La formation de la Lune peut avoir étendu la Terre dans une pomme de terre

La question de la formation de la Lune fascine les astronomes et les géologues depuis des décennies. Actuellement, la théorie qui prévaut est que la Terre a été frappée par un impacteur de la taille d’environ Mars très tôt dans sa vie. Cet impact a changé de façon catastrophique notre planète, en re-liquéfiant la surface et en jetant un énorme nuage de débris en orbite. Finalement, ces débris ont fusionné dans la Lune.

Nous savons depuis longtemps que le système Terre-Lune nouvellement formé était très différent de celui que nous avons aujourd’hui. La Lune aurait été en orbite à seulement 8 000 milles au-dessus de la surface de la Terre, tandis que le jour de la Terre pourrait ne durer que 2,5 heures. Un nouvel article de Simon Lock, un scientifique planétaire du California Institute of Technology, a examiné quelles auraient été les conséquences pour la Terre au cours de cette période tumultueuse et a trouvé quelque chose d’intéressant. À 8000 miles de distance, l’attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre aurait été considérablement augmentée, étirant notre planète d’une forme sphérique en quelque chose de beaucoup plus semblable à une pomme de terre.

Selon Lock, les roches les plus anciennes connues sur Terre – des zircons vieux de 4,4 milliards d’années, incrustés dans des structures rocheuses plus jeunes – doivent s’être formées dans les 100 millions d’années de l’impact de la Lune pour que les délais puissent s’adapter. Les processus de subduction modernes produisent des zircons, mais ces processus ne devraient pas avoir été actifs sur Terre si près de sa formation (entre autres différences, la très jeune Terre avait une température interne beaucoup plus élevée que celle de notre planète aujourd’hui). Lock et son co-auteur, P.D. Asimow, écris:

Au fur et à mesure que la Lune s’éloignait de la Terre, la période de rotation de la planète a augmenté et sa forme a changé de façon spectaculaire, devenant à peu près sphérique en quelques 10 s Un changement de forme aussi rapide et substantiel a eu des conséquences importantes sur la croûte terrestre, l’atmosphère et l’intérieur.

Un certain nombre de caractéristiques géologiques sur Terre ont un sens si nous supposons ce type de processus. Tirer la Terre dans une forme de pomme de terre et lui donner tant d’énergie aurait liquéfié la croûte de surface et étiré la planète, avec des variations de masse et de gravité pouvant atteindre 10% sur la surface de Potato World. Au fil du temps, à mesure que la Lune s’éloignait, l’énergie de rotation de la Terre a ralenti et la planète a commencé à revenir à une forme plus normale.

L’impact précoce de Theia sur la Terre a peut-être entraîné les processus dynamiques requis pour former des zircons si tôt dans notre histoire planétaire. Ironiquement, cela signifie que oui, la première Terre était nettement plus plate que la version actuelle. (Flat Earthers, ne vous excitez pas. Ce n’était pas un disque, et ce n’était pas un dôme, et il n’a certainement pas ressemblé à cela depuis environ 4,4 milliards d’années).

Selon National Geographic, la Terre primitive aurait eu un énorme renflement équatorial de roche solide, un peu comme ce qui se passe lorsque vous essayez de porter un pantalon de deux tailles trop petites. Au lieu que les marées montent et abaissent la surface de l’océan, la Lune soulève en fait un renflement massif de roche. Ce décalage a fait que la Lune a commencé à s’éloigner de la Terre, tandis que le taux de rotation sur Terre a commencé à ralentir. Au fur et à mesure qu’elle ralentissait, la croûte s’est déchirée aux pôles, libérant du magma à la surface, tandis que l’énorme bande de roches surélevées à l’équateur a commencé à entrer en collision avec elle-même, créant beaucoup de constructions de montagnes en très peu de temps. Pratiquement toute cette croûte a disparu maintenant, enfoncée profondément dans le manteau, mais il y a encore une poignée de cratons sur la planète qui remontent à peu près à cette période.

Mais c’est là que les choses deviennent intéressantes. En forçant une énorme quantité de roche de surface dans le manteau, la partie intérieure de la Terre a reçu des types de roches beaucoup plus convaincants pour en faire de nouvelles. Selon Lock, cela pourrait avoir joué un rôle majeur dans le développement géologique de la Terre. Il n’est pas capable d’analyser complètement à quel point la planète initiale était différente, en partie parce que le noyau contenait environ 3 fois plus de chaleur qu’aujourd’hui et que la roche était beaucoup plus liquide.

L’une des choses qui distingue la Terre des autres planètes et lunes dont nous sommes conscients est que la Terre a une tectonique des plaques. Les planètes rocheuses et les lunes du système solaire ont ce qu’on appelle la «tectonique des paupières stagnantes», dans laquelle la principale libération d’énergie stockée se fait par le volcanisme, plutôt que par le mouvement des plaques imbriquées.

Pendant cette période, la Terre a peut-être suivi un système tectonique de couvercle stagnant, tout comme Vénus le ferait aujourd’hui. Dans un monde avec trop de chaleur, les roches sont suffisamment plastiques pour fondre ensemble plutôt que de former des plaques irrégulières qui «flottent» sur une surface de magma, bien en dessous de la surface de la planète. Il existe certaines théories selon lesquelles la tectonique des plaques sur Terre pourrait être un développement assez récent des 1 à 2 milliards d’années écoulées, et que nous sommes passés d’un système à l’autre une fois que la chaleur radiogène dans le cœur de la Terre s’est suffisamment refroidie pour permettre aux plaques tectoniques de briser et de rester brisé, plutôt que de toujours fondre ensemble.

Les implications de cet article sont que la Lune pourrait avoir un impact encore plus transformateur sur la géologie de la Terre, entraînant la formation de minéraux complexes dans la croûte et le manteau. L’énorme chaleur et l’énergie de Theia représentent un profond effet de «remixage». Une théorie sur la montée de la vie sur Terre, en fait, postule que le système Terre-Lune est responsable de l’abondance de vie que nous voyons autour de nous pour diverses raisons, y compris son impact sur la durée de notre journée ou la transformation géologique complexe qu’il forgé sur toute notre planète.

Désolé, cependant, pour la pomme de terre.

Image vedette de la NASA

