La forge des données – SpaceNews.com

Ce système est destiné à libérer tout le potentiel des données satellitaires

Raytheon a développé un système prototype pour gérer les inondations de données satellites qui aident à générer des avertissements et des informations de renseignement pour les combattants et, éventuellement, les premiers intervenants civils et les chercheurs.

Le réseau mondial de satellites du gouvernement américain produit un flot constant de données – des pétaoctets et des pétaoctets chaque jour.

«Les États-Unis ont actuellement plus de 350 satellites dans l’espace, faisant tout, de la surveillance des conditions météorologiques, la fourniture de signaux GPS, la collecte de renseignements et le relais des communications. Cela n’inclut même pas les centaines de satellites commerciaux exploités par des entreprises américaines », a déclaré Ted Glusko, vice-président pour C2, Space and Intelligence à Raytheon. “Nous devons nous assurer que nous sommes en mesure d’utiliser toutes les informations que ces satellites collectent.”

Raytheon travaille avec l’US Air Force sur un prototype de système pour gérer les énormes quantités de données satellitaires, développé dans le cadre d’un contrat de 197 millions de dollars pour mettre à niveau l’architecture d’avertissement de missile du service.

Le futur cadre d’application de traitement des données de mission d’évolution au sol résiliente sur le plan opérationnel – FORGE MDPAF en abrégé – traitera les données satellitaires infrarouges persistantes à la fois de la constellation évolutive du système infrarouge spatial de l’US Air Force et de la future constellation OPIR de nouvelle génération, ainsi que de la capacité de le traitement des données d’autres capteurs civils et environnementaux.

L’objectif: générer des avertissements, des informations de sensibilisation et de renseignement pour les combattants et, éventuellement, les premiers intervenants civils et les chercheurs.

“FORGE ouvrira l’accès aux données”, a déclaré Karen Casey, une ingénieure Raytheon à la tête du développement du système. “Pour les informations d’alerte aux missiles, nous disposerons d’une plate-forme pour chaque niveau de sécurité. Mais nous aurons également des applications pour la détection des incendies, des alertes précoces d’activité volcanique, des changements agricoles et de la consommation d’énergie électrique, pour n’en nommer que quelques-uns. “

Différentes applications permettront à FORGE, un cadre informatique avancé, de traiter des types spécifiques de données.

«La plateforme FORGE fonctionne un peu comme un smartphone; il ne fait pas grand-chose sans toutes les applications », a déclaré Jabari Loving, ingénieur système chez Raytheon FORGE. «Étant donné que FORGE sera un système appartenant au Département de la Défense, toutes les applications seront hautement contrôlées en utilisant les normes de certification de cybersécurité les plus strictes du DoD. Raytheon, à son tour, fournira le cadre. »

La technologie FORGE de Raytheon a été testée avec les données de SBIRS, la suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible de la société et le radar au sol. Il a également été construit selon les dernières normes de sécurité informatique et de cyber.

La principale mission du cadre sera d’émettre des avertissements de missiles au Pentagone et à la National Command Authority. Mais le système a des applications civiles évidentes.

“OPIR est un détecteur de signature thermique très avancé”, a déclaré Loving. “Si FORGE hébergeait une application de premier répondant, il pourrait en fait voir des choses comme les incendies de forêt au moment où ils commencent.” “

FORGE est développé en utilisant un processus de pipeline DevOps pour écrire et installer de nouvelles applications à mesure que de nouvelles missions sont ajoutées.

La comparaison la plus étroite avec le cadre FORGE est le système de positionnement mondial, qui a commencé comme un système militaire, mais est maintenant un service essentiel sur lequel une grande partie du monde dépend.

“FORGE pourrait vraiment jouer le même genre de rôle”, a déclaré Glusko. «Le GPS est quelque chose que nous utilisons tous à peu près tous les jours.»

