exigences pour les futurs systèmes sont définies et approuvées, et comment ces systèmes sont financés, a-t-il déclaré. «Ce sera un rapport très important.»

La NDAA exige que l’Air Force nomme un secrétaire adjoint pour l’acquisition et l’intégration d’espace pour superviser toutes les acquisitions d’espace. Barnes a déclaré que le rapport recommandera des moyens de simplifier le processus d’acquisition et d’éliminer les couches de bureaucratie.

Le bureau de Barnes travaille également avec l’Agence de développement spatial du Pentagone sur un rapport séparé à présenter au Congrès en septembre expliquant comment plusieurs organisations qui supervisent actuellement les programmes de satellites d’alerte aux missiles prévoient de synchroniser les efforts à l’avenir.

Le projet de loi de crédits pour la défense 2020 nécessite une étude sur une «architecture infrarouge persistante intégrée». Des constellations de satellites qui utilisent des capteurs infrarouges pour détecter les lancements de missiles sont en cours d’élaboration par la Space Force, par la Space Development Agency et par la Missile Defense Agency.

Barnes a déclaré que toutes les agences «travailleront conjointement sur cette étude».